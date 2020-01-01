Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de DeFi Index por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor DeFi Index. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USSI
USSI
USSI
$ 1.004
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 2.95M
$ 5.33K
2
NX8
NX8
NX8
$ 69.38
-0.01%
+0.00%
+0.83%
$ 1.90M
$ 64.34K
3
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC2X-FLI
$ 13.17
0.00%
-0.00%
-2.23%
$ 706.02K
$ 103.63
4
Bankless BED Index
Bankless BED Index
BED
$ 80.51
+0.26%
-0.00%
-1.84%
$ 350.96K
$ 704.60
5
Metaverse Index
Metaverse Index
MVI
$ 3.65
+0.27%
0.00%
-2.41%
$ 345.06K
$ 29.95
6
Digital Reserve Currency
Digital Reserve Currency
DRC
$ 0.00012364
+0.31%
+0.01%
-0.76%
$ 123.50K
$ 10.62
7
Bloomberg Galaxy Crypto Index
Bloomberg Galaxy Crypto Index
BGCI
$ 1.58
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 38.01K
$ 6.58K
8
Colony Avalanche Index
Colony Avalanche Index
CAI
$ 18.27
0.00%
--
+2.53%
$ 25.99K
$ 302.82
9
Agentlauncher
Agentlauncher
CVAI
$ 0.00016734
0.00%
0.00%
+0.67%
$ 25.05K
$ 7.52
10
BigStrategy Inc
BigStrategy Inc
BSTR
$ 1.179E-5
0.00%
-1.10%
0.00%
$ 11.79K
--
11
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.002434
-0.16%
-0.37%
-1.58%
--
$ 22.42M
12
CF Large Cap Index
CF Large Cap Index
LCAP
$ 5.236
0.00%
-0.44%
-1.36%
--
$ 3.78

Perguntas frequentes

O que são tokens de DeFi Index e por que são populares?
Tokens de DeFi Index representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 12 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $6.48M.
Qual é o token de DeFi Index com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de DeFi Index acompanhados na MEXC, DRC apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.01% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de DeFi Index existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 12 tokens de DeFi Index, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de DeFi Index incluem USSI, NX8, BTC2X-FLI. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria DeFi Index?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de DeFi Index é de aproximadamente $6.48M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor DeFi Index, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.