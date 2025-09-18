Dagens ApeCoin livepris er 0.5915 USD. Spor prisoppdateringer for APE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk APE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ApeCoin livepris er 0.5915 USD. Spor prisoppdateringer for APE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk APE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ApeCoin Logo

ApeCoin Pris(APE)

1 APE til USD livepris:

$0.5919
$0.5919$0.5919
+0.03%1D
USD
ApeCoin (APE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:16:15 (UTC+8)

ApeCoin (APE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.5885
$ 0.5885$ 0.5885
24 timer lav
$ 0.614
$ 0.614$ 0.614
24 timer høy

$ 0.5885
$ 0.5885$ 0.5885

$ 0.614
$ 0.614$ 0.614

$ 39.398856949363356
$ 39.398856949363356$ 39.398856949363356

$ 0.3544842084576708
$ 0.3544842084576708$ 0.3544842084576708

-0.34%

+0.03%

-3.67%

-3.67%

ApeCoin (APE) sanntidsprisen er $ 0.5915. I løpet av de siste 24 timene har APE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.5885 og et toppnivå på $ 0.614, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til APE er $ 39.398856949363356, mens den rekordlave prisen er $ 0.3544842084576708.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har APE endret seg med -0.34% i løpet av den siste timen, +0.03% over 24 timer og -3.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ApeCoin (APE) Markedsinformasjon

No.136

$ 445.19M
$ 445.19M$ 445.19M

$ 851.81K
$ 851.81K$ 851.81K

$ 591.50M
$ 591.50M$ 591.50M

752.65M
752.65M 752.65M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

75.26%

0.01%

ETH

Nåværende markedsverdi på ApeCoin er $ 445.19M, med et 24-timers handelsvolum på $ 851.81K. Den sirkulerende forsyningen på APE er 752.65M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 591.50M.

ApeCoin (APE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene ApeCoin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000178+0.03%
30 dager$ -0.0192-3.15%
60 dager$ -0.1265-17.62%
90 dager$ +0.0042+0.71%
ApeCoin Prisendring i dag

I dag registrerte APE en endring på $ +0.000178 (+0.03%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

ApeCoin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0192 (-3.15%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

ApeCoin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så APE en endring på $ -0.1265 (-17.62%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

ApeCoin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0042+0.71% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for ApeCoin (APE)?

Sjekk ut ApeCoin Prishistorikk-siden nå.

Hva er ApeCoin (APE)

APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.

ApeCoin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere ApeCoin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk APE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om ApeCoin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ApeCoin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ApeCoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ApeCoin (APE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ApeCoin (APE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ApeCoin.

Sjekk ApeCoinprisprognosen nå!

ApeCoin (APE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ApeCoin (APE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om APE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ApeCoin (APE)

Leter du etter hvordan du kjøperApeCoin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ApeCoin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

