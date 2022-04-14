Forhåndsnoteringspoeng (Pre-Listing Points) refererer til en spesiell type før-markedet-handel der prosjektteamet ennå ikke har ferdigstilt tokenomics, for eksempel maksimal forsyning og andre detaljer. Disse tokenene handles i utgangspunktet som poeng basert på en forhåndsbestemt maksimal forsyning. Når prosjektteamet offisielt avslører tokenomics, vil plattformen proporsjonalt justere mengden og prisen på dine fylte bestillinger i henhold til den faktiske maksimale forsyningen, samtidig som den sikrer at det totale ordrebeløpet forblir uendret. Du kan deretter se gjennom de justerte ordrene dine i det offisielle før-markedet handelsprosjektet og forberede deg på oppgjør.