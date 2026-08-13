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O preço ao vivo de Immunefi hoje é 0.002038 BRL. A capitalização de mercado de IMU é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de IMU para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Immunefi hoje é 0.002038 BRL. A capitalização de mercado de IMU é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de IMU para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Immunefi (IMU)

Preço em tempo real de 1 IMU para BRL

R$0.01057722
R$0.01057722R$0.01057722
-0.04%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Immunefi (IMU)
Última atualização da página: 2026-08-13 05:24:02 (UTC+8)

Preço de Immunefi hoje

O preço ao vivo de Immunefi (IMU) hoje é R$ 0.002038, com uma variação de 0.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IMU para BRL é de R$ 0.002038 por IMU.

Immunefi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- IMU. Nas últimas 24 horas, IMU foi negociado entre R$ 0.001971 (mínimo) e R$ 0.002353 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, IMU movimentou-se -0.49% na última hora e +73.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 59.51K.

Informações de mercado de Immunefi (IMU)

--
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R$ 59.51K
R$ 59.51KR$ 59.51K

R$ 20.38M
R$ 20.38MR$ 20.38M

--
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10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

A capitalização de mercado atual de Immunefi é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 59.51K. A oferta em circulação de IMU é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 20.38M.

Histórico de preço de Immunefi BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.001971
R$ 0.001971R$ 0.001971
Mínimo 24h
R$ 0.002353
R$ 0.002353R$ 0.002353
Máximo 24h

R$ 0.001971
R$ 0.001971R$ 0.001971

R$ 0.002353
R$ 0.002353R$ 0.002353

--
----

--
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-0.49%

-0.04%

+73.00%

+73.00%

Histórico de preços de Immunefi (IMU) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Immunefi para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.00000423-0.04%
30 diasR$ +0.000803+65.02%
60 diasR$ +0.000661+48.00%
90 diasR$ -0.000339-14.27%
Variação de preço de Immunefi hoje

Hoje, IMU registrou uma variação de R$ -0.00000423 (-0.04%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Immunefi

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.000803 (+65.02%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Immunefi

Expandindo a visualização para 60 dias, IMU teve uma variação de R$ +0.000661 (+48.00%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Immunefi

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.000339 (-14.27%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Immunefi (IMU)!

Confira agora a página de histórico de preço do Immunefi.

Análise para Immunefi

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Immunefi. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Immunefi hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de IMU: Pessimista, otimista 35% | pessimista 65%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA3-4 compras40‑60% neutroAs médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
Ponto de pivôS1 ≤ Preço < PivôEntre o pivô-S1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA3-4 compras40‑60% neutroAs médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

【Estrutura de Mercado】 O preço atual do IMU_USDT no período de 4 horas, de 0,003192, encontra-se abaixo do centro de referência em 0,003236, posicionando-se na zona de viés baixista do sistema de pivôs. O conjunto das médias móveis indica sinal de compra, com o preço mantendo-se acima das principais médias móveis, sustentando a estrutura de curto prazo. Neste momento, a distância entre o preço e o centro é de apenas 44 pontos-base, caracterizando uma oscilação dentro da faixa crítica de equilíbrio. 【Estado da Momentum】 O MACD registrou um sinal de cruzamento negativo (death cross), gerando uma divergência em relação ao sinal de compra emitido pelo conjunto de médias móveis (MA) e EMA. Já o RSI permanece operando dentro da zona neutra, enquanto os indicadores de momentum rápido e lento apresentam direções distintas. Observa-se uma desalinhamento entre o momentum de curto e médio prazo, com as oscilações concentradas em uma faixa estreita. 【Níveis Chave】 A resistência superior R1 está localizada em 0,003357 (correspondente a 5,2% acima do preço atual), enquanto o centro de referência em 0,003236 serve como suporte próximo. No lado inferior, o suporte S1 encontra-se em 0,003028 (5,1% abaixo do preço atual), e o suporte mais distante S2 está fixado em 0,002907.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Immunefi?

Vários fatores-chave influenciam o preço do token Immunefi (IMU):

1. Adoção da plataforma – O crescimento de programas de recompensas por bugs e auditorias de segurança aumenta a demanda.
2. Tendências de segurança em DeFi – O aumento de incidentes de hackeamento reforça a relevância da plataforma.
3. Utilidade do token – Recompensas de staking, direitos de governança e mecanismos de pagamento.
4. Sentimento do mercado – As condições gerais do mercado de criptomoedas afetam as movimentações de preço.
5. Anúncios de parcerias – Colaborações com grandes protocolos DeFi impulsionam o interesse.
6. Mecânica de oferta – Queimas de tokens, cronogramas de vesting e mudanças na oferta em circulação.
7. Concorrência – Outras plataformas focadas em segurança impactam a participação de mercado.
8. Ambiente regulatório – Os requisitos de conformidade em segurança influenciam a adoção.

Por que as pessoas querem saber o preço de Immunefi hoje?

As pessoas querem saber o preço do Immunefi (IMU) hoje por vários motivos principais: tomar decisões de negociação informadas, gerenciar portfólios e realizar análises de mercado. Os traders precisam de preços em tempo real para executar ordens de compra/venda nos momentos mais adequados. Já os investidores acompanham as variações diárias de preço para avaliar o desempenho de suas posições e ajustar suas estratégias conforme necessário.

Previsão de preço para Immunefi

Previsão de preço de Immunefi (IMU) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de IMU em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Immunefi (IMU) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Immunefi pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Immunefi pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de IMU para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Immunefi.

Como comprar e investir em Immunefi em Brasil

Pronto para começar com Immunefi? Comprar IMU é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Immunefi. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Immunefi (IMU).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Immunefi será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Immunefi(IMU)

O que você pode fazer com Immunefi

Possuir Immunefi permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Immunefi (IMU) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
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Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Immunefi (IMU)

Immunefi, the leading crowdsourced security platform for web3, was founded in 2020 with a clear mission: to make web3 safe for onboarding the world.

Recurso Immunefi

Para uma compreensão mais aprofundada de Immunefi, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Immunefi
Explorador de blocos

Categoria :

AI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)CoinList Launchpad

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Immunefi

Última atualização da página: 2026-08-13 05:24:02 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Immunefi (IMU)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Immunefi

IMUUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em IMU com alavancagem. Explore a negociação de futuros de IMUUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Immunefi (IMU) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Immunefi.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
IMU/USDT
R$0.01059279
R$0.01059279R$0.01059279
+0.09%
27.59M (USDT)

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1382616
R$0.1382616R$0.1382616

+33.20%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.0925377
R$0.0925377R$0.0925377

+345.75%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.30269
R$1.30269R$1.30269

+3.29%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7072505
R$1.7072505R$1.7072505

+0.72%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0475923
R$0.0475923R$0.0475923

-5.26%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.023355
R$0.023355R$0.023355

+25.00%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.449366
R$13.449366R$13.449366

+29.57%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.3217373
R$1.3217373R$1.3217373

+16.22%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

R$0.1451643
R$0.1451643R$0.1451643

+14.16%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00584394
R$0.00584394R$0.00584394

+12.60%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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