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O preço ao vivo de Avici hoje é 0.4646 BRL. A capitalização de mercado de AVICI é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de AVICI para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Avici hoje é 0.4646 BRL. A capitalização de mercado de AVICI é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de AVICI para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Avici (AVICI)

Preço em tempo real de 1 AVICI para BRL

R$2.400431
R$2.400431R$2.400431
+1.11%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Avici (AVICI)
Última atualização da página: 2026-08-13 02:55:24 (UTC+8)

Preço de Avici hoje

O preço ao vivo de Avici (AVICI) hoje é R$ 0.4646, com uma variação de 1.11% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AVICI para BRL é de R$ 0.4646 por AVICI.

Avici ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- AVICI. Nas últimas 24 horas, AVICI foi negociado entre R$ 0.4397 (mínimo) e R$ 0.4777 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, AVICI movimentou-se +1.64% na última hora e -6.41% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 59.83K.

Informações de mercado de Avici (AVICI)

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R$ 59.83K
R$ 59.83KR$ 59.83K

R$ 0.00
R$ 0.00R$ 0.00

--
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SOL

A capitalização de mercado atual de Avici é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 59.83K. A oferta em circulação de AVICI é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.

Histórico de preço de Avici BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.4397
R$ 0.4397R$ 0.4397
Mínimo 24h
R$ 0.4777
R$ 0.4777R$ 0.4777
Máximo 24h

R$ 0.4397
R$ 0.4397R$ 0.4397

R$ 0.4777
R$ 0.4777R$ 0.4777

--
----

--
----

+1.64%

+1.11%

-6.41%

-6.41%

Histórico de preços de Avici (AVICI) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Avici para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.026352+1.11%
30 diasR$ -0.2067-30.80%
60 diasR$ -0.2704-36.79%
90 diasR$ -0.2181-31.95%
Variação de preço de Avici hoje

Hoje, AVICI registrou uma variação de R$ +0.026352 (+1.11%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Avici

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.2067 (-30.80%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Avici

Expandindo a visualização para 60 dias, AVICI teve uma variação de R$ -0.2704 (-36.79%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Avici

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.2181 (-31.95%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Avici (AVICI)!

Confira agora a página de histórico de preço do Avici.

Análise para Avici

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Avici. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Avici hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de AVICI é: otimista, otimista 68% | pessimista 32%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI> 80Zona sobrecompradaCurto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
Grupo MA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
Ponto de pivôS1 ≤ Preço < PivôEntre o pivô-S1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

**Estrutura de Mercado** No período de 4 horas do par AVICI_USDT, o preço atual de 0,7011 encontra-se 0,64% abaixo do centro do canal em 0,7056. A cotação está operando em uma faixa estreita entre o ponto de suporte S1 (0,6992) e o centro do canal, enquanto a resistência R1 (0,7185) está a 2,48% acima do preço atual. As médias móveis MA e EMA, nas configurações 5-6, apresentam predominância de posições compradas, indicando que o preço permanece acima da zona de suporte formada pelo conjunto das médias. **Estado do Momentum** O MACD registrou um sinal de cruzamento positivo, apontando para um impulso ascendente no curto prazo. O RSI encontra-se na zona neutra, com os indicadores rápidos e lentos alinhados em direção à alta, embora ainda não tenham atingido a região de sobrecompra. A volatilidade está se concentrando próximo ao centro do canal, sugerindo que o momentum encontra-se em fase de acumulação. **Níveis Chave** Na parte superior, a resistência imediata encontra-se em R1 (0,7185), enquanto R2 (0,7249), a 3,39% acima do preço atual, representa uma pressão secundária. Na parte inferior, o suporte imediato está em S1 (0,6992), a 0,27% do preço atual, enquanto S2 (0,6863), a 2,11% abaixo, serve como suporte de referência mais distante.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Avici?

Vários fatores-chave influenciam o preço do token AVICI:

1. Sentimento do mercado e tendências gerais do setor de criptomoedas
2. Volume de negociação e liquidez nas plataformas de troca
3. Atualizações sobre o desenvolvimento do projeto e progresso no roadmap
4. Anúncios de parcerias e crescimento do ecossistema
5. Utilidade do token e casos de uso dentro da plataforma
6. Dinâmica de oferta e demanda
7. Notícias regulatórias que afetam projetos DeFi
8. Engajamento da comunidade e atividades nas redes sociais
9. Padrões de análise técnica
10. Condições econômicas mais amplas e apetite por risco dos investidores

Por que as pessoas querem saber o preço de Avici hoje?

As pessoas querem saber o preço atual da AVICI por vários motivos importantes: tomar decisões de negociação embasadas, acompanhar o desempenho da carteira, definir os melhores momentos para entrar ou sair do mercado, avaliar as posições de lucro e prejuízo e manter-se atualizado sobre a volatilidade do mercado para fins de gestão de riscos.

Previsão de preço para Avici

Previsão de preço de Avici (AVICI) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de AVICI em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Avici (AVICI) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Avici pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Avici pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de AVICI para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Avici.

Como comprar e investir em Avici em Brasil

Pronto para começar com Avici? Comprar AVICI é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Avici. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Avici (AVICI).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Avici será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Avici(AVICI)

O que você pode fazer com Avici

Possuir Avici permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Avici (AVICI) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
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Maker
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Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Avici (AVICI)

On Solana, AVICI functions as a project token. Its role—such as access, staking rewards, governance, or in-app credits—depends on the project and its contract design.

Recurso Avici

Para uma compreensão mais aprofundada de Avici, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Explorador de blocos

Categoria :

MetaDAO LaunchpadNeobankPayment Solutions

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Avici

Última atualização da página: 2026-08-13 02:55:24 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Avici (AVICI)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Avici

AVICIUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em AVICI com alavancagem. Explore a negociação de futuros de AVICIUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Avici (AVICI) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Avici.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
AVICI/USDT
R$2.405084
R$2.405084R$2.405084
+1.35%
129.05K (USDT)

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SOL

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.2156407
R$0.2156407R$0.2156407

+108.55%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1134298
R$0.1134298R$0.1134298

+448.50%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.330241
R$1.330241R$1.330241

+5.88%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7091503
R$1.7091503R$1.7091503

+1.23%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0504075
R$0.0504075R$0.0504075

+0.72%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001844656
R$0.001844656R$0.001844656

+42.72%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0245058
R$0.0245058R$0.0245058

+31.66%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00673651
R$0.00673651R$0.00673651

+30.30%

Myros

Myros

MY

R$0.062557
R$0.062557R$0.062557

+19.80%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.27747081
R$1.27747081R$1.27747081

+12.77%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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