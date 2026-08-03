Análise técnica de Aethir (ATH) hoje A página de Análise de Aethir fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ATH, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Aethir abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Aethir (ATH) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.003934 -- -1.33% -7.11% -42.25%

Indicadores técnicos de Aethir

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Aethir em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 13 Neutro 3 Compra 10 Médias móveis : Neutro Venda 8 Neutro 0 Compra 6 Indicadores técnicos : Neutro Venda 5 Neutro 3 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.003938 0.003937 R2 0.003937 0.003936 R1 0.003936 0.003935 PP 0.003935 0.003935 S1 0.003934 0.003934 S2 0.003933 0.003933 S3 0.003932 0.003933

Sinais de mercado Aethir Volume líquido atual de ordens em aberto 0.03M $1.71 M $1.68 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.05M Compras ativas de 3 dias $0.19 M Vendas ativas de 3 dias $0.14 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.62 M Vendas ativas de 7 dias $0.61 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Aethir Entrada líquida Preço de ATHUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.00 2026-08-12 $0.09 M 0.00 2026-08-11 -$0.03 M 0.00 2026-08-10 -$0.08 M 0.00 2026-08-09 -$0.06 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Aethir (ATH) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Aethir. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ATH / USDT $0.003935 $0.003935 $0.003935 -1.03% 15.84M (USDT) Negociar