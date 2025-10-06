Ai Xovia pris i dag

Sanntids Ai Xovia (AIX) pris i dag er $ 1.353669, med en 1.37% endring de siste 24 timene. Nåværende AIX til USD konverteringssats er $ 1.353669 per AIX.

Ai Xovia rangerer for tiden som #3481 etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- AIX. I løpet av de siste 24 timene AIX har den blitt handlet mellom $ 1.285072(laveste) og $ 1.475 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 51.257963, mens tidenes laveste notering var $ 2.6605668343705937.

Kortsiktig har AIX beveget seg -0.77% i løpet av den siste timen og -22.77% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 2.38M.

Ai Xovia (AIX) Markedsinformasjon

Rangering No.3481 Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M Fullt utvannet markedsverdi $ 135.37M$ 135.37M $ 135.37M Opplagsforsyning ---- -- Maksimal forsyning 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Total forsyning 99,999,989.148041565 99,999,989.148041565 99,999,989.148041565 Offentlig blokkjede SOL

