Hvordan gjennomføre førmarkedshandel?

1
Opprett ordre
Velg ønsket token, klikk på [Opprett ordre], og velg ikonet [Kjøp] fane. Deretter skriver du inn antall og pris for å legge inn en kjøpsordre.
2
Match ordrer
Vent til en selger matcher bestillingen din. Når en selger har akseptert bestillingen din, vent ganske enkelt med å motta tokens ved oppgjørstidspunktet.
3
Ordreoppgjør
Du vil motta tokens fra selgeren på oppgjørstidspunktet. Ellers vil plattformen refundere bestillingsbeløpet ditt og gi passende kompensasjon.
1
Velg Bestill
Se etter en eksisterende Sell bestill på MEXC-forhåndsmarkedet som samsvarer med ønsket pris og antall tokens.
2
Match ordrer
Se nøye gjennom antallet og prisen, klikk deretter på [Kjøp] og bekreft kjøpet.
3
Ordreoppgjør
Hvis selgeren fullfører oppgjøret innen den angitte tiden, vil du motta brikkene du har kjøpt. Ellers vil plattformen refundere bestillingsbeløpet ditt og gi passende kompensasjon.
1
Opprett ordre
Velg ønsket token, klikk på [Opprett ordre], og velg ikonet [Selge] fane. Deretter skriver du inn antall og pris for å legge inn en salgsordre. Send inn bestillingen og betal det tilsvarende beløpet (inkludert sikkerheten).
2
Match ordrer
Vent til en kjøper matcher bestillingen din. Når en kjøper har akseptert bestillingen din, vær forberedt på å levere tokens innen oppgjørsperioden.
3
Ordreoppgjør
Sørg for at spotkontoen din har nok tokens til å levere før oppgjørstidspunktet. Ellers vil sikkerheten din bli tapt.
1
Velg Bestill
Se etter en eksisterende Kjøpe bestill på MEXC-forhåndsmarkedet som samsvarer med ønsket pris og antall tokens.
2
Match ordrer
Se nøye gjennom mengden og prisen, klikk deretter på [Selg] og bekreft salget ditt for å betale det tilsvarende beløpet (inkludert sikkerheten).
3
Ordreoppgjør
Sørg for at spotkontoen din har nok tokens til å levere før oppgjørstidspunktet. Ellers vil sikkerheten din bli tapt.

OSS

Hva er førmarkedshandel?

Pre-market trading på MEXC er en spesiell over-the-counter (OTC) tjeneste. Det lar investorer handle nye krypto-tokens før de offisielt noteres på børsen. Kjøpere og selgere kan matche sine handler ved å velge ønsket pris og volum. Dette gir tidlige investorer en fordel.