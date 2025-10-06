ZEROBASE pris i dag

Sanntids ZEROBASE (ZBT) pris i dag er $ 0.1169, med en 1.12% endring de siste 24 timene. Nåværende ZBT til USD konverteringssats er $ 0.1169 per ZBT.

ZEROBASE rangerer for tiden som #650 etter markedsverdi på $ 25.72M, med en sirkulerende forsyning på 220.00M ZBT. I løpet av de siste 24 timene ZBT har den blitt handlet mellom $ 0.1141(laveste) og $ 0.1231 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.1331922631579274, mens tidenes laveste notering var $ 0.10286015451200853.

Kortsiktig har ZBT beveget seg +0.60% i løpet av den siste timen og -8.46% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 541.27K.

ZEROBASE (ZBT) Markedsinformasjon

Rangering No.650 Markedsverdi $ 25.72M$ 25.72M $ 25.72M Volum (24 timer) $ 541.27K$ 541.27K $ 541.27K Fullt utvannet markedsverdi $ 116.90M$ 116.90M $ 116.90M Opplagsforsyning 220.00M 220.00M 220.00M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 22.00% Offentlig blokkjede ETH

