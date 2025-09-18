Dagens Prosper livepris er 0.08064 USD. Spor prisoppdateringer for PROS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PROS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Prosper livepris er 0.08064 USD. Spor prisoppdateringer for PROS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PROS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Prosper Logo

Prosper Pris(PROS)

1 PROS til USD livepris:

$0.08064
$0.08064$0.08064
-13.10%1D
USD
Prosper (PROS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:31:47 (UTC+8)

Prosper (PROS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.08023
$ 0.08023$ 0.08023
24 timer lav
$ 0.09388
$ 0.09388$ 0.09388
24 timer høy

$ 0.08023
$ 0.08023$ 0.08023

$ 0.09388
$ 0.09388$ 0.09388

$ 9.39432895
$ 9.39432895$ 9.39432895

$ 0.025453314164864925
$ 0.025453314164864925$ 0.025453314164864925

-2.99%

-13.10%

-33.43%

-33.43%

Prosper (PROS) sanntidsprisen er $ 0.08064. I løpet av de siste 24 timene har PROS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.08023 og et toppnivå på $ 0.09388, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PROS er $ 9.39432895, mens den rekordlave prisen er $ 0.025453314164864925.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PROS endret seg med -2.99% i løpet av den siste timen, -13.10% over 24 timer og -33.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Prosper (PROS) Markedsinformasjon

No.1529

$ 4.14M
$ 4.14M$ 4.14M

$ 56.16K
$ 56.16K$ 56.16K

$ 8.06M
$ 8.06M$ 8.06M

51.39M
51.39M 51.39M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

NONE

Nåværende markedsverdi på Prosper er $ 4.14M, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.16K. Den sirkulerende forsyningen på PROS er 51.39M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.06M.

Prosper (PROS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Prosper for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0121563-13.10%
30 dager$ -0.13746-63.03%
60 dager$ +0.03157+64.33%
90 dager$ +0.0435+117.12%
Prosper Prisendring i dag

I dag registrerte PROS en endring på $ -0.0121563 (-13.10%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Prosper 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.13746 (-63.03%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Prosper 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PROS en endring på $ +0.03157 (+64.33%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Prosper 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0435+117.12% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Prosper (PROS)?

Sjekk ut Prosper Prishistorikk-siden nå.

Hva er Prosper (PROS)

Prosper is bridging institutional-grade Bitcoin mining power on-chain and aiming to fully unlock the potential of Bitcoin, the most decentralized cryptocurrency. Prosper sets out to redefine the possibilities of on-chain liquidity and what a decentralized protocol can bring to the community. Prosper sees a unique opportunity to further decentralize the Bitcoin ecosystem, by bringing Bitcoin’s underlying network layer—Bitcoin mining power—on-chain to enable community participation and ownership and creating a new fundamental building block for the broader ecosystem

Prosper er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Prosper investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PROS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Prosper på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Prosper kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Prosper Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Prosper (PROS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Prosper (PROS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Prosper.

Sjekk Prosperprisprognosen nå!

Prosper (PROS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Prosper (PROS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PROS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Prosper (PROS)

Leter du etter hvordan du kjøperProsper? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Prosper på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PROS til lokale valutaer

Prosper Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Prosper, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Prosper nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Prosper

Hvor mye er Prosper (PROS) verdt i dag?
Live PROS prisen i USD er 0.08064 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PROS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PROS til USD er $ 0.08064. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Prosper?
Markedsverdien for PROS er $ 4.14M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PROS?
Den sirkulerende forsyningen av PROS er 51.39M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPROS ?
PROS oppnådde en ATH-pris på 9.39432895 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PROS?
PROS så en ATL-pris på 0.025453314164864925 USD.
Hva er handelsvolumet til PROS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PROS er $ 56.16K USD.
Vil PROS gå høyere i år?
PROS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PROS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:31:47 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

