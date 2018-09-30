Hva er USDCoin (USDC)

USDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

USDCoin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere USDCoin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk USDC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om USDCoin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din USDCoin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

USDCoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil USDCoin (USDC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine USDCoin (USDC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for USDCoin.

Sjekk USDCoinprisprognosen nå!

USDCoin (USDC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak USDCoin (USDC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USDC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe USDCoin (USDC)

Leter du etter hvordan du kjøperUSDCoin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe USDCoin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

USDC til lokale valutaer

Prøv konverting

USDCoin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av USDCoin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om USDCoin Hvor mye er USDCoin (USDC) verdt i dag? Live USDC prisen i USD er 0.9994 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende USDC-til-USD-pris? $ 0.9994 . Sjekk ut Den nåværende prisen på USDC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for USDCoin? Markedsverdien for USDC er $ 74.31B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av USDC? Den sirkulerende forsyningen av USDC er 74.35B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSDC ? USDC oppnådde en ATH-pris på 2.349556378332484 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på USDC? USDC så en ATL-pris på 0.8774 USD . Hva er handelsvolumet til USDC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USDC er $ 40.93M USD . Vil USDC gå høyere i år? USDC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USDC prisprognosen for en mer grundig analyse.

USDCoin (USDC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?