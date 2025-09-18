Dagens Polyhedra Network livepris er 0.1771 USD. Spor prisoppdateringer for ZKJ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZKJ pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Polyhedra Network livepris er 0.1771 USD. Spor prisoppdateringer for ZKJ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZKJ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Polyhedra Network Logo

Polyhedra Network Pris(ZKJ)

1 ZKJ til USD livepris:

$0.1771
$0.1771$0.1771
-1.33%1D
USD
Polyhedra Network (ZKJ) Live prisdiagram
Polyhedra Network (ZKJ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.175
$ 0.175$ 0.175
24 timer lav
$ 0.1812
$ 0.1812$ 0.1812
24 timer høy

$ 0.175
$ 0.175$ 0.175

$ 0.1812
$ 0.1812$ 0.1812

$ 9.557938735305122
$ 9.557938735305122$ 9.557938735305122

$ 0.13931609671437392
$ 0.13931609671437392$ 0.13931609671437392

0.00%

-1.32%

+1.84%

+1.84%

Polyhedra Network (ZKJ) sanntidsprisen er $ 0.1771. I løpet av de siste 24 timene har ZKJ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.175 og et toppnivå på $ 0.1812, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZKJ er $ 9.557938735305122, mens den rekordlave prisen er $ 0.13931609671437392.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZKJ endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -1.32% over 24 timer og +1.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Polyhedra Network (ZKJ) Markedsinformasjon

No.529

$ 60.98M
$ 60.98M$ 60.98M

$ 286.65K
$ 286.65K$ 286.65K

$ 177.10M
$ 177.10M$ 177.10M

344.30M
344.30M 344.30M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

34.42%

0.01%

ETH

Nåværende markedsverdi på Polyhedra Network er $ 60.98M, med et 24-timers handelsvolum på $ 286.65K. Den sirkulerende forsyningen på ZKJ er 344.30M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 177.10M.

Polyhedra Network (ZKJ) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Polyhedra Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.002387-1.32%
30 dager$ -0.019-9.69%
60 dager$ -0.013-6.84%
90 dager$ -0.1133-39.02%
Polyhedra Network Prisendring i dag

I dag registrerte ZKJ en endring på $ -0.002387 (-1.32%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Polyhedra Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.019 (-9.69%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Polyhedra Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ZKJ en endring på $ -0.013 (-6.84%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Polyhedra Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.1133-39.02% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Polyhedra Network (ZKJ)?

Sjekk ut Polyhedra Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Polyhedra Network (ZKJ)

Revolutionizing Digital World: enhancing computational power and blockchain ecosystem integration, covering Web2 and Web3.

Polyhedra Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Polyhedra Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ZKJ Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Polyhedra Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Polyhedra Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Polyhedra Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Polyhedra Network (ZKJ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Polyhedra Network (ZKJ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Polyhedra Network.

Sjekk Polyhedra Networkprisprognosen nå!

Polyhedra Network (ZKJ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Polyhedra Network (ZKJ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZKJ tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Polyhedra Network (ZKJ)

Leter du etter hvordan du kjøperPolyhedra Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Polyhedra Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ZKJ til lokale valutaer

