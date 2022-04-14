Toko Token (TKO) tokenomics

Toko Token (TKO) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Toko Token (TKO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Toko Token (TKO) Informasjon

Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model.

Offisiell nettside:
https://www.tokocrypto.com/
Teknisk dokument:
https://tokocrypto-public.oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com/TKO%20White%20paper%20v4%20English%20Version.pdf
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0x9f589e3eabe42ebc94a44727b3f3531c0c877809

Toko Token (TKO) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Toko Token (TKO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 31.61M
$ 31.61M$ 31.61M
Total forsyning:
$ 495.66M
$ 495.66M$ 495.66M
Sirkulerende forsyning:
$ 169.20M
$ 169.20M$ 169.20M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 93.40M
$ 93.40M$ 93.40M
All-time high:
$ 1.1962
$ 1.1962$ 1.1962
All-Time Low:
$ 0.11167922761680911
$ 0.11167922761680911$ 0.11167922761680911
Nåværende pris:
$ 0.1868
$ 0.1868$ 0.1868

Toko Token (TKO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Toko Token (TKO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet TKO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange TKO tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår TKOs tokenomics, kan du utforske TKO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TKO

Interessert i å legge til Toko Token (TKO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TKO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Toko Token (TKO) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til TKO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

TKO prisforutsigelse

Vil du vite hvor TKO kan være på vei? Vår TKO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.