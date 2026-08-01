Preço de The Final Form Bull hoje

O preço ao vivo de The Final Form Bull (CZ) hoje é R$ 0.004927, com uma variação de 2.51% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CZ para BRL é de R$ 0.004927 por CZ.

The Final Form Bull ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- CZ. Nas últimas 24 horas, CZ foi negociado entre R$ 0.004818 (mínimo) e R$ 0.0057 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, CZ movimentou-se -1.94% na última hora e +8.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 61.67K.

Informações de mercado de The Final Form Bull (CZ)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 61.67KR$ 61.67K R$ 61.67K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 4.93MR$ 4.93M R$ 4.93M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de The Final Form Bull é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 61.67K. A oferta em circulação de CZ é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 4.93M.