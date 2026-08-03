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Análise técnica de Aethir (ATH) hoje

Análise técnica de Aethir (ATH) hoje

A página de Análise de Aethir fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ATH, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Aethir abaixo.

Variação de preço de Aethir (ATH)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.003934---1.33%-7.11%-42.25%
Saiba mais sobre o preço de Aethir

Indicadores técnicos de Aethir

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Aethir em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 13
Neutro 3
Compra 10
Médias móveis:NeutroVenda 8Neutro 0Compra 6
Indicadores técnicos:NeutroVenda 5Neutro 3Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.003938
0.003937
R2
0.003937
0.003936
R1
0.003936
0.003935
PP
0.003935
0.003935
S1
0.003934
0.003934
S2
0.003933
0.003933
S3
0.003932
0.003933

Sinais de mercado Aethir

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.03M
$1.71 M
$1.68 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.05M
Compras ativas de 3 dias
$0.19 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.14 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.62 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.61 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Aethir

Entrada líquidaPreço de ATHUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.00
2026-08-12$0.09 M0.00
2026-08-11-$0.03 M0.00
2026-08-10-$0.08 M0.00
2026-08-09-$0.06 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ATH/USDT
$0.003935
$0.003935$0.003935
-1.03%
15.84M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

ATH
ATH
USD
USD

1 ATH = 0.003934 USD