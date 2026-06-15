sato pris i dag

Sanntids sato (SATO) pris i dag er kr 0.2835, med en 2.94% endring de siste 24 timene. Nåværende SATO til NOK konverteringssats er kr 0.2835 per SATO.

sato rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- SATO. I løpet av de siste 24 timene SATO har den blitt handlet mellom kr 0.2544(laveste) og kr 0.2997 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har SATO beveget seg -0.88% i løpet av den siste timen og -17.81% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 102.97K.

sato (SATO) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) kr 102.97Kkr 102.97K kr 102.97K Fullt utvannet markedsverdi kr 5.23Mkr 5.23M kr 5.23M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 18,454,077 18,454,077 18,454,077 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på sato er --, med et 24-timers handelsvolum på kr 102.97K. Den sirkulerende forsyningen på SATO er --, med en total tilgang på 18454077. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 5.23M.