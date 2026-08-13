Preço de Immunefi hoje

O preço ao vivo de Immunefi (IMU) hoje é R$ 0.002038, com uma variação de 0.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IMU para BRL é de R$ 0.002038 por IMU.

Immunefi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- IMU. Nas últimas 24 horas, IMU foi negociado entre R$ 0.001971 (mínimo) e R$ 0.002353 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, IMU movimentou-se -0.49% na última hora e +73.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 59.51K.

Informações de mercado de Immunefi (IMU)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 59.51KR$ 59.51K R$ 59.51K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 20.38MR$ 20.38M R$ 20.38M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Immunefi é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 59.51K. A oferta em circulação de IMU é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 20.38M.