Análise técnica de Arbitrum (ARB) hoje A página de Análise de Arbitrum fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ARB, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Arbitrum abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Arbitrum (ARB) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.07832 -- -3.69% -13.39% -41.29%

Indicadores técnicos de Arbitrum

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Arbitrum em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda forte Venda 16 Neutro 7 Compra 3 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Neutro Venda 2 Neutro 7 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.07831 0.07831 R2 0.07831 0.0783 R1 0.0783 0.0783 PP 0.0783 0.0783 S1 0.07829 0.07829 S2 0.07829 0.07829 S3 0.07828 0.07829

Sinais de mercado Arbitrum Volume líquido atual de ordens em aberto -0.12M $44.53 M $44.66 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.31M Compras ativas de 3 dias $5.36 M Vendas ativas de 3 dias $5.05 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.15M Compras ativas de 7 dias $17.51 M Vendas ativas de 7 dias $17.36 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Arbitrum Entrada líquida Preço de ARBUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.05 M 0.08 2026-08-12 -$0.19 M 0.08 2026-08-11 -$0.49 M 0.08 2026-08-10 -$0.19 M 0.08 2026-08-09 $0.23 M 0.08 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Arbitrum (ARB) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Arbitrum. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ARB / USDT $0.07832 $0.07832 $0.07832 -0.50% 1.58M (USDT) Negociar ARB / USDC $0.07825 $0.07825 $0.07825 -0.47% 785.56K (USDT) Negociar ARB / USD1 $0.0784 $0.0784 $0.0784 -0.30% 678.23K (USDT) Negociar