Mer om SOL

SOL Prisinformasjon

SOL teknisk dokument

SOL Offisiell nettside

SOL tokenomics

SOL Prisprognose

SOL-historikk

SOL Kjøpeguide

SOL-til-fiat-valutakonverter

Solana Logo

Solana Pris(SOL)

1 SOL til USD livepris:

$237.52
-4.30%1D
USD
Solana (SOL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:39:32 (UTC+8)

Solana (SOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 235.87
24 timer lav
$ 253.44
24 timer høy

$ 235.87
$ 253.44
$ 294.33494870928604
$ 0.505193636791
-1.65%

-4.30%

-0.58%

-0.58%

Solana (SOL) sanntidsprisen er $ 237.69. I løpet av de siste 24 timene har SOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 235.87 og et toppnivå på $ 253.44, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOL er $ 294.33494870928604, mens den rekordlave prisen er $ 0.505193636791.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOL endret seg med -1.65% i løpet av den siste timen, -4.30% over 24 timer og -0.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solana (SOL) Markedsinformasjon

No.6

$ 129.07B
$ 338.98M
$ 145.00B
543.03M
--
610,035,460.0653471
3.27%

2020-03-23 00:00:00

SOL

Nåværende markedsverdi på Solana er $ 129.07B, med et 24-timers handelsvolum på $ 338.98M. Den sirkulerende forsyningen på SOL er 543.03M, med en total tilgang på 610035460.0653471. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 145.00B.

Solana (SOL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Solana for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -10.6723-4.30%
30 dager$ +54.7+29.89%
60 dager$ +40.87+20.76%
90 dager$ +97.4+69.42%
Solana Prisendring i dag

I dag registrerte SOL en endring på $ -10.6723 (-4.30%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Solana 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +54.7 (+29.89%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Solana 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SOL en endring på $ +40.87 (+20.76%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Solana 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +97.4+69.42% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Solana (SOL)?

Sjekk ut Solana Prishistorikk-siden nå.

Hva er Solana (SOL)

Founded by former Qualcomm, Intel, and Dropbox engineers in late-2017, Solana is a single-chain, delegated-Proof-of-Stake protocol whose focus is on delivering scalability without sacrificing decentralization or security. The Solana protocol is designed to facilitate decentralized app (DApp) creation. Core to Solana's scaling solution is a decentralized clock titled Proof-of-History (PoH), built to solve the problem of time in distributed networks where there is not a single, trusted, source of time. Due to the innovative hybrid consensus model, Solana has attracted the attention of small traders and institutional traders. An important focus of the Solana Foundation is to make decentralized finance available on a larger scale.

Solana er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Solana investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SOL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Solana på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Solana kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Solana Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Solana (SOL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Solana (SOL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Solana.

Sjekk Solanaprisprognosen nå!

Solana (SOL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Solana (SOL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SOL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Solana (SOL)

Leter du etter hvordan du kjøperSolana? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Solana på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Solana Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Solana, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Solana nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Solana

Hvor mye er Solana (SOL) verdt i dag?
Live SOL prisen i USD er 237.69 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SOL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SOL til USD er $ 237.69. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Solana?
Markedsverdien for SOL er $ 129.07B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SOL?
Den sirkulerende forsyningen av SOL er 543.03M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSOL ?
SOL oppnådde en ATH-pris på 294.33494870928604 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SOL?
SOL så en ATL-pris på 0.505193636791 USD.
Hva er handelsvolumet til SOL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SOL er $ 338.98M USD.
Vil SOL gå høyere i år?
SOL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SOL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

