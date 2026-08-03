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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Arbitrum, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Arbitrum, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Arbitrum (ARB) hoje

Análise técnica de Arbitrum (ARB) hoje

A página de Análise de Arbitrum fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ARB, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Arbitrum abaixo.

Variação de preço de Arbitrum (ARB)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.07832---3.69%-13.39%-41.29%
Saiba mais sobre o preço de Arbitrum

Indicadores técnicos de Arbitrum

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Arbitrum em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda forte
Venda 16
Neutro 7
Compra 3
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:NeutroVenda 2Neutro 7Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.07831
0.07831
R2
0.07831
0.0783
R1
0.0783
0.0783
PP
0.0783
0.0783
S1
0.07829
0.07829
S2
0.07829
0.07829
S3
0.07828
0.07829

Sinais de mercado Arbitrum

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.12M
$44.53 M
$44.66 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.31M
Compras ativas de 3 dias
$5.36 M
Vendas ativas de 3 dias
$5.05 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.15M
Compras ativas de 7 dias
$17.51 M
Vendas ativas de 7 dias
$17.36 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Arbitrum

Entrada líquidaPreço de ARBUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.05 M0.08
2026-08-12-$0.19 M0.08
2026-08-11-$0.49 M0.08
2026-08-10-$0.19 M0.08
2026-08-09$0.23 M0.08

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ARB/USDT
$0.07832
$0.07832$0.07832
-0.50%
1.58M (USDT)
ARB/USDC
$0.07825
$0.07825$0.07825
-0.47%
785.56K (USDT)
ARB/USD1
$0.0784
$0.0784$0.0784
-0.30%
678.23K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

ARB
ARB
USD
USD

1 ARB = 0.07832 USD