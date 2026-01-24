Preço de Clippy hoje

O preço ao vivo de Clippy (CLIPPY) hoje é $ 0.002235, com uma variação de 5.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CLIPPY para USD é de $ 0.002235 por CLIPPY.

Clippy ocupa atualmente a posição #3811 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 CLIPPY. Nas últimas 24 horas, CLIPPY foi negociado entre $ 0.001118 (mínimo) e $ 0.00298 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.002493578943262639, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00005534295151714.

No desempenho de curto prazo, CLIPPY movimentou-se +10.75% na última hora e +347.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.45K.

Informações de mercado de Clippy (CLIPPY)

Classificação No.3811 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 55.45K$ 55.45K $ 55.45K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 999,999,890 999,999,890 999,999,890 Fornecimento total 999,999,890 999,999,890 999,999,890 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Clippy é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.45K. A oferta em circulação de CLIPPY é 0.00, com um fornecimento total de 999999890. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.23M.