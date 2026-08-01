Preço de Avici hoje

O preço ao vivo de Avici (AVICI) hoje é R$ 0.4646, com uma variação de 1.11% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AVICI para BRL é de R$ 0.4646 por AVICI.

Avici ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- AVICI. Nas últimas 24 horas, AVICI foi negociado entre R$ 0.4397 (mínimo) e R$ 0.4777 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, AVICI movimentou-se +1.64% na última hora e -6.41% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 59.83K.

Informações de mercado de Avici (AVICI)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 59.83KR$ 59.83K R$ 59.83K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Avici é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 59.83K. A oferta em circulação de AVICI é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.