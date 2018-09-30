Dagens USDCoin livepris er 0.9994 USD. Spor prisoppdateringer for USDC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens USDCoin livepris er 0.9994 USD. Spor prisoppdateringer for USDC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

USDCoin Logo

USDCoin Pris(USDC)

1 USDC til USD livepris:

$0.9994
$0.9994$0.9994
0.00%1D
USD
USDCoin (USDC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:04:13 (UTC+8)

USDCoin (USDC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.9993
$ 0.9993$ 0.9993
24 timer lav
$ 0.9995
$ 0.9995$ 0.9995
24 timer høy

$ 0.9993
$ 0.9993$ 0.9993

$ 0.9995
$ 0.9995$ 0.9995

$ 2.349556378332484
$ 2.349556378332484$ 2.349556378332484

$ 0.8774
$ 0.8774$ 0.8774

0.00%

0.00%

-0.02%

-0.02%

USDCoin (USDC) sanntidsprisen er $ 0.9994. I løpet av de siste 24 timene har USDC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.9993 og et toppnivå på $ 0.9995, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDC er $ 2.349556378332484, mens den rekordlave prisen er $ 0.8774.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDC endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -0.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

USDCoin (USDC) Markedsinformasjon

No.7

$ 74.31B
$ 74.31B$ 74.31B

$ 40.93M
$ 40.93M$ 40.93M

$ 74.31B
$ 74.31B$ 74.31B

74.35B
74.35B 74.35B

74,353,452,645.54828
74,353,452,645.54828 74,353,452,645.54828

1.81%

2018-09-30 00:00:00

$ 1
$ 1$ 1

ETH

Nåværende markedsverdi på USDCoin er $ 74.31B, med et 24-timers handelsvolum på $ 40.93M. Den sirkulerende forsyningen på USDC er 74.35B, med en total tilgang på 74353452645.54828. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 74.31B.

USDCoin (USDC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene USDCoin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.0005-0.06%
60 dager$ 00.00%
90 dager$ -0.0003-0.04%
USDCoin Prisendring i dag

I dag registrerte USDC en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

USDCoin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0005 (-0.06%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

USDCoin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så USDC en endring på $ 0 (0.00%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

USDCoin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0003-0.04% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for USDCoin (USDC)?

Sjekk ut USDCoin Prishistorikk-siden nå.

Hva er USDCoin (USDC)

USDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

USDCoin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere USDCoin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk USDC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om USDCoin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din USDCoin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

USDCoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil USDCoin (USDC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine USDCoin (USDC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for USDCoin.

Sjekk USDCoinprisprognosen nå!

USDCoin (USDC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak USDCoin (USDC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USDC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe USDCoin (USDC)

Leter du etter hvordan du kjøperUSDCoin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe USDCoin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

