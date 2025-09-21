Toko Token (TKO)-prisforutsigelse (USD)

Få Toko Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye TKO vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp TKO

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Toko Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.1935 $0.1935 $0.1935 +1.68% USD Faktisk Prediksjon Toko Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Toko Token (TKO) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Toko Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.1935 i 2025. Toko Token (TKO) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Toko Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.203175 i 2026. Toko Token (TKO) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TKO for 2027 $ 0.213333 med en 10.25% vekstrate. Toko Token (TKO) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TKO for 2028 $ 0.224000 med en 15.76% vekstrate. Toko Token (TKO) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TKO for 2029 $ 0.235200 med en 21.55% vekstrate. Toko Token (TKO) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TKO for 2030 $ 0.246960 med en 27.63% vekstrate. Toko Token (TKO) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Toko Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.402272. Toko Token (TKO) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Toko Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.655259. År Pris Vekst 2025 $ 0.1935 0.00%

2026 $ 0.203175 5.00%

2027 $ 0.213333 10.25%

2028 $ 0.224000 15.76%

2029 $ 0.235200 21.55%

2030 $ 0.246960 27.63%

2031 $ 0.259308 34.01%

2032 $ 0.272273 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.285887 47.75%

2034 $ 0.300182 55.13%

2035 $ 0.315191 62.89%

2036 $ 0.330950 71.03%

2037 $ 0.347498 79.59%

2038 $ 0.364873 88.56%

2039 $ 0.383116 97.99%

2040 $ 0.402272 107.89% Vis mer Kortsiktig Toko Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.1935 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.193526 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.193685 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.194295 0.41% Toko Token (TKO) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for TKO September 21, 2025(I dag) er $0.1935 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Toko Token (TKO) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for TKO, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.193526 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Toko Token (TKO) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for TKO, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.193685 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Toko Token (TKO) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for TKO $0.194295 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Toko Token prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.1935$ 0.1935 $ 0.1935 Prisendring (24 t) +1.68% Markedsverdi $ 32.74M$ 32.74M $ 32.74M Opplagsforsyning 169.20M 169.20M 169.20M Volum (24 timer) $ 467.11K$ 467.11K $ 467.11K Volum (24 timer) -- Den siste TKO-prisen er $ 0.1935. Den har en 24-timers endring på +1.68%, med et 24-timers handelsvolum på $ 467.11K. Videre har TKO en sirkulerende forsyning på 169.20M og total markedsverdi på $ 32.74M. Se TKO livepris

Hvordan kjøpe Toko Token (TKO) Prøver du å kjøpe TKO? Du kan nå kjøpe TKO via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Toko Token og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper TKO nå

Toko Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Toko Token direktepris, er gjeldende pris for Toko Token 0.1935USD. Den sirkulerende forsyningen av Toko Token(TKO) er 0.00 TKO , som gir den en markedsverdi på $32.74M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.03% $ 0.005900 $ 0.1998 $ 0.186

7 dager -0.02% $ -0.005199 $ 0.2028 $ 0.1812

30 dager 0.15% $ 0.0247 $ 0.2707 $ 0.1671 24-timers ytelse De siste 24 timene har Toko Token vist en prisbevegelse på $0.005900 , noe som gjenspeiler en 0.03% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Toko Token handlet på en topp på $0.2028 og en bunn på $0.1812 . Det så en prisendring på -0.02% . Denne nylige trenden viser potensialet til TKO for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Toko Token opplevd en 0.15% endring, som gjenspeiler omtrent $0.0247 av dens verdi. Dette indikerer at TKO kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Toko Token prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full TKO prishistorikk

Hvordan fungerer Toko Token (TKO) prisforutsigelsesmodul? Toko Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for TKO basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Toko Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for TKO, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Toko Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til TKO. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til TKO for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Toko Token.

Hvorfor er TKO-prisforutsigelse viktig?

TKO-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i TKO nå? I følge dine forutsigelser vil TKO oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for TKO neste måned? I følge Toko Token (TKO)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte TKO-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 TKO koste i 2026? Prisen på 1 Toko Token (TKO) i dag er $0.1935 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil TKO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på TKO i 2027? Toko Token (TKO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 TKO innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for TKO i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Toko Token (TKO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for TKO i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Toko Token (TKO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 TKO koste i 2030? Prisen på 1 Toko Token (TKO) i dag er $0.1935 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil TKO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for TKO i 2040? Toko Token (TKO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 TKO innen 2040. Registrer deg nå