Dagens Orderly Network livepris er 0.1536 USD. Spor prisoppdateringer for ORDER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ORDER pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Orderly Network Pris(ORDER)

$0.1536
+2.40%1D
USD
Orderly Network (ORDER) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:57:20 (UTC+8)

Orderly Network (ORDER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.1471
24 timer lav
$ 0.1617
24 timer høy

$ 0.1471
$ 0.1617
$ 0.3760795578853937
$ 0.06581957903741469
+1.18%

+2.40%

+17.43%

+17.43%

Orderly Network (ORDER) sanntidsprisen er $ 0.1536. I løpet av de siste 24 timene har ORDER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1471 og et toppnivå på $ 0.1617, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ORDER er $ 0.3760795578853937, mens den rekordlave prisen er $ 0.06581957903741469.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ORDER endret seg med +1.18% i løpet av den siste timen, +2.40% over 24 timer og +17.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Orderly Network (ORDER) Markedsinformasjon

No.636

$ 45.53M
$ 149.01K
$ 153.60M
296.41M
1,000,000,000
1,000,000,000
29.64%

ETH

Nåværende markedsverdi på Orderly Network er $ 45.53M, med et 24-timers handelsvolum på $ 149.01K. Den sirkulerende forsyningen på ORDER er 296.41M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 153.60M.

Orderly Network (ORDER) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Orderly Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0036+2.40%
30 dager$ +0.0065+4.41%
60 dager$ +0.0497+47.83%
90 dager$ +0.0836+119.42%
Orderly Network Prisendring i dag

I dag registrerte ORDER en endring på $ +0.0036 (+2.40%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Orderly Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0065 (+4.41%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Orderly Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ORDER en endring på $ +0.0497 (+47.83%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Orderly Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0836+119.42% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Orderly Network (ORDER)?

Sjekk ut Orderly Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Orderly Network (ORDER)

Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly.

Orderly Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Orderly Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ORDER Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Orderly Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Orderly Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Orderly Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Orderly Network (ORDER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Orderly Network (ORDER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Orderly Network.

Sjekk Orderly Networkprisprognosen nå!

Orderly Network (ORDER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Orderly Network (ORDER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ORDER tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Orderly Network (ORDER)

Leter du etter hvordan du kjøperOrderly Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Orderly Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ORDER til lokale valutaer

