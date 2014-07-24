Dagens Ethereum livepris er 4450.79 USD. Spor prisoppdateringer for ETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ethereum livepris er 4450.79 USD. Spor prisoppdateringer for ETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Ethereum Logo

Ethereum Pris(ETH)

1 ETH til USD livepris:

$4,451.26
$4,451.26$4,451.26
-0.54%1D
USD
Ethereum (ETH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:48:08 (UTC+8)

Ethereum (ETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 4,437.01
$ 4,437.01$ 4,437.01
24 timer lav
$ 4,622.06
$ 4,622.06$ 4,622.06
24 timer høy

$ 4,437.01
$ 4,437.01$ 4,437.01

$ 4,622.06
$ 4,622.06$ 4,622.06

$ 4,953.732913768563
$ 4,953.732913768563$ 4,953.732913768563

$ 0.4208970069885254
$ 0.4208970069885254$ 0.4208970069885254

-0.33%

-0.54%

-3.75%

-3.75%

Ethereum (ETH) sanntidsprisen er $ 4,450.79. I løpet av de siste 24 timene har ETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,437.01 og et toppnivå på $ 4,622.06, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ETH er $ 4,953.732913768563, mens den rekordlave prisen er $ 0.4208970069885254.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ETH endret seg med -0.33% i løpet av den siste timen, -0.54% over 24 timer og -3.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ethereum (ETH) Markedsinformasjon

No.2

$ 537.23B
$ 537.23B$ 537.23B

$ 1.08B
$ 1.08B$ 1.08B

$ 537.23B
$ 537.23B$ 537.23B

120.70M
120.70M 120.70M

--
----

120,703,962.60340457
120,703,962.60340457 120,703,962.60340457

13.54%

2014-07-24 00:00:00

$ 0.35
$ 0.35$ 0.35

ETH

Nåværende markedsverdi på Ethereum er $ 537.23B, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.08B. Den sirkulerende forsyningen på ETH er 120.70M, med en total tilgang på 120703962.60340457. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 537.23B.

Ethereum (ETH) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Ethereum for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -24.1673-0.54%
30 dager$ +159.05+3.70%
60 dager$ +714.31+19.11%
90 dager$ +2,066.04+86.63%
Ethereum Prisendring i dag

I dag registrerte ETH en endring på $ -24.1673 (-0.54%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Ethereum 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +159.05 (+3.70%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Ethereum 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ETH en endring på $ +714.31 (+19.11%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Ethereum 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +2,066.04+86.63% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Ethereum (ETH)?

Sjekk ut Ethereum Prishistorikk-siden nå.

Hva er Ethereum (ETH)

Ethereum is a decentralized platform that runs smart contracts: applications that run exactly as programmed without any possibility of downtime, censorship, fraud or third party interference.

Ethereum er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Ethereum investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ETH Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Ethereum på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Ethereum kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Ethereum Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ethereum (ETH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ethereum (ETH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ethereum.

Sjekk Ethereumprisprognosen nå!

Ethereum (ETH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ethereum (ETH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ETH tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Ethereum (ETH)

Leter du etter hvordan du kjøperEthereum? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Ethereum på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Ethereum Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Ethereum, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Ethereum nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Ethereum

Hvor mye er Ethereum (ETH) verdt i dag?
Live ETH prisen i USD er 4,450.79 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ETH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ETH til USD er $ 4,450.79. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ethereum?
Markedsverdien for ETH er $ 537.23B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ETH?
Den sirkulerende forsyningen av ETH er 120.70M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forETH ?
ETH oppnådde en ATH-pris på 4,953.732913768563 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ETH?
ETH så en ATL-pris på 0.4208970069885254 USD.
Hva er handelsvolumet til ETH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ETH er $ 1.08B USD.
Vil ETH gå høyere i år?
ETH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ETH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ethereum (ETH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

