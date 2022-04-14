Toko Token (TKO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Toko Token (TKO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Toko Token (TKO) Informasjon Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model. Offisiell nettside: https://www.tokocrypto.com/ Teknisk dokument: https://tokocrypto-public.oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com/TKO%20White%20paper%20v4%20English%20Version.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x9f589e3eabe42ebc94a44727b3f3531c0c877809 Kjøp TKO nå!

Toko Token (TKO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Toko Token (TKO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.61M $ 31.61M $ 31.61M Total forsyning: $ 495.66M $ 495.66M $ 495.66M Sirkulerende forsyning: $ 169.20M $ 169.20M $ 169.20M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 93.40M $ 93.40M $ 93.40M All-time high: $ 1.1962 $ 1.1962 $ 1.1962 All-Time Low: $ 0.11167922761680911 $ 0.11167922761680911 $ 0.11167922761680911 Nåværende pris: $ 0.1868 $ 0.1868 $ 0.1868 Lær mer om Toko Token (TKO) pris

Toko Token (TKO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Toko Token (TKO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TKO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TKO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TKOs tokenomics, kan du utforske TKO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TKO Interessert i å legge til Toko Token (TKO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TKO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TKO på MEXC nå!

Toko Token (TKO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TKO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TKO nå!

TKO prisforutsigelse Vil du vite hvor TKO kan være på vei? Vår TKO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TKO tokenets prisforutsigelse nå!

