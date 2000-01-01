Neobancos cripto são plataformas financeiras exclusivamente digitais que conectam ativos descentralizados a serviços bancários tradicionais. Eles geralmente oferecem cartões de débito vinculados a criptomoedas, gateways de pagamento fiat-cripto e contas com alto rendimento sem redes físicas de agências. Tokens nesse setor são utilizados para desbloquear recursos bancários premium, reduzir taxas de transação e recompensar usuários da plataforma.

A principal vantagem de um Neobanco baseado em blockchain é a capacidade de gastar de forma contínua os ativos em criptomoeda no mundo real através de cartões de débito, sem necessidade de retirar manualmente os fundos para uma conta bancária tradicional.

A conformidade regulatória varia significativamente. Alguns Neobancos cripto operam com licenças bancárias formais em jurisdições específicas, enquanto outros dependem de parceiros bancários de terceiros para processar transações em moeda fiduciária.

Os tokens Neobank fornecem utilidade ao desbloquear funcionalidades premium de banca digital, reduzir taxas de transações internacionais e oferecer taxas de rendimento mais elevadas em contas de poupança dentro do ecossistema específico do Neobank.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Neobank, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.