1 Polyhedra Network(ZKJ) til VND
4,660.3865
1 Polyhedra Network(ZKJ) til AUD
A$0.267421
1 Polyhedra Network(ZKJ) til GBP
0.131054
1 Polyhedra Network(ZKJ) til EUR
0.150535
1 Polyhedra Network(ZKJ) til USD
$0.1771
1 Polyhedra Network(ZKJ) til MYR
RM0.74382
1 Polyhedra Network(ZKJ) til TRY
7.326627
1 Polyhedra Network(ZKJ) til JPY
¥26.0337
1 Polyhedra Network(ZKJ) til ARS
ARS$261.208332
1 Polyhedra Network(ZKJ) til RUB
14.732949
1 Polyhedra Network(ZKJ) til INR
15.600739
1 Polyhedra Network(ZKJ) til IDR
Rp2,951.665486
1 Polyhedra Network(ZKJ) til KRW
247.69206
1 Polyhedra Network(ZKJ) til PHP
10.107097
1 Polyhedra Network(ZKJ) til EGP
￡E.8.529136
1 Polyhedra Network(ZKJ) til BRL
R$0.942172
1 Polyhedra Network(ZKJ) til CAD
C$0.242627
1 Polyhedra Network(ZKJ) til BDT
21.560154
1 Polyhedra Network(ZKJ) til NGN
264.721996
1 Polyhedra Network(ZKJ) til COP
$691.796875
1 Polyhedra Network(ZKJ) til ZAR
R.3.070914
1 Polyhedra Network(ZKJ) til UAH
7.317772
1 Polyhedra Network(ZKJ) til TZS
T.Sh.438.365004
1 Polyhedra Network(ZKJ) til VES
Bs28.8673
1 Polyhedra Network(ZKJ) til CLP
$169.1305
1 Polyhedra Network(ZKJ) til PKR
Rs50.268064
1 Polyhedra Network(ZKJ) til KZT
95.883711
1 Polyhedra Network(ZKJ) til THB
฿5.642406
1 Polyhedra Network(ZKJ) til TWD
NT$5.353733
1 Polyhedra Network(ZKJ) til AED
د.إ0.649957
1 Polyhedra Network(ZKJ) til CHF
Fr0.139909
1 Polyhedra Network(ZKJ) til HKD
HK$1.376067
1 Polyhedra Network(ZKJ) til AMD
֏67.77617
1 Polyhedra Network(ZKJ) til MAD
.د.م1.597442
1 Polyhedra Network(ZKJ) til MXN
$3.253327
1 Polyhedra Network(ZKJ) til SAR
ريال0.664125
1 Polyhedra Network(ZKJ) til ETB
Br25.426247
1 Polyhedra Network(ZKJ) til KES
KSh22.877778
1 Polyhedra Network(ZKJ) til JOD
د.أ0.1255639
1 Polyhedra Network(ZKJ) til PLN
0.642873
1 Polyhedra Network(ZKJ) til RON
лв0.765072
1 Polyhedra Network(ZKJ) til SEK
kr1.666511
1 Polyhedra Network(ZKJ) til BGN
лв0.293986
1 Polyhedra Network(ZKJ) til HUF
Ft58.953048
1 Polyhedra Network(ZKJ) til CZK
3.664199
1 Polyhedra Network(ZKJ) til KWD
د.ك0.0540155
1 Polyhedra Network(ZKJ) til ILS
0.589743
1 Polyhedra Network(ZKJ) til BOB
Bs1.223761
1 Polyhedra Network(ZKJ) til AZN
0.30107
1 Polyhedra Network(ZKJ) til TJS
SM1.657656
1 Polyhedra Network(ZKJ) til GEL
0.47817
1 Polyhedra Network(ZKJ) til AOA
Kz161.439047
1 Polyhedra Network(ZKJ) til BHD
.د.ب0.0667667
1 Polyhedra Network(ZKJ) til BMD
$0.1771
1 Polyhedra Network(ZKJ) til DKK
kr1.124585
1 Polyhedra Network(ZKJ) til HNL
L4.641791
1 Polyhedra Network(ZKJ) til MUR
8.029714
1 Polyhedra Network(ZKJ) til NAD
$3.072685
1 Polyhedra Network(ZKJ) til NOK
kr1.762145
1 Polyhedra Network(ZKJ) til NZD
$0.30107
1 Polyhedra Network(ZKJ) til PAB
B/.0.1771
1 Polyhedra Network(ZKJ) til PGK
K0.740278
1 Polyhedra Network(ZKJ) til QAR
ر.ق0.642873
1 Polyhedra Network(ZKJ) til RSD
дин.17.667496
1 Polyhedra Network(ZKJ) til UZS
soʻm2,186.418157
1 Polyhedra Network(ZKJ) til ALL
L14.603666
1 Polyhedra Network(ZKJ) til ANG
ƒ0.317009
1 Polyhedra Network(ZKJ) til AWG
ƒ0.31878
1 Polyhedra Network(ZKJ) til BBD
$0.3542
1 Polyhedra Network(ZKJ) til BAM
KM0.293986
1 Polyhedra Network(ZKJ) til BIF
