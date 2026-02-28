Preço de Kindred Labs hoje

O preço ao vivo de Kindred Labs (KIN) hoje é $ 0.02284, com uma variação de 4.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KIN para USD é de $ 0.02284 por KIN.

Kindred Labs ocupa atualmente a posição #1399 em capitalização de mercado, totalizando $ 3.36M, com um fornecimento em circulação de 147.19M KIN. Nas últimas 24 horas, KIN foi negociado entre $ 0.02141 (mínimo) e $ 0.027 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.12448435891360893, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.015000419475530989.

No desempenho de curto prazo, KIN movimentou-se +1.37% na última hora e +15.88% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 62.27K.

Informações de mercado de Kindred Labs (KIN)

Classificação No.1399 Capitalização de mercado $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M Volume (24h) $ 62.27K$ 62.27K $ 62.27K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 22.84M$ 22.84M $ 22.84M Fornecimento Circulante 147.19M 147.19M 147.19M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 14.71% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Kindred Labs é $ 3.36M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 62.27K. A oferta em circulação de KIN é 147.19M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 22.84M.