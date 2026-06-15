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Sanntidspris for sato er i dag 0.2835 NOK.SATO markedsverdien er -- NOK. Spor sanntids SATO til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!Sanntidspris for sato er i dag 0.2835 NOK.SATO markedsverdien er -- NOK. Spor sanntids SATO til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!

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sato Pris(SATO)

1 SATO til NOK livepris:

kr2.690415
kr2.690415kr2.690415
+2.94%1D
NOK
sato (SATO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2026-06-15 07:31:31 (UTC+8)

sato pris i dag

Sanntids sato (SATO) pris i dag er kr 0.2835, med en 2.94% endring de siste 24 timene. Nåværende SATO til NOK konverteringssats er kr 0.2835 per SATO.

sato rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- SATO. I løpet av de siste 24 timene SATO har den blitt handlet mellom kr 0.2544(laveste) og kr 0.2997 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har SATO beveget seg -0.88% i løpet av den siste timen og -17.81% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 102.97K.

sato (SATO) Markedsinformasjon

--
----

kr 102.97K
kr 102.97Kkr 102.97K

kr 5.23M
kr 5.23Mkr 5.23M

--
----

18,454,077
18,454,077 18,454,077

ETH

Nåværende markedsverdi på sato er --, med et 24-timers handelsvolum på kr 102.97K. Den sirkulerende forsyningen på SATO er --, med en total tilgang på 18454077. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 5.23M.

sato prishistorikk NOK

24-timers prisendringsintervall:
kr 0.2544
kr 0.2544kr 0.2544
24 timer lav
kr 0.2997
kr 0.2997kr 0.2997
24 timer høy

kr 0.2544
kr 0.2544kr 0.2544

kr 0.2997
kr 0.2997kr 0.2997

--
----

--
----

-0.88%

+2.94%

-17.81%

-17.81%

sato (SATO) Prishistorikk NOK

Spor prisendringene sato for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (NOK)Endring (%)
I dagkr +0.076839+2.94%
30 dagerkr -0.3952-58.23%
60 dagerkr +0.0835+41.75%
90 dagerkr +0.0835+41.75%
sato Prisendring i dag

I dag registrerte SATO en endring på kr +0.076839 (+2.94%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

sato 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med kr -0.3952 (-58.23%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

sato 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SATO en endring på kr +0.0835 (+41.75%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

sato 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med kr +0.0835+41.75% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

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Prisforutsigelse for sato

sato (SATO) prisprognose for 2030 (om 4 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SATO for 2030 kr -- med en 0.00% vekstrate.
sato (SATO) Prisforutsigelse for 2040 (om 14 år)

I 2040 kan prisen på sato potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på kr --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hvilken pris sato som vil nå i 2026–2027? Besøk vår Prisforutsigelse-side for SATO prisforutsigelser for årene 2026–2027 – ved å klikke på sato Prisprognose.

Hvordan kjøpe og investere sato i Norge

Klar til å komme i gang med sato? Kjøp av SATO er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper sato. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte sato (SATO) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over -- tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil sato umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe sato (SATO) Guide

Hva kan du gjøre med sato

Å eie sato lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine

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    MEXC før-markedet

    MEXC før-markedet

    Kjøp og selg nye tokens før de offisielt er notert.

Handel med ekstremt lave gebyrer på MEXC

Å kjøpe sato (SATO) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.

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Utsteder
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Taker

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Hva er sato (SATO)

SATO is a meme coin.

sato Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av sato, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell sato nettside
Blokker Explorer

Kategori :

Base EcosystemBase MemeBase Native

Folk spør også: Andre spørsmål om sato

Siden sist oppdatert: 2026-06-15 07:31:31 (UTC+8)

sato (SATO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
02-11 14:20:00Bransjeoppdateringer
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21On-chain Data
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Bransjeoppdateringer
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Bransjeoppdateringer
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Bransjeoppdateringer
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Utforsk mer om sato

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Par
Pris
24h endring
24h volum
SATO/USDT
kr2.690415
kr2.690415kr2.690415
0.00%
0.00% (USDT)

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Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

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