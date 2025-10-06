PlaysOut pris i dag

Sanntids PlaysOut (PLAY) pris i dag er $ 0.02864, med en 0.62% endring de siste 24 timene. Nåværende PLAY til USD konverteringssats er $ 0.02864 per PLAY.

PlaysOut rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- PLAY. I løpet av de siste 24 timene PLAY har den blitt handlet mellom $ 0.02854(laveste) og $ 0.0292 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har PLAY beveget seg -0.14% i løpet av den siste timen og +2.10% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 102.45K.

PlaysOut (PLAY) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 102.45K$ 102.45K $ 102.45K Fullt utvannet markedsverdi $ 143.20M$ 143.20M $ 143.20M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Offentlig blokkjede BASE

Nåværende markedsverdi på PlaysOut er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 102.45K. Den sirkulerende forsyningen på PLAY er --, med en total tilgang på 5000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 143.20M.