Hva er ApeCoin (APE)

APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.

ApeCoin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere ApeCoin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk APE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om ApeCoin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ApeCoin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ApeCoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ApeCoin (APE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ApeCoin (APE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ApeCoin.

Sjekk ApeCoinprisprognosen nå!

ApeCoin (APE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ApeCoin (APE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om APE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ApeCoin (APE)

Leter du etter hvordan du kjøperApeCoin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ApeCoin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

APE til lokale valutaer

Prøv konverting

ApeCoin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ApeCoin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om ApeCoin Hvor mye er ApeCoin (APE) verdt i dag? Live APE prisen i USD er 0.5915 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende APE-til-USD-pris? $ 0.5915 . Sjekk ut Den nåværende prisen på APE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for ApeCoin? Markedsverdien for APE er $ 445.19M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av APE? Den sirkulerende forsyningen av APE er 752.65M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAPE ? APE oppnådde en ATH-pris på 39.398856949363356 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på APE? APE så en ATL-pris på 0.3544842084576708 USD . Hva er handelsvolumet til APE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for APE er $ 851.81K USD . Vil APE gå høyere i år? APE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut APE prisprognosen for en mer grundig analyse.

ApeCoin (APE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?