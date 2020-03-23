Hva er Solana (SOL)

Founded by former Qualcomm, Intel, and Dropbox engineers in late-2017, Solana is a single-chain, delegated-Proof-of-Stake protocol whose focus is on delivering scalability without sacrificing decentralization or security. The Solana protocol is designed to facilitate decentralized app (DApp) creation. Core to Solana's scaling solution is a decentralized clock titled Proof-of-History (PoH), built to solve the problem of time in distributed networks where there is not a single, trusted, source of time. Due to the innovative hybrid consensus model, Solana has attracted the attention of small traders and institutional traders. An important focus of the Solana Foundation is to make decentralized finance available on a larger scale.

Solana er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Solana investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk SOL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Solana på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Solana kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Solana Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Solana (SOL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Solana (SOL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Solana.

Sjekk Solanaprisprognosen nå!

Solana (SOL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Solana (SOL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SOL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Solana (SOL)

Leter du etter hvordan du kjøperSolana? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Solana på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SOL til lokale valutaer

Prøv konverting

Solana Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Solana, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Solana Hvor mye er Solana (SOL) verdt i dag? Live SOL prisen i USD er 237.69 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SOL-til-USD-pris? $ 237.69 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SOL til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Solana? Markedsverdien for SOL er $ 129.07B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SOL? Den sirkulerende forsyningen av SOL er 543.03M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSOL ? SOL oppnådde en ATH-pris på 294.33494870928604 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SOL? SOL så en ATL-pris på 0.505193636791 USD . Hva er handelsvolumet til SOL? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SOL er $ 338.98M USD . Vil SOL gå høyere i år? SOL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SOL prisprognosen for en mer grundig analyse.

Solana (SOL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?