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O preço ao vivo de The Final Form Bull hoje é 0.004927 BRL. A capitalização de mercado de CZ é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CZ para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de The Final Form Bull hoje é 0.004927 BRL. A capitalização de mercado de CZ é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CZ para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação The Final Form Bull (CZ)

Preço em tempo real de 1 CZ para BRL

R$0.02557113
R$0.02557113R$0.02557113
-2.51%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de The Final Form Bull (CZ)
Última atualização da página: 2026-08-13 04:02:29 (UTC+8)

Preço de The Final Form Bull hoje

O preço ao vivo de The Final Form Bull (CZ) hoje é R$ 0.004927, com uma variação de 2.51% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CZ para BRL é de R$ 0.004927 por CZ.

The Final Form Bull ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- CZ. Nas últimas 24 horas, CZ foi negociado entre R$ 0.004818 (mínimo) e R$ 0.0057 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, CZ movimentou-se -1.94% na última hora e +8.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 61.67K.

Informações de mercado de The Final Form Bull (CZ)

--
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R$ 61.67K
R$ 61.67KR$ 61.67K

R$ 4.93M
R$ 4.93MR$ 4.93M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

A capitalização de mercado atual de The Final Form Bull é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 61.67K. A oferta em circulação de CZ é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 4.93M.

Histórico de preço de The Final Form Bull BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.004818
R$ 0.004818R$ 0.004818
Mínimo 24h
R$ 0.0057
R$ 0.0057R$ 0.0057
Máximo 24h

R$ 0.004818
R$ 0.004818R$ 0.004818

R$ 0.0057
R$ 0.0057R$ 0.0057

--
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--
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-1.94%

-2.51%

+8.45%

+8.45%

Histórico de preços de The Final Form Bull (CZ) em BRL

Acompanhe as variações de preço de The Final Form Bull para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.00065836-2.51%
30 diasR$ -0.008232-62.56%
60 diasR$ -0.002573-34.31%
90 diasR$ -0.002573-34.31%
Variação de preço de The Final Form Bull hoje

Hoje, CZ registrou uma variação de R$ -0.00065836 (-2.51%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de The Final Form Bull

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.008232 (-62.56%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de The Final Form Bull

Expandindo a visualização para 60 dias, CZ teve uma variação de R$ -0.002573 (-34.31%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de The Final Form Bull

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.002573 (-34.31%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de The Final Form Bull (CZ)!

Confira agora a página de histórico de preço do The Final Form Bull.

Análise para The Final Form Bull

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de The Final Form Bull. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de The Final Form Bull hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de CZ é: otimista, otimista 55% | pessimista 45%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
Ponto de pivôS1 ≤ Preço < PivôEntre o pivô-S1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

O CZ_USDT está operando acima do ponto de pivô S1, em 0,00508, no período de 4 horas. O preço encontra-se dentro da faixa abaixo do centro em 0,00527. Os compradores e vendedores estão disputando espaço nessa estreita faixa, formando uma estrutura de mercado caracterizada por uma consolidação em nível baixo. No curto prazo, o conjunto das médias móveis sinaliza uma tendência de alta. O indicador EMA confirma simultaneamente a disposição dos touros em sequência. Além disso, o MACD apresenta um padrão de cruzamento positivo (golden cross), evidenciando força compradora. O indicador de momentum mostra que a pressão compradora está concentrada. Já o RSI permanece em zona neutra, enquanto a volatilidade se mantém em patamar baixo. Os indicadores rápidos e lentos apontam para uma direção unânime ascendente. Quanto ao KDJ e ao StochRSI, os valores não revelam divergências extremas. As Bandas de Bollinger estão se estreitando, com o preço próximo à banda média. O suporte imediato encontra-se em 0,00508, valor que corresponde a menos de 0,2% de distância em relação ao preço atual. Para o lado negativo, o suporte mais distante está localizado no ponto S2, em 0,0049. Já no lado positivo, a resistência mais próxima é o centro em 0,00527, situado a cerca de 3,5% do preço atual. A resistência mais distante pode ser encontrada no ponto R1, em 0,00545. A distribuição dos níveis-chave está claramente definida, com proporções equilibradas entre os espaços de alta e de baixa.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para The Final Form Bull

Previsão de preço de The Final Form Bull (CZ) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de CZ em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de The Final Form Bull (CZ) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de The Final Form Bull pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço The Final Form Bull pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de CZ para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de The Final Form Bull.

Como comprar e investir em The Final Form Bull em Brasil

Pronto para começar com The Final Form Bull? Comprar CZ é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar The Final Form Bull. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de The Final Form Bull (CZ).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e The Final Form Bull será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar The Final Form Bull(CZ)

O que você pode fazer com The Final Form Bull

Possuir The Final Form Bull permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar The Final Form Bull (CZ) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é The Final Form Bull (CZ)

$CZ is a meme coin.

Recurso The Final Form Bull

Para uma compreensão mais aprofundada de The Final Form Bull, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Explorador de blocos

Categoria :

Hyperliquid EcosystemMeme

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre The Final Form Bull

Última atualização da página: 2026-08-13 04:02:29 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o The Final Form Bull (CZ)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre The Final Form Bull

CZUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em CZ com alavancagem. Explore a negociação de futuros de CZUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie The Final Form Bull (CZ) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o The Final Form Bull.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CZ/USD1
R$0.02559708
R$0.02559708R$0.02559708
-1.90%
10.50M (USDT)
CZ/USDT
R$0.02549847
R$0.02549847R$0.02549847
-2.77%
11.67M (USDT)

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.2025138
R$0.2025138R$0.2025138

+95.10%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.092382
R$0.092382R$0.092382

+345.00%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.26636
R$1.26636R$1.26636

+0.41%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7014896
R$1.7014896R$1.7014896

+0.38%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0514848
R$0.0514848R$0.0514848

+2.47%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001973238
R$0.001973238R$0.001973238

+52.08%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0229917
R$0.0229917R$0.0229917

+23.05%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.0060204
R$0.0060204R$0.0060204

+16.00%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$12.412404
R$12.412404R$12.412404

+19.58%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.27841118
R$1.27841118R$1.27841118

+12.41%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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