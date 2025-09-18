Dagens TONCOIN livepris er 3.122 USD. Spor prisoppdateringer for TON til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TON pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens TONCOIN livepris er 3.122 USD. Spor prisoppdateringer for TON til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TON pristrenden enkelt hos MEXC nå.

TONCOIN Pris(TON)

$3.121
TONCOIN (TON) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:01:05 (UTC+8)

TONCOIN (TON) Prisinformasjon (USD)

$ 3.099
TONCOIN (TON) sanntidsprisen er $ 3.122. I løpet av de siste 24 timene har TON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.099 og et toppnivå på $ 3.199, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TON er $ 8.235022765920782, mens den rekordlave prisen er $ 0.39061681567469.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TON endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, +0.12% over 24 timer og -2.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TONCOIN (TON) Markedsinformasjon

$ 7.94B
TONCOIN

Nåværende markedsverdi på TONCOIN er $ 7.94B, med et 24-timers handelsvolum på $ 4.77M. Den sirkulerende forsyningen på TON er 2.54B, med en total tilgang på 5140894685.493564. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.05B.

TONCOIN (TON) Prishistorikk USD

Spor prisendringene TONCOIN for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00374+0.12%
30 dager$ -0.163-4.97%
60 dager$ -0.151-4.62%
90 dager$ +0.238+8.25%
TONCOIN Prisendring i dag

I dag registrerte TON en endring på $ +0.00374 (+0.12%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

TONCOIN 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.163 (-4.97%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

TONCOIN 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TON en endring på $ -0.151 (-4.62%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

TONCOIN 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.238+8.25% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for TONCOIN (TON)?

Sjekk ut TONCOIN Prishistorikk-siden nå.

Hva er TONCOIN (TON)

Apart from processing millions of transactions per second, TON blockchain-based ecosystem has all the chances to give rise to a genuine Web3.0 Internet with decentralized storage, anonymous network, DNS, instant payments and various decentralized services.

TONCOIN er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere TONCOIN investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TON Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om TONCOIN på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din TONCOIN kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

TONCOIN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TONCOIN (TON) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TONCOIN (TON) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TONCOIN.

Sjekk TONCOINprisprognosen nå!

TONCOIN (TON) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TONCOIN (TON) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TON tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe TONCOIN (TON)

Leter du etter hvordan du kjøperTONCOIN? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe TONCOIN på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TON til lokale valutaer

