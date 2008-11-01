Hva er Bitcoin (BTC)

Bitcoin is a digital asset and a payment system invented by Satoshi Nakamoto who published a related paper in 2008 and released it as open-source software in 2009. The system featured as peer-to-peer; users can transact directly without an intermediary.

Bitcoin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Bitcoin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk BTC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Bitcoin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Bitcoin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Bitcoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bitcoin (BTC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bitcoin (BTC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bitcoin.

Sjekk Bitcoinprisprognosen nå!

Bitcoin (BTC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bitcoin (BTC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BTC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Bitcoin (BTC)

Leter du etter hvordan du kjøperBitcoin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Bitcoin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BTC til lokale valutaer

Prøv konverting

Folk spør også: Andre spørsmål om Bitcoin Hvor mye er Bitcoin (BTC) verdt i dag? Live BTC prisen i USD er 115,135.61 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BTC-til-USD-pris? $ 115,135.61 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BTC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Bitcoin? Markedsverdien for BTC er $ 2.29T USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BTC? Den sirkulerende forsyningen av BTC er 19.92M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBTC ? BTC oppnådde en ATH-pris på 124,457.11687036631 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BTC? BTC så en ATL-pris på 0.04864654 USD . Hva er handelsvolumet til BTC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BTC er $ 712.91M USD . Vil BTC gå høyere i år? BTC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BTC prisprognosen for en mer grundig analyse.

Bitcoin (BTC) Viktige bransjeoppdateringer

