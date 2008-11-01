Dagens Bitcoin livepris er 115135.61 USD. Spor prisoppdateringer for BTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bitcoin livepris er 115135.61 USD. Spor prisoppdateringer for BTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Bitcoin Logo

Bitcoin Pris(BTC)

1 BTC til USD livepris:

$115,135.09$115,135.09
-0.64%1D
Bitcoin (BTC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:54:11 (UTC+8)

Bitcoin (BTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.26%

-0.64%

-1.29%

-1.29%

Bitcoin (BTC) sanntidsprisen er $ 115,135.61. I løpet av de siste 24 timene har BTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 115,135.6 og et toppnivå på $ 117,650.45, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BTC er $ 124,457.11687036631, mens den rekordlave prisen er $ 0.04864654.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BTC endret seg med -0.26% i løpet av den siste timen, -0.64% over 24 timer og -1.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitcoin (BTC) Markedsinformasjon

No.1

$ 2.29T
$ 712.91M
$ 2.42T
19.92M
21,000,000
19,922,890
94.87%

56.93%

2008-11-01 00:00:00

$ 0.0025
BTC

Nåværende markedsverdi på Bitcoin er $ 2.29T, med et 24-timers handelsvolum på $ 712.91M. Den sirkulerende forsyningen på BTC er 19.92M, med en total tilgang på 19922890. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.42T.

Bitcoin (BTC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Bitcoin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -741.6109-0.64%
30 dager$ +856.34+0.74%
60 dager$ -1,632.05-1.40%
90 dager$ +12,890.51+12.60%
Bitcoin Prisendring i dag

I dag registrerte BTC en endring på $ -741.6109 (-0.64%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Bitcoin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +856.34 (+0.74%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Bitcoin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BTC en endring på $ -1,632.05 (-1.40%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Bitcoin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +12,890.51+12.60% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Bitcoin (BTC)?

Sjekk ut Bitcoin Prishistorikk-siden nå.

Hva er Bitcoin (BTC)

Bitcoin is a digital asset and a payment system invented by Satoshi Nakamoto who published a related paper in 2008 and released it as open-source software in 2009. The system featured as peer-to-peer; users can transact directly without an intermediary.

Bitcoin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Bitcoin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BTC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Bitcoin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Bitcoin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Bitcoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bitcoin (BTC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bitcoin (BTC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bitcoin.

Sjekk Bitcoinprisprognosen nå!

Bitcoin (BTC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bitcoin (BTC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BTC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Bitcoin (BTC)

Leter du etter hvordan du kjøperBitcoin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Bitcoin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BTC til lokale valutaer

Bitcoin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Bitcoin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Bitcoin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Bitcoin

Hvor mye er Bitcoin (BTC) verdt i dag?
Live BTC prisen i USD er 115,135.61 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BTC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BTC til USD er $ 115,135.61. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bitcoin?
Markedsverdien for BTC er $ 2.29T USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BTC?
Den sirkulerende forsyningen av BTC er 19.92M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBTC ?
BTC oppnådde en ATH-pris på 124,457.11687036631 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BTC?
BTC så en ATL-pris på 0.04864654 USD.
Hva er handelsvolumet til BTC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BTC er $ 712.91M USD.
Vil BTC gå høyere i år?
BTC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BTC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Bitcoin (BTC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

