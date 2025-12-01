Preço de CarFi hoje

O preço ao vivo de CarFi (CARFI) hoje é $ 0.2501, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CARFI para USD é de $ 0.2501 por CARFI.

CarFi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- CARFI. Nas últimas 24 horas, CARFI foi negociado entre $ 0.2106 (mínimo) e $ 0.3893 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, CARFI movimentou-se 0.00% na última hora e -61.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 50.28K.

Informações de mercado de CarFi (CARFI)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 50.28K$ 50.28K $ 50.28K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.01M$ 25.01M $ 25.01M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de CarFi é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 50.28K. A oferta em circulação de CARFI é --, com um fornecimento total de 100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 25.01M.