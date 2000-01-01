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Principais tokens de neobancos por capitalização de mercado

Neobancos cripto são plataformas financeiras exclusivamente digitais que conectam ativos descentralizados a serviços bancários tradicionais. Eles geralmente oferecem cartões de débito vinculados a criptomoedas, gateways de pagamento fiat-cripto e contas com alto rendimento sem redes físicas de agências. Tokens nesse setor são utilizados para desbloquear recursos bancários premium, reduzir taxas de transação e recompensar usuários da plataforma.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4637
+0.04%
+6.45%
+13.32%
$ 1.53B
$ 501.41K
2
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.3835
+0.08%
+1.06%
+5.08%
$ 337.12M
$ 4.31M
3
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001567
-0.13%
-0.95%
+11.50%
$ 150.93M
$ 50.99M
4
Plasma
Plasma
XPL
$ 0.07469
+0.34%
-3.00%
-5.23%
$ 134.59M
$ 3.24M
5
ClawBank
ClawBank
$CLAWBANK
$ 8.17E-6
0.00%
+0.90%
-8.10%
$ 817.14K
--
6
VPay
VPay
VPAY
$ 0.00043992
-0.29%
+0.10%
-4.20%
$ 439.92K
$ 1.40K
7
THORWallet
THORWallet
TITN
$ 0.00729906
-0.05%
-0.01%
-3.78%
$ 310.30K
$ 41.32K
8
E Money Network
E Money Network
EMYC
$ 0.00088564
-2.17%
+0.12%
+18.67%
$ 225.38K
$ 51.77K
9
Blindfold Finance
Blindfold Finance
BLIND
$ 1.572E-5
0.00%
+2.50%
+0.77%
$ 15.71K
--
10
Unitas
Unitas
UP
$ 0.39107
+0.40%
-0.42%
+18.98%
--
$ 166.92K
11
TRIA
TRIA
TRIA
$ 0.00837
0.00%
+2.19%
+2.94%
--
$ 1.58M
12
Avici
Avici
AVICI
$ 0.4672
-0.47%
-0.79%
-8.22%
--
$ 136.09K

Perguntas frequentes

O que são criptomoedas Neobank no setor de finanças digitais?
As criptomoedas Neobank representam plataformas financeiras totalmente digitais que integram redes blockchain com serviços bancários tradicionais, oferecendo funcionalidades como cartões de débito ligados a criptoativos e gateways de pagamento fiat-para-cripto.
Como os tokens Neobank fornecem utilidade aos utilizadores da plataforma?
Os tokens Neobank fornecem utilidade ao desbloquear funcionalidades premium de banca digital, reduzir taxas de transações internacionais e oferecer taxas de rendimento mais elevadas em contas de poupança dentro do ecossistema específico do Neobank.
Os Neobancos cripto são regulados da mesma forma que os bancos comerciais tradicionais?
A conformidade regulatória varia significativamente. Alguns Neobancos cripto operam com licenças bancárias formais em jurisdições específicas, enquanto outros dependem de parceiros bancários de terceiros para processar transações em moeda fiduciária.
Qual é a principal vantagem de usar um Neobank baseado em blockchain?
A principal vantagem de um Neobanco baseado em blockchain é a capacidade de gastar de forma contínua os ativos em criptomoeda no mundo real através de cartões de débito, sem necessidade de retirar manualmente os fundos para uma conta bancária tradicional.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Neobank, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.