Orderly Network (ORDER) Informasjon Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly. Offisiell nettside: https://orderly.network/ Teknisk dokument: https://orderly.network/docs/home Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xABD4C63d2616A5201454168269031355f4764337 Kjøp ORDER nå!

Markedsverdi: $ 94.47M
Total forsyning: $ 1.00B
Sirkulerende forsyning: $ 296.60M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 318.50M
All-time high: $ 0.3789
All-Time Low: $ 0.06581957903741469
Nåværende pris: $ 0.3185

Orderly Network (ORDER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Orderly Network (ORDER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ORDER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ORDER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ORDERs tokenomics, kan du utforske ORDER tokenets livepris!

