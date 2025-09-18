Hva er Toko Token (TKO)

Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model.

Toko Token (TKO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Toko Token (TKO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TKO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Toko Token Hvor mye er Toko Token (TKO) verdt i dag? Live TKO prisen i USD er 0.188 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende TKO-til-USD-pris? $ 0.188 . Sjekk ut Den nåværende prisen på TKO til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Toko Token? Markedsverdien for TKO er $ 31.81M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av TKO? Den sirkulerende forsyningen av TKO er 169.20M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTKO ? TKO oppnådde en ATH-pris på 4.98934755 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på TKO? TKO så en ATL-pris på 0.11167922761680911 USD . Hva er handelsvolumet til TKO? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TKO er $ 263.14K USD . Vil TKO gå høyere i år? TKO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TKO prisprognosen for en mer grundig analyse.

