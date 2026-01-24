ExchangeDEX+
O preço ao vivo de Clippy hoje é 0.002235 USD. A capitalização de mercado de CLIPPY é de 0 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CLIPPY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais!

Preço em tempo real de 1 CLIPPY para USD

$0.0023
$0.0023
-5.54%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Clippy (CLIPPY)
Última atualização da página: 2026-01-24 05:28:30 (UTC+8)

Preço de Clippy hoje

O preço ao vivo de Clippy (CLIPPY) hoje é $ 0.002235, com uma variação de 5.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CLIPPY para USD é de $ 0.002235 por CLIPPY.

Clippy ocupa atualmente a posição #3811 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 CLIPPY. Nas últimas 24 horas, CLIPPY foi negociado entre $ 0.001118 (mínimo) e $ 0.00298 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.002493578943262639, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00005534295151714.

No desempenho de curto prazo, CLIPPY movimentou-se +10.75% na última hora e +347.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.45K.

Informações de mercado de Clippy (CLIPPY)

No.3811

$ 0.00
$ 0.00

$ 55.45K
$ 55.45K

$ 2.23M
$ 2.23M

0.00
0.00

999,999,890
999,999,890

999,999,890
999,999,890

0.00%

SOL

A capitalização de mercado atual de Clippy é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.45K. A oferta em circulação de CLIPPY é 0.00, com um fornecimento total de 999999890. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.23M.

Histórico de preço de Clippy USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.001118
$ 0.001118
Mínimo 24h
$ 0.00298
$ 0.00298
Máximo 24h

$ 0.001118
$ 0.001118

$ 0.00298
$ 0.00298

$ 0.002493578943262639
$ 0.002493578943262639

$ 0.00005534295151714
$ 0.00005534295151714

+10.75%

-5.54%

+347.00%

+347.00%

Histórico de preços de Clippy (CLIPPY) em USD

Acompanhe as variações de preço de Clippy para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.00013489-5.54%
30 dias$ +0.001735+347.00%
60 dias$ +0.001735+347.00%
90 dias$ +0.001735+347.00%
Variação de preço de Clippy hoje

Hoje, CLIPPY registrou uma variação de $ -0.00013489 (-5.54%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Clippy

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.001735 (+347.00%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Clippy

Expandindo a visualização para 60 dias, CLIPPY teve uma variação de $ +0.001735 (+347.00%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Clippy

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.001735 (+347.00%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Clippy (CLIPPY)!

Confira agora a página de histórico de preço do Clippy.

Análise de IA para Clippy

Insights orientados por IA que analisam os movimentos mais recentes de preço de Clippy, tendências de volume de negociação e indicadores de sentimento do mercado, oferecendo atualizações em tempo real para identificar oportunidades de negociação e apoiar decisões informadas.

Quais fatores influenciam os preços de Clippy?

Vários fatores-chave influenciam os preços do token Clippy (CLIPPY):

1. Sentimento de mercado e repercussão nas redes sociais em torno da moeda meme
2. Volume de negociação e liquidez nas exchanges
3. Engajamento da comunidade e crescimento no número de detentores
4. Tendências gerais do mercado de criptomoedas e desempenho do Bitcoin
5. Desenvolvimentos de utilidade ou parcerias anunciadas
6. Movimentações de whales e transações de grande porte
7. Listagens em exchanges e acessibilidade
8. Notícias regulatórias que afetam as moedas memes
9. Endossos ou menções por influenciadores
10. Dinâmica de oferta e mudanças na tokenomics

Por que as pessoas querem saber o preço de Clippy hoje?

As pessoas querem saber o preço do Clippy (CLIPPY) hoje por vários motivos: decisões de negociação, acompanhamento de portfólio, análise do sentimento do mercado, possíveis oportunidades de investimento e manter-se atualizado sobre a volatilidade desse token meme. O preço em tempo real ajuda os traders a definir com eficácia os momentos para entrar ou sair do mercado.

Previsão de preço para Clippy

Previsão de preço de Clippy (CLIPPY) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de CLIPPY em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Clippy (CLIPPY) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Clippy pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Clippy pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de CLIPPY para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Clippy.

Como comprar e investir em Clippy

Pronto para começar com Clippy? Comprar CLIPPY é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Clippy. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Clippy (CLIPPY).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de 0.00 tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Clippy será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Clippy(CLIPPY)

O que você pode fazer com Clippy

Possuir Clippy permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Clippy (CLIPPY) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

Recurso Clippy

Para uma compreensão mais aprofundada de Clippy, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Clippy
As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Clippy

Última atualização da página: 2026-01-24 05:28:30 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Clippy (CLIPPY)

Hora (UTC+8)TipoInformação
01-22 19:16:51Atualizações da Indústria
Over $2.1 Billion in Crypto Options Expiring Tomorrow, BTC Maximum Pain Point at $92,000
01-22 13:05:02Atualizações da Indústria
U.S. spot Ethereum ETFs saw net outflows of $287 million yesterday, marking two consecutive trading days of net outflows
01-22 12:06:30Atualizações da Indústria
Bitcoin deposit sentiment intensifies, with a net inflow of 7,111.20 BTC into CEX in the past 24 hours
01-20 22:09:49Atualizações da Indústria
Spot gold surged in the short term, breaking through $4,740/oz, hitting a new high
01-20 13:14:57Atualizações da Indústria
Trump Comments on EU Tariffs, Gold Breaks New All-Time High, Bitcoin Drops Briefly
01-19 16:31:41Atualizações da Indústria
Privacy Sector Sees Relay Rally, DUSK Surges Over 120% in a Single Day

Clippy Notícias principais

Ação ORCL: Como a Oracle vem vencendo silenciosamente a guerra pela infraestrutura em nuvem

Ação ORCL: Como a Oracle vem vencendo silenciosamente a guerra pela infraestrutura em nuvem

January 23, 2026
Avaliação das ações da NVDA: Bolha ponto-com 2.0 ou oportunidade geracional?

Avaliação das ações da NVDA: Bolha ponto-com 2.0 ou oportunidade geracional?

January 22, 2026
Ação MSFT: Por que a Microsoft continua sendo o ativo definitivo em IA para dormir tranquilo

Ação MSFT: Por que a Microsoft continua sendo o ativo definitivo em IA para dormir tranquilo

January 21, 2026
Explore mais sobre Clippy

CLIPPYUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em CLIPPY com alavancagem. Explore a negociação de futuros de CLIPPYUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Clippy (CLIPPY) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Clippy.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CLIPPY/USDT
$0.0023
$0.0023
-5.62%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.01713

$0.00003312

$0.009920

$0.02597

$0.00062000

$0.0727

$0.01713

$0.0000000001374

$0.28653

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de CLIPPY para USD

Montante

CLIPPY
CLIPPY
USD
USD

1 CLIPPY = 0.002235 USD