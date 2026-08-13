Preço de CF Large Cap Index hoje

O preço ao vivo de CF Large Cap Index (LCAP) hoje é R$ 5.236, com uma variação de 0.88% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LCAP para BRL é de R$ 5.236 por LCAP.

CF Large Cap Index ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- LCAP. Nas últimas 24 horas, LCAP foi negociado entre R$ 5.236 (mínimo) e R$ 5.283 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, LCAP movimentou-se 0.00% na última hora e -2.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 19.88.

Informações de mercado de CF Large Cap Index (LCAP)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 19.88R$ 19.88 R$ 19.88 Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 3.32MR$ 3.32M R$ 3.32M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 634,565 634,565 634,565 Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de CF Large Cap Index é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 19.88. A oferta em circulação de LCAP é --, com um fornecimento total de 634565. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 3.32M.