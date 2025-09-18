Hva er Orderly Network (ORDER)

Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly.

Orderly Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



Orderly Network (ORDER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Orderly Network (ORDER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ORDER tokenets omfattende tokenomics nå!

Hva er markedsverdien for Orderly Network? Markedsverdien for ORDER er $ 45.53M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ORDER? Den sirkulerende forsyningen av ORDER er 296.41M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forORDER ? ORDER oppnådde en ATH-pris på 0.3760795578853937 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ORDER? ORDER så en ATL-pris på 0.06581957903741469 USD .

