Hva er TONCOIN (TON)

Apart from processing millions of transactions per second, TON blockchain-based ecosystem has all the chances to give rise to a genuine Web3.0 Internet with decentralized storage, anonymous network, DNS, instant payments and various decentralized services.

TONCOIN er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere TONCOIN investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk TON Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om TONCOIN på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din TONCOIN kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

TONCOIN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TONCOIN (TON) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TONCOIN (TON) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TONCOIN.

Sjekk TONCOINprisprognosen nå!

TONCOIN (TON) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TONCOIN (TON) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TON tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe TONCOIN (TON)

Leter du etter hvordan du kjøperTONCOIN? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe TONCOIN på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TON til lokale valutaer

Prøv konverting

TONCOIN Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av TONCOIN, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om TONCOIN Hvor mye er TONCOIN (TON) verdt i dag? Live TON prisen i USD er 3.122 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende TON-til-USD-pris? $ 3.122 . Sjekk ut Den nåværende prisen på TON til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for TONCOIN? Markedsverdien for TON er $ 7.94B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av TON? Den sirkulerende forsyningen av TON er 2.54B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTON ? TON oppnådde en ATH-pris på 8.235022765920782 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på TON? TON så en ATL-pris på 0.39061681567469 USD . Hva er handelsvolumet til TON? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TON er $ 4.77M USD . Vil TON gå høyere i år? TON kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TON prisprognosen for en mer grundig analyse.

TONCOIN (TON) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