Fr528.6435
1 Polyhedra Network(ZKJ) til BND
$0.226688
1 Polyhedra Network(ZKJ) til BSD
$0.1771
1 Polyhedra Network(ZKJ) til JMD
$28.408611
1 Polyhedra Network(ZKJ) til KHR
711.244226
1 Polyhedra Network(ZKJ) til KMF
Fr74.0278
1 Polyhedra Network(ZKJ) til LAK
3,849.999923
1 Polyhedra Network(ZKJ) til LKR
Rs53.569208
1 Polyhedra Network(ZKJ) til MDL
L2.92215
1 Polyhedra Network(ZKJ) til MGA
Ar783.626767
1 Polyhedra Network(ZKJ) til MOP
P1.418571
1 Polyhedra Network(ZKJ) til MVR
2.70963
1 Polyhedra Network(ZKJ) til MWK
MK307.465081
1 Polyhedra Network(ZKJ) til MZN
MT11.31669
1 Polyhedra Network(ZKJ) til NPR
Rs24.956932
1 Polyhedra Network(ZKJ) til PYG
1,264.8482
1 Polyhedra Network(ZKJ) til RWF
Fr256.6179
1 Polyhedra Network(ZKJ) til SBD
$1.45222
1 Polyhedra Network(ZKJ) til SCR
2.695462
1 Polyhedra Network(ZKJ) til SRD
$6.745739
1 Polyhedra Network(ZKJ) til SVC
$1.549625
1 Polyhedra Network(ZKJ) til SZL
L3.072685
1 Polyhedra Network(ZKJ) til TMT
m0.61985
1 Polyhedra Network(ZKJ) til TND
د.ت0.515361
1 Polyhedra Network(ZKJ) til TTD
$1.198967
1 Polyhedra Network(ZKJ) til UGX
Sh621.2668
1 Polyhedra Network(ZKJ) til XAF
Fr98.8218
1 Polyhedra Network(ZKJ) til XCD
$0.47817
1 Polyhedra Network(ZKJ) til XOF
Fr98.8218
1 Polyhedra Network(ZKJ) til XPF
Fr17.8871
1 Polyhedra Network(ZKJ) til BWP
P2.358972
1 Polyhedra Network(ZKJ) til BZD
$0.355971
1 Polyhedra Network(ZKJ) til CVE
$16.608438
1 Polyhedra Network(ZKJ) til DJF
Fr31.5238
1 Polyhedra Network(ZKJ) til DOP
$10.983742
1 Polyhedra Network(ZKJ) til DZD
د.ج22.945076
1 Polyhedra Network(ZKJ) til FJD
$0.398475
1 Polyhedra Network(ZKJ) til GNF
Fr1,539.8845
1 Polyhedra Network(ZKJ) til GTQ
Q1.356586
1 Polyhedra Network(ZKJ) til GYD
$37.065259
1 Polyhedra Network(ZKJ) til ISK
kr21.4291

Polyhedra Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Polyhedra Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Polyhedra Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Polyhedra Network

Hvor mye er Polyhedra Network (ZKJ) verdt i dag?
Live ZKJ prisen i USD er 0.1771 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ZKJ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ZKJ til USD er $ 0.1771. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Polyhedra Network?
Markedsverdien for ZKJ er $ 60.98M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ZKJ?
Den sirkulerende forsyningen av ZKJ er 344.30M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZKJ ?
ZKJ oppnådde en ATH-pris på 9.557938735305122 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ZKJ?
ZKJ så en ATL-pris på 0.13931609671437392 USD.
Hva er handelsvolumet til ZKJ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZKJ er $ 286.65K USD.
Vil ZKJ gå høyere i år?
ZKJ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZKJ prisprognosen for en mer grundig analyse.
Polyhedra Network (ZKJ) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

ZKJ-til-USD-kalkulator

Beløp

ZKJ
ZKJ
USD
USD

1 ZKJ = 0.1771 USD

Handle ZKJ

ZKJUSDT
$0.1771
$0.1771$0.1771
-1.39%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker