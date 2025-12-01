Preço de Altar of Creativity hoje

O preço ao vivo de Altar of Creativity (AION) hoje é $ 0.0000003742, com uma variação de 3.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AION para USD é de $ 0.0000003742 por AION.

Altar of Creativity ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- AION. Nas últimas 24 horas, AION foi negociado entre $ 0.000000368 (mínimo) e $ 0.0000004212 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, AION movimentou-se 0.00% na última hora e +15.24% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.81K.

Informações de mercado de Altar of Creativity (AION)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 5.81K$ 5.81K $ 5.81K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.74K$ 3.74K $ 3.74K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública SOL

