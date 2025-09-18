Dagens Toko Token livepris er 0.188 USD. Spor prisoppdateringer for TKO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TKO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Toko Token livepris er 0.188 USD. Spor prisoppdateringer for TKO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TKO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Toko Token Logo

Toko Token Pris(TKO)

1 TKO til USD livepris:

$0.188
$0.188$0.188
-0.79%1D
USD
Toko Token (TKO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:16:47 (UTC+8)

Toko Token (TKO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.1877
$ 0.1877$ 0.1877
24 timer lav
$ 0.1983
$ 0.1983$ 0.1983
24 timer høy

$ 0.1877
$ 0.1877$ 0.1877

$ 0.1983
$ 0.1983$ 0.1983

$ 4.98934755
$ 4.98934755$ 4.98934755

$ 0.11167922761680911
$ 0.11167922761680911$ 0.11167922761680911

-0.53%

-0.79%

-1.94%

-1.94%

Toko Token (TKO) sanntidsprisen er $ 0.188. I løpet av de siste 24 timene har TKO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1877 og et toppnivå på $ 0.1983, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TKO er $ 4.98934755, mens den rekordlave prisen er $ 0.11167922761680911.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TKO endret seg med -0.53% i løpet av den siste timen, -0.79% over 24 timer og -1.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Toko Token (TKO) Markedsinformasjon

No.757

$ 31.81M
$ 31.81M$ 31.81M

$ 263.14K
$ 263.14K$ 263.14K

$ 94.00M
$ 94.00M$ 94.00M

169.20M
169.20M 169.20M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

495,659,866.66
495,659,866.66 495,659,866.66

33.84%

BSC

Nåværende markedsverdi på Toko Token er $ 31.81M, med et 24-timers handelsvolum på $ 263.14K. Den sirkulerende forsyningen på TKO er 169.20M, med en total tilgang på 495659866.66. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 94.00M.

Toko Token (TKO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Toko Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001497-0.79%
30 dager$ +0.0171+10.00%
60 dager$ +0.0112+6.33%
90 dager$ +0.0636+51.12%
Toko Token Prisendring i dag

I dag registrerte TKO en endring på $ -0.001497 (-0.79%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Toko Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0171 (+10.00%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Toko Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TKO en endring på $ +0.0112 (+6.33%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Toko Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0636+51.12% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Toko Token (TKO)?

Sjekk ut Toko Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Toko Token (TKO)

Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model.

Toko Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Toko Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TKO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Toko Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Toko Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Toko Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Toko Token (TKO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Toko Token (TKO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Toko Token.

Sjekk Toko Tokenprisprognosen nå!

Toko Token (TKO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Toko Token (TKO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TKO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Toko Token (TKO)

Leter du etter hvordan du kjøperToko Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Toko Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TKO til lokale valutaer

Toko Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Toko Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Toko Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Toko Token

Hvor mye er Toko Token (TKO) verdt i dag?
Live TKO prisen i USD er 0.188 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TKO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TKO til USD er $ 0.188. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Toko Token?
Markedsverdien for TKO er $ 31.81M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TKO?
Den sirkulerende forsyningen av TKO er 169.20M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTKO ?
TKO oppnådde en ATH-pris på 4.98934755 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TKO?
TKO så en ATL-pris på 0.11167922761680911 USD.
Hva er handelsvolumet til TKO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TKO er $ 263.14K USD.
Vil TKO gå høyere i år?
TKO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TKO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:16:47 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

