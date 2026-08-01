Preço de BANX Network hoje

O preço ao vivo de BANX Network (BXE) hoje é R$ 0.002943, com uma variação de 0.64% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BXE para BRL é de R$ 0.002943 por BXE.

BANX Network ocupa atualmente a posição #1951 em capitalização de mercado, totalizando R$ 885.31K, com um fornecimento em circulação de 300.82M BXE. Nas últimas 24 horas, BXE foi negociado entre R$ 0.002899 (mínimo) e R$ 0.002973 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.4227368315589841394, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0151523359875192046.

No desempenho de curto prazo, BXE movimentou-se -0.95% na última hora e +3.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 11.68K.

Informações de mercado de BANX Network (BXE)

Classificação No.1951 Capitalização de mercado R$ 885.31KR$ 885.31K R$ 885.31K Volume (24h) R$ 11.68KR$ 11.68K R$ 11.68K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 1.47MR$ 1.47M R$ 1.47M Fornecimento Circulante 300.82M 300.82M 300.82M Fornecimento máximo 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Fornecimento total 490,000,000 490,000,000 490,000,000 Taxa circulante 60.16% Blockchain pública XRP

A capitalização de mercado atual de BANX Network é R$ 885.31K, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 11.68K. A oferta em circulação de BXE é 300.82M, com um fornecimento total de 490000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.47M.