APE til lokale valutaer

1 ApeCoin(APE) til VND
15,565.3225
1 ApeCoin(APE) til AUD
A$0.893165
1 ApeCoin(APE) til GBP
0.43771
1 ApeCoin(APE) til EUR
0.502775
1 ApeCoin(APE) til USD
$0.5915
1 ApeCoin(APE) til MYR
RM2.4843
1 ApeCoin(APE) til TRY
24.470355
1 ApeCoin(APE) til JPY
¥86.9505
1 ApeCoin(APE) til ARS
ARS$872.41518
1 ApeCoin(APE) til RUB
49.384335
1 ApeCoin(APE) til INR
52.105235
1 ApeCoin(APE) til IDR
Rp9,858.32939
1 ApeCoin(APE) til KRW
826.11256
1 ApeCoin(APE) til PHP
33.745075
1 ApeCoin(APE) til EGP
￡E.28.48664
1 ApeCoin(APE) til BRL
R$3.14678
1 ApeCoin(APE) til CAD
C$0.810355
1 ApeCoin(APE) til BDT
72.00921
1 ApeCoin(APE) til NGN
884.15054
1 ApeCoin(APE) til COP
$2,301.556075
1 ApeCoin(APE) til ZAR
R.10.250695
1 ApeCoin(APE) til UAH
24.44078
1 ApeCoin(APE) til TZS
T.Sh.1,464.10446
1 ApeCoin(APE) til VES
Bs96.4145
1 ApeCoin(APE) til CLP
$564.8825
1 ApeCoin(APE) til PKR
Rs167.89136
1 ApeCoin(APE) til KZT
320.244015
1 ApeCoin(APE) til THB
฿18.827445
1 ApeCoin(APE) til TWD
NT$17.87513
1 ApeCoin(APE) til AED
د.إ2.170805
1 ApeCoin(APE) til CHF
Fr0.467285
1 ApeCoin(APE) til HKD
HK$4.595955
1 ApeCoin(APE) til AMD
֏226.36705
1 ApeCoin(APE) til MAD
.د.م5.33533
1 ApeCoin(APE) til MXN
$10.8836
1 ApeCoin(APE) til SAR
ريال2.218125
1 ApeCoin(APE) til ETB
Br84.921655
1 ApeCoin(APE) til KES
KSh76.40997
1 ApeCoin(APE) til JOD
د.أ0.4193735
1 ApeCoin(APE) til PLN
2.14123
1 ApeCoin(APE) til RON
лв2.549365
1 ApeCoin(APE) til SEK
kr5.5601
1 ApeCoin(APE) til BGN
лв0.98189
1 ApeCoin(APE) til HUF
Ft196.573195
1 ApeCoin(APE) til CZK
12.214475
1 ApeCoin(APE) til KWD
د.ك0.1804075
1 ApeCoin(APE) til ILS
1.969695
1 ApeCoin(APE) til BOB
Bs4.087265
1 ApeCoin(APE) til AZN
1.00555
1 ApeCoin(APE) til TJS
SM5.53644
1 ApeCoin(APE) til GEL
1.59705
1 ApeCoin(APE) til AOA
Kz539.193655
1 ApeCoin(APE) til BHD
.د.ب0.2229955
1 ApeCoin(APE) til BMD
$0.5915
1 ApeCoin(APE) til DKK
kr3.756025
1 ApeCoin(APE) til HNL
L15.503215
1 ApeCoin(APE) til MUR
26.81861
1 ApeCoin(APE) til NAD
$10.262525
1 ApeCoin(APE) til NOK
kr5.87951
1 ApeCoin(APE) til NZD
$1.00555
1 ApeCoin(APE) til PAB
B/.0.5915
1 ApeCoin(APE) til PGK
K2.47247
1 ApeCoin(APE) til QAR
ر.ق2.147145
1 ApeCoin(APE) til RSD
дин.58.97255
1 ApeCoin(APE) til UZS
soʻm7,302.463805
1 ApeCoin(APE) til ALL
L48.77509
1 ApeCoin(APE) til ANG
ƒ1.058785
1 ApeCoin(APE) til AWG
ƒ1.0647
1 ApeCoin(APE) til BBD
$1.183
1 ApeCoin(APE) til BAM
KM0.98189
1 ApeCoin(APE) til BIF
Fr1,765.6275
1 ApeCoin(APE) til BND
$0.75712
1 ApeCoin(APE) til BSD
$0.5915
1 ApeCoin(APE) til JMD
$94.882515
1 ApeCoin(APE) til KHR
2,375.49949
1 ApeCoin(APE) til KMF
Fr247.247
1 ApeCoin(APE) til LAK
12,858.695395
1 ApeCoin(APE) til LKR
Rs178.91692
1 ApeCoin(APE) til MDL
L9.75975
1 ApeCoin(APE) til MGA
Ar2,617.251455
1 ApeCoin(APE) til MOP
P4.737915
1 ApeCoin(APE) til MVR
9.04995
1 ApeCoin(APE) til MWK
MK1,026.909065
1 ApeCoin(APE) til MZN
MT37.79685
1 ApeCoin(APE) til NPR
Rs83.35418
1 ApeCoin(APE) til PYG
4,224.493
1 ApeCoin(APE) til RWF
Fr857.0835
1 ApeCoin(APE) til SBD
$4.8503
1 ApeCoin(APE) til SCR
8.48211
1 ApeCoin(APE) til SRD
$22.530235
1 ApeCoin(APE) til SVC
$5.175625
1 ApeCoin(APE) til SZL
L10.262525
1 ApeCoin(APE) til TMT
m2.07025
1 ApeCoin(APE) til TND
د.ت1.721265
1 ApeCoin(APE) til TTD
$4.004455
1 ApeCoin(APE) til UGX
Sh2,074.982
1 ApeCoin(APE) til XAF
Fr330.057
1 ApeCoin(APE) til XCD
$1.59705
1 ApeCoin(APE) til XOF
Fr330.057
1 ApeCoin(APE) til XPF
Fr59.7415
1 ApeCoin(APE) til BWP
P7.87878
1 ApeCoin(APE) til BZD
$1.188915
1 ApeCoin(APE) til CVE
$55.47087
1 ApeCoin(APE) til DJF
Fr105.287
1 ApeCoin(APE) til DOP
$36.68483
1 ApeCoin(APE) til DZD
د.ج76.63474
1 ApeCoin(APE) til FJD
$1.330875
1 ApeCoin(APE) til GNF
Fr5,143.0925
1 ApeCoin(APE) til GTQ
Q4.53089
1 ApeCoin(APE) til GYD
$123.795035
1 ApeCoin(APE) til ISK
kr71.5715

ApeCoin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ApeCoin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell ApeCoin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om ApeCoin

Hvor mye er ApeCoin (APE) verdt i dag?
Live APE prisen i USD er 0.5915 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende APE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på APE til USD er $ 0.5915. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ApeCoin?
Markedsverdien for APE er $ 445.19M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av APE?
Den sirkulerende forsyningen av APE er 752.65M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAPE ?
APE oppnådde en ATH-pris på 39.398856949363356 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på APE?
APE så en ATL-pris på 0.3544842084576708 USD.
Hva er handelsvolumet til APE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for APE er $ 851.81K USD.
Vil APE gå høyere i år?
APE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut APE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:16:15 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