1 TONCOIN(TON) til VND
82,155.43
1 TONCOIN(TON) til AUD
A$4.71422
1 TONCOIN(TON) til GBP
2.31028
1 TONCOIN(TON) til EUR
2.6537
1 TONCOIN(TON) til USD
$3.122
1 TONCOIN(TON) til MYR
RM13.1124
1 TONCOIN(TON) til TRY
129.15714
1 TONCOIN(TON) til JPY
¥458.934
1 TONCOIN(TON) til ARS
ARS$4,604.70024
1 TONCOIN(TON) til RUB
260.687
1 TONCOIN(TON) til INR
275.01698
1 TONCOIN(TON) til IDR
Rp52,033.31252
1 TONCOIN(TON) til KRW
4,360.31008
1 TONCOIN(TON) til PHP
178.20376
1 TONCOIN(TON) til EGP
￡E.150.3243
1 TONCOIN(TON) til BRL
R$16.60904
1 TONCOIN(TON) til CAD
C$4.27714
1 TONCOIN(TON) til BDT
380.07228
1 TONCOIN(TON) til NGN
4,666.64072
1 TONCOIN(TON) til COP
$12,195.3125
1 TONCOIN(TON) til ZAR
R.54.1667
1 TONCOIN(TON) til UAH
129.00104
1 TONCOIN(TON) til TZS
T.Sh.7,727.69928
1 TONCOIN(TON) til VES
Bs508.886
1 TONCOIN(TON) til CLP
$2,981.51
1 TONCOIN(TON) til PKR
Rs886.14848
1 TONCOIN(TON) til KZT
1,690.28202
1 TONCOIN(TON) til THB
฿99.40448
1 TONCOIN(TON) til TWD
NT$94.37806
1 TONCOIN(TON) til AED
د.إ11.45774
1 TONCOIN(TON) til CHF
Fr2.46638
1 TONCOIN(TON) til HKD
HK$24.25794
1 TONCOIN(TON) til AMD
֏1,194.7894
1 TONCOIN(TON) til MAD
.د.م28.16044
1 TONCOIN(TON) til MXN
$57.47602
1 TONCOIN(TON) til SAR
ريال11.7075
1 TONCOIN(TON) til ETB
Br448.22554
1 TONCOIN(TON) til KES
KSh403.29996
1 TONCOIN(TON) til JOD
د.أ2.213498
1 TONCOIN(TON) til PLN
11.30164
1 TONCOIN(TON) til RON
лв13.48704
1 TONCOIN(TON) til SEK
kr29.37802
1 TONCOIN(TON) til BGN
лв5.18252
1 TONCOIN(TON) til HUF
Ft1,038.2211
1 TONCOIN(TON) til CZK
64.53174
1 TONCOIN(TON) til KWD
د.ك0.95221
1 TONCOIN(TON) til ILS
10.39626
1 TONCOIN(TON) til BOB
Bs21.57302
1 TONCOIN(TON) til AZN
5.3074
1 TONCOIN(TON) til TJS
SM29.22192
1 TONCOIN(TON) til GEL
8.4294
1 TONCOIN(TON) til AOA
Kz2,845.92154
1 TONCOIN(TON) til BHD
.د.ب1.176994
1 TONCOIN(TON) til BMD
$3.122
1 TONCOIN(TON) til DKK
kr19.8247
1 TONCOIN(TON) til HNL
L81.82762
1 TONCOIN(TON) til MUR
141.55148
1 TONCOIN(TON) til NAD
$54.1667
1 TONCOIN(TON) til NOK
kr31.03268
1 TONCOIN(TON) til NZD
$5.3074
1 TONCOIN(TON) til PAB
B/.3.122
1 TONCOIN(TON) til PGK
K13.04996
1 TONCOIN(TON) til QAR
ر.ق11.33286
1 TONCOIN(TON) til RSD
дин.311.45072
1 TONCOIN(TON) til UZS
soʻm38,543.18174
1 TONCOIN(TON) til ALL
L257.44012
1 TONCOIN(TON) til ANG
ƒ5.58838
1 TONCOIN(TON) til AWG
ƒ5.6196
1 TONCOIN(TON) til BBD
$6.244
1 TONCOIN(TON) til BAM
KM5.18252
1 TONCOIN(TON) til BIF
Fr9,319.17
1 TONCOIN(TON) til BND
$3.99616
1 TONCOIN(TON) til BSD
$3.122
1 TONCOIN(TON) til JMD
$500.80002
1 TONCOIN(TON) til KHR
12,538.13932
1 TONCOIN(TON) til KMF
Fr1,304.996
1 TONCOIN(TON) til LAK
67,869.56386
1 TONCOIN(TON) til LKR
Rs944.34256
1 TONCOIN(TON) til MDL
L51.513
1 TONCOIN(TON) til MGA
Ar13,814.13194
1 TONCOIN(TON) til MOP
P25.00722
1 TONCOIN(TON) til MVR
47.7666
1 TONCOIN(TON) til MWK
MK5,420.13542
1 TONCOIN(TON) til MZN
MT199.4958
1 TONCOIN(TON) til NPR
Rs439.95224
1 TONCOIN(TON) til PYG
22,297.324
1 TONCOIN(TON) til RWF
Fr4,523.778
1 TONCOIN(TON) til SBD
$25.6004
1 TONCOIN(TON) til SCR
47.51684
1 TONCOIN(TON) til SRD
$118.91698
1 TONCOIN(TON) til SVC
$27.3175
1 TONCOIN(TON) til SZL
L54.1667
1 TONCOIN(TON) til TMT
m10.927
1 TONCOIN(TON) til TND
د.ت9.08502
1 TONCOIN(TON) til TTD
$21.13594
1 TONCOIN(TON) til UGX
Sh10,951.976
1 TONCOIN(TON) til XAF
Fr1,742.076
1 TONCOIN(TON) til XCD
$8.4294
1 TONCOIN(TON) til XOF
Fr1,742.076
1 TONCOIN(TON) til XPF
Fr315.322
1 TONCOIN(TON) til BWP
P41.58504
1 TONCOIN(TON) til BZD
$6.27522
1 TONCOIN(TON) til CVE
$292.78116
1 TONCOIN(TON) til DJF
Fr555.716
1 TONCOIN(TON) til DOP
$193.62644
1 TONCOIN(TON) til DZD
د.ج404.54876
1 TONCOIN(TON) til FJD
$7.0245
1 TONCOIN(TON) til GNF
Fr27,145.79
1 TONCOIN(TON) til GTQ
Q23.91452
1 TONCOIN(TON) til GYD
$653.40338
1 TONCOIN(TON) til ISK
kr377.762

TONCOIN Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av TONCOIN, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell TONCOIN nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om TONCOIN

Hvor mye er TONCOIN (TON) verdt i dag?
Live TON prisen i USD er 3.122 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TON-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TON til USD er $ 3.122. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for TONCOIN?
Markedsverdien for TON er $ 7.94B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TON?
Den sirkulerende forsyningen av TON er 2.54B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTON ?
TON oppnådde en ATH-pris på 8.235022765920782 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TON?
TON så en ATL-pris på 0.39061681567469 USD.
Hva er handelsvolumet til TON?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TON er $ 4.77M USD.
Vil TON gå høyere i år?
TON kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TON prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:01:05 (UTC+8)

TONCOIN (TON) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

