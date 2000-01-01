Neobancos cripto são plataformas financeiras exclusivamente digitais que conectam ativos descentralizados a serviços bancários tradicionais. Eles geralmente oferecem cartões de débito vinculados a criptomoedas, gateways de pagamento fiat-cripto e contas com alto rendimento sem redes físicas de agências. Tokens nesse setor são utilizados para desbloquear recursos bancários premium, reduzir taxas de transação e recompensar usuários da plataforma.
A inclusão de ativos digitais no setor Neobank, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.