1 Orderly Network(ORDER) til VND
4,041.984
1 Orderly Network(ORDER) til AUD
A$0.231936
1 Orderly Network(ORDER) til GBP
0.113664
1 Orderly Network(ORDER) til EUR
0.13056
1 Orderly Network(ORDER) til USD
$0.1536
1 Orderly Network(ORDER) til MYR
RM0.64512
1 Orderly Network(ORDER) til TRY
6.355968
1 Orderly Network(ORDER) til JPY
¥22.5792
1 Orderly Network(ORDER) til ARS
ARS$226.547712
1 Orderly Network(ORDER) til RUB
12.8256
1 Orderly Network(ORDER) til INR
13.530624
1 Orderly Network(ORDER) til IDR
Rp2,559.998976
1 Orderly Network(ORDER) til KRW
214.523904
1 Orderly Network(ORDER) til PHP
8.761344
1 Orderly Network(ORDER) til EGP
￡E.7.397376
1 Orderly Network(ORDER) til BRL
R$0.817152
1 Orderly Network(ORDER) til CAD
C$0.210432
1 Orderly Network(ORDER) til BDT
18.699264
1 Orderly Network(ORDER) til NGN
229.595136
1 Orderly Network(ORDER) til COP
$597.66528
1 Orderly Network(ORDER) til ZAR
R.2.660352
1 Orderly Network(ORDER) til UAH
6.346752
1 Orderly Network(ORDER) til TZS
T.Sh.380.196864
1 Orderly Network(ORDER) til VES
Bs25.0368
1 Orderly Network(ORDER) til CLP
$146.688
1 Orderly Network(ORDER) til PKR
Rs43.597824
1 Orderly Network(ORDER) til KZT
83.160576
1 Orderly Network(ORDER) til THB
฿4.886016
1 Orderly Network(ORDER) til TWD
NT$4.641792
1 Orderly Network(ORDER) til AED
د.إ0.563712
1 Orderly Network(ORDER) til CHF
Fr0.121344
1 Orderly Network(ORDER) til HKD
HK$1.193472
1 Orderly Network(ORDER) til AMD
֏58.78272
1 Orderly Network(ORDER) til MAD
.د.م1.385472
1 Orderly Network(ORDER) til MXN
$2.823168
1 Orderly Network(ORDER) til SAR
ريال0.576
1 Orderly Network(ORDER) til ETB
Br22.052352
1 Orderly Network(ORDER) til KES
KSh19.842048
1 Orderly Network(ORDER) til JOD
د.أ0.1089024
1 Orderly Network(ORDER) til PLN
0.556032
1 Orderly Network(ORDER) til RON
лв0.662016
1 Orderly Network(ORDER) til SEK
kr1.44384
1 Orderly Network(ORDER) til BGN
лв0.254976
1 Orderly Network(ORDER) til HUF
Ft51.028992
1 Orderly Network(ORDER) til CZK
3.173376
1 Orderly Network(ORDER) til KWD
د.ك0.046848
1 Orderly Network(ORDER) til ILS
0.511488
1 Orderly Network(ORDER) til BOB
Bs1.061376
1 Orderly Network(ORDER) til AZN
0.26112
1 Orderly Network(ORDER) til TJS
SM1.437696
1 Orderly Network(ORDER) til GEL
0.41472
1 Orderly Network(ORDER) til AOA
Kz140.017152
1 Orderly Network(ORDER) til BHD
.د.ب0.0579072
1 Orderly Network(ORDER) til BMD
$0.1536
1 Orderly Network(ORDER) til DKK
kr0.97536
1 Orderly Network(ORDER) til HNL
L4.025856
1 Orderly Network(ORDER) til MUR
6.964224
1 Orderly Network(ORDER) til NAD
$2.66496
1 Orderly Network(ORDER) til NOK
kr1.526784
1 Orderly Network(ORDER) til NZD
$0.26112
1 Orderly Network(ORDER) til PAB
B/.0.1536
1 Orderly Network(ORDER) til PGK
K0.642048
1 Orderly Network(ORDER) til QAR
ر.ق0.557568
1 Orderly Network(ORDER) til RSD
дин.15.312384
1 Orderly Network(ORDER) til UZS
soʻm1,896.294912
1 Orderly Network(ORDER) til ALL
L12.665856
1 Orderly Network(ORDER) til ANG
ƒ0.274944
1 Orderly Network(ORDER) til AWG
ƒ0.27648
1 Orderly Network(ORDER) til BBD
$0.3072
1 Orderly Network(ORDER) til BAM
KM0.254976
1 Orderly Network(ORDER) til BIF
Fr458.496
1 Orderly Network(ORDER) til BND
$0.196608
1 Orderly Network(ORDER) til BSD
$0.1536
1 Orderly Network(ORDER) til JMD
$24.638976
1 Orderly Network(ORDER) til KHR
616.866816
1 Orderly Network(ORDER) til KMF
Fr64.2048
1 Orderly Network(ORDER) til LAK
3,339.130368
1 Orderly Network(ORDER) til LKR
Rs46.460928
1 Orderly Network(ORDER) til MDL
L2.5344
1 Orderly Network(ORDER) til MGA
Ar679.644672
1 Orderly Network(ORDER) til MOP
P1.230336
1 Orderly Network(ORDER) til MVR
2.35008
1 Orderly Network(ORDER) til MWK
MK266.666496
1 Orderly Network(ORDER) til MZN
MT9.81504
1 Orderly Network(ORDER) til NPR
Rs21.645312
1 Orderly Network(ORDER) til PYG
1,097.0112
1 Orderly Network(ORDER) til RWF
Fr222.5664
1 Orderly Network(ORDER) til SBD
$1.25952
1 Orderly Network(ORDER) til SCR
2.201088
1 Orderly Network(ORDER) til SRD
$5.850624
1 Orderly Network(ORDER) til SVC
$1.344
1 Orderly Network(ORDER) til SZL
L2.66496
1 Orderly Network(ORDER) til TMT
m0.5376
1 Orderly Network(ORDER) til TND
د.ت0.446976
1 Orderly Network(ORDER) til TTD
$1.039872
1 Orderly Network(ORDER) til UGX
Sh538.8288
1 Orderly Network(ORDER) til XAF
Fr85.7088
1 Orderly Network(ORDER) til XCD
$0.41472
1 Orderly Network(ORDER) til XOF
Fr85.7088
1 Orderly Network(ORDER) til XPF
Fr15.5136
1 Orderly Network(ORDER) til BWP
P2.045952
1 Orderly Network(ORDER) til BZD
$0.308736
1 Orderly Network(ORDER) til CVE
$14.404608
1 Orderly Network(ORDER) til DJF
Fr27.1872
1 Orderly Network(ORDER) til DOP
$9.526272
1 Orderly Network(ORDER) til DZD
د.ج19.89888
1 Orderly Network(ORDER) til FJD
$0.3456
1 Orderly Network(ORDER) til GNF
Fr1,335.552
1 Orderly Network(ORDER) til GTQ
Q1.176576
1 Orderly Network(ORDER) til GYD
$32.146944
1 Orderly Network(ORDER) til ISK
kr18.5856

Orderly Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Orderly Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Orderly Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Orderly Network

Hvor mye er Orderly Network (ORDER) verdt i dag?
Live ORDER prisen i USD er 0.1536 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ORDER-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ORDER til USD er $ 0.1536. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Orderly Network?
Markedsverdien for ORDER er $ 45.53M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ORDER?
Den sirkulerende forsyningen av ORDER er 296.41M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forORDER ?
ORDER oppnådde en ATH-pris på 0.3760795578853937 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ORDER?
ORDER så en ATL-pris på 0.06581957903741469 USD.
Hva er handelsvolumet til ORDER?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ORDER er $ 149.01K USD.
Vil ORDER gå høyere i år?
ORDER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ORDER prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:57:20 (UTC+8)

Orderly Network (ORDER) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