USDC til lokale valutaer

1 USDCoin(USDC) til VND
26,299.211
1 USDCoin(USDC) til AUD
A$1.509094
1 USDCoin(USDC) til GBP
0.739556
1 USDCoin(USDC) til EUR
0.84949
1 USDCoin(USDC) til USD
$0.9994
1 USDCoin(USDC) til MYR
RM4.19748
1 USDCoin(USDC) til TRY
41.345178
1 USDCoin(USDC) til JPY
¥146.9118
1 USDCoin(USDC) til ARS
ARS$1,474.035048
1 USDCoin(USDC) til RUB
83.439906
1 USDCoin(USDC) til INR
88.037146
1 USDCoin(USDC) til IDR
Rp16,656.660004
1 USDCoin(USDC) til KRW
1,395.802016
1 USDCoin(USDC) til PHP
57.01577
1 USDCoin(USDC) til EGP
￡E.48.131104
1 USDCoin(USDC) til BRL
R$5.316808
1 USDCoin(USDC) til CAD
C$1.369178
1 USDCoin(USDC) til BDT
121.666956
1 USDCoin(USDC) til NGN
1,493.863144
1 USDCoin(USDC) til COP
$3,888.71537
1 USDCoin(USDC) til ZAR
R.17.319602
1 USDCoin(USDC) til UAH
41.295208
1 USDCoin(USDC) til TZS
T.Sh.2,473.754856
1 USDCoin(USDC) til VES
Bs162.9022
1 USDCoin(USDC) til CLP
$954.427
1 USDCoin(USDC) til PKR
Rs283.669696
1 USDCoin(USDC) til KZT
541.085154
1 USDCoin(USDC) til THB
฿31.810902
1 USDCoin(USDC) til TWD
NT$30.201868
1 USDCoin(USDC) til AED
د.إ3.667798
1 USDCoin(USDC) til CHF
Fr0.789526
1 USDCoin(USDC) til HKD
HK$7.765338
1 USDCoin(USDC) til AMD
֏382.47038
1 USDCoin(USDC) til MAD
.د.م9.014588
1 USDCoin(USDC) til MXN
$18.38896
1 USDCoin(USDC) til SAR
ريال3.74775
1 USDCoin(USDC) til ETB
Br143.483858
1 USDCoin(USDC) til KES
KSh129.102492
1 USDCoin(USDC) til JOD
د.أ0.7085746
1 USDCoin(USDC) til PLN
3.617828
1 USDCoin(USDC) til RON
лв4.307414
1 USDCoin(USDC) til SEK
kr9.39436
1 USDCoin(USDC) til BGN
лв1.659004
1 USDCoin(USDC) til HUF
Ft332.130602
1 USDCoin(USDC) til CZK
20.63761
1 USDCoin(USDC) til KWD
د.ك0.304817
1 USDCoin(USDC) til ILS
3.328002
1 USDCoin(USDC) til BOB
Bs6.905854
1 USDCoin(USDC) til AZN
1.69898
1 USDCoin(USDC) til TJS
SM9.354384
1 USDCoin(USDC) til GEL
2.69838
1 USDCoin(USDC) til AOA
Kz911.023058
1 USDCoin(USDC) til BHD
.د.ب0.3767738
1 USDCoin(USDC) til BMD
$0.9994
1 USDCoin(USDC) til DKK
kr6.34619
1 USDCoin(USDC) til HNL
L26.194274
1 USDCoin(USDC) til MUR
45.312796
1 USDCoin(USDC) til NAD
$17.33959
1 USDCoin(USDC) til NOK
kr9.934036
1 USDCoin(USDC) til NZD
$1.69898
1 USDCoin(USDC) til PAB
B/.0.9994
1 USDCoin(USDC) til PGK
K4.177492
1 USDCoin(USDC) til QAR
ر.ق3.627822
1 USDCoin(USDC) til RSD
дин.99.64018
1 USDCoin(USDC) til UZS
soʻm12,338.262598
1 USDCoin(USDC) til ALL
L82.410524
1 USDCoin(USDC) til ANG
ƒ1.788926
1 USDCoin(USDC) til AWG
ƒ1.79892
1 USDCoin(USDC) til BBD
$1.9988
1 USDCoin(USDC) til BAM
KM1.659004
1 USDCoin(USDC) til BIF
Fr2,983.209
1 USDCoin(USDC) til BND
$1.279232
1 USDCoin(USDC) til BSD
$0.9994
1 USDCoin(USDC) til JMD
$160.313754
1 USDCoin(USDC) til KHR
4,013.650364
1 USDCoin(USDC) til KMF
Fr417.7492
1 USDCoin(USDC) til LAK
21,726.086522
1 USDCoin(USDC) til LKR
Rs302.298512
1 USDCoin(USDC) til MDL
L16.4901
1 USDCoin(USDC) til MGA
Ar4,422.115138
1 USDCoin(USDC) til MOP
P8.005194
1 USDCoin(USDC) til MVR
15.29082
1 USDCoin(USDC) til MWK
MK1,735.068334
1 USDCoin(USDC) til MZN
MT63.86166
1 USDCoin(USDC) til NPR
Rs140.835448
1 USDCoin(USDC) til PYG
7,137.7148
1 USDCoin(USDC) til RWF
Fr1,448.1306
1 USDCoin(USDC) til SBD
$8.19508
1 USDCoin(USDC) til SCR
15.210868
1 USDCoin(USDC) til SRD
$38.067146
1 USDCoin(USDC) til SVC
$8.74475
1 USDCoin(USDC) til SZL
L17.33959
1 USDCoin(USDC) til TMT
m3.4979
1 USDCoin(USDC) til TND
د.ت2.908254
1 USDCoin(USDC) til TTD
$6.765938
1 USDCoin(USDC) til UGX
Sh3,505.8952
1 USDCoin(USDC) til XAF
Fr557.6652
1 USDCoin(USDC) til XCD
$2.69838
1 USDCoin(USDC) til XOF
Fr557.6652
1 USDCoin(USDC) til XPF
Fr100.9394
1 USDCoin(USDC) til BWP
P13.312008
1 USDCoin(USDC) til BZD
$2.008794
1 USDCoin(USDC) til CVE
$93.723732
1 USDCoin(USDC) til DJF
Fr177.8932
1 USDCoin(USDC) til DOP
$61.982788
1 USDCoin(USDC) til DZD
د.ج129.502252
1 USDCoin(USDC) til FJD
$2.24865
1 USDCoin(USDC) til GNF
Fr8,689.783
1 USDCoin(USDC) til GTQ
Q7.655404
1 USDCoin(USDC) til GYD
$209.164426
1 USDCoin(USDC) til ISK
kr120.9274

For en mer dyptgående forståelse av USDCoin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell USDCoin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om USDCoin

Hvor mye er USDCoin (USDC) verdt i dag?
Live USDC prisen i USD er 0.9994 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende USDC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på USDC til USD er $ 0.9994. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for USDCoin?
Markedsverdien for USDC er $ 74.31B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av USDC?
Den sirkulerende forsyningen av USDC er 74.35B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSDC ?
USDC oppnådde en ATH-pris på 2.349556378332484 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på USDC?
USDC så en ATL-pris på 0.8774 USD.
Hva er handelsvolumet til USDC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USDC er $ 40.93M USD.
Vil USDC gå høyere i år?
USDC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USDC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:04:13 (UTC+8)

USDCoin (USDC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine.

USDC-til-USD-kalkulator

Beløp

USDC
USDC
USD
USD

1 USDC = 0.9994 USD

Handle USDC

USDCBRL
$5.332
$5.332$5.332
-0.03%
USDCEUR
$0.851
$0.851$0.851
0.00%
USDCUSDT
$0.9994
$0.9994$0.9994
-0.01%

