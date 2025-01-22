ORDER

Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly.

NavnORDER

RangeringNo.432

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)26.63%

Opplagsforsyning301,371,895.6005519

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.3013%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.3760795578853937,2025-01-22

Laveste pris0.06581957903741469,2025-06-22

Offentlig blokkjedeETH

