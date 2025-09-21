Orderly Network (ORDER)-prisforutsigelse (USD)

Orderly Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Orderly Network (ORDER) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Orderly Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.2249 i 2025. Orderly Network (ORDER) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Orderly Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.236145 i 2026. Orderly Network (ORDER) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ORDER for 2027 $ 0.247952 med en 10.25% vekstrate. Orderly Network (ORDER) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ORDER for 2028 $ 0.260349 med en 15.76% vekstrate. Orderly Network (ORDER) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ORDER for 2029 $ 0.273367 med en 21.55% vekstrate. Orderly Network (ORDER) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ORDER for 2030 $ 0.287035 med en 27.63% vekstrate. Orderly Network (ORDER) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Orderly Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.467550. Orderly Network (ORDER) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Orderly Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.761591. År Pris Vekst 2025 $ 0.2249 0.00%

2026 $ 0.236145 5.00%

2027 $ 0.247952 10.25%

2028 $ 0.260349 15.76%

2029 $ 0.273367 21.55%

2030 $ 0.287035 27.63%

2031 $ 0.301387 34.01%

2032 $ 0.316456 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.332279 47.75%

2034 $ 0.348893 55.13%

2035 $ 0.366338 62.89%

2036 $ 0.384655 71.03%

2037 $ 0.403888 79.59%

2038 $ 0.424082 88.56%

2039 $ 0.445286 97.99%

2040 $ 0.467550 107.89% Vis mer Kortsiktig Orderly Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.2249 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.224930 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.225115 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.225824 0.41% Orderly Network (ORDER) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for ORDER September 21, 2025(I dag) er $0.2249 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Orderly Network (ORDER) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for ORDER, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.224930 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Orderly Network (ORDER) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for ORDER, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.225115 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Orderly Network (ORDER) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for ORDER $0.225824 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Orderly Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.2249$ 0.2249 $ 0.2249 Prisendring (24 t) +1.99% Markedsverdi $ 66.79M$ 66.79M $ 66.79M Opplagsforsyning 296.43M 296.43M 296.43M Volum (24 timer) $ 646.24K$ 646.24K $ 646.24K Volum (24 timer) -- Den siste ORDER-prisen er $ 0.2249. Den har en 24-timers endring på +1.99%, med et 24-timers handelsvolum på $ 646.24K. Videre har ORDER en sirkulerende forsyning på 296.43M og total markedsverdi på $ 66.79M. Se ORDER livepris

Hvordan kjøpe Orderly Network (ORDER) Prøver du å kjøpe ORDER? Du kan nå kjøpe ORDER via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Orderly Network og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper ORDER nå

Orderly Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Orderly Network direktepris, er gjeldende pris for Orderly Network 0.2253USD. Den sirkulerende forsyningen av Orderly Network(ORDER) er 0.00 ORDER , som gir den en markedsverdi på $66.79M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.49% $ 0.073699 $ 0.2956 $ 0.1492

7 dager 0.67% $ 0.09 $ 0.2956 $ 0.1352

30 dager 0.69% $ 0.0923 $ 0.2956 $ 0.1232 24-timers ytelse De siste 24 timene har Orderly Network vist en prisbevegelse på $0.073699 , noe som gjenspeiler en 0.49% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Orderly Network handlet på en topp på $0.2956 og en bunn på $0.1352 . Det så en prisendring på 0.67% . Denne nylige trenden viser potensialet til ORDER for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Orderly Network opplevd en 0.69% endring, som gjenspeiler omtrent $0.0923 av dens verdi. Dette indikerer at ORDER kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Orderly Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full ORDER prishistorikk

Hvordan fungerer Orderly Network (ORDER) prisforutsigelsesmodul? Orderly Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for ORDER basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Orderly Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for ORDER, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Orderly Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til ORDER. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til ORDER for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Orderly Network.

Hvorfor er ORDER-prisforutsigelse viktig?

ORDER-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

