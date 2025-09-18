Hva er Prosper (PROS)

Prosper is bridging institutional-grade Bitcoin mining power on-chain and aiming to fully unlock the potential of Bitcoin, the most decentralized cryptocurrency. Prosper sets out to redefine the possibilities of on-chain liquidity and what a decentralized protocol can bring to the community. Prosper sees a unique opportunity to further decentralize the Bitcoin ecosystem, by bringing Bitcoin’s underlying network layer—Bitcoin mining power—on-chain to enable community participation and ownership and creating a new fundamental building block for the broader ecosystem

Hvor mye vil Prosper (PROS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Prosper (PROS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Prosper.

Å forstå tokenomics bak Prosper (PROS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PROS tokenets omfattende tokenomics nå!

Leter du etter hvordan du kjøperProsper? Prosessen er enkel og problemfri!

Folk spør også: Andre spørsmål om Prosper Hvor mye er Prosper (PROS) verdt i dag? Live PROS prisen i USD er 0.08064 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PROS-til-USD-pris? $ 0.08064 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PROS til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Prosper? Markedsverdien for PROS er $ 4.14M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PROS? Den sirkulerende forsyningen av PROS er 51.39M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPROS ? PROS oppnådde en ATH-pris på 9.39432895 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PROS? PROS så en ATL-pris på 0.025453314164864925 USD . Hva er handelsvolumet til PROS? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PROS er $ 56.16K USD . Vil PROS gå høyere i år? PROS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PROS prisprognosen for en mer grundig analyse.

