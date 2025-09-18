Dagens AstraAI livepris er 1.358 USD. Spor prisoppdateringer for ASTRAAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ASTRAAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AstraAI livepris er 1.358 USD. Spor prisoppdateringer for ASTRAAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ASTRAAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

AstraAI Pris(ASTRAAI)

$1.357
-0.58%1D
USD
AstraAI (ASTRAAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:48:06 (UTC+8)

AstraAI (ASTRAAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.33
24 timer lav
$ 1.403
24 timer høy

$ 1.33
$ 1.403
$ 5.236339133268041
$ 0.01784007500161164
+0.59%

-0.58%

-5.76%

-5.76%

AstraAI (ASTRAAI) sanntidsprisen er $ 1.358. I løpet av de siste 24 timene har ASTRAAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.33 og et toppnivå på $ 1.403, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASTRAAI er $ 5.236339133268041, mens den rekordlave prisen er $ 0.01784007500161164.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASTRAAI endret seg med +0.59% i løpet av den siste timen, -0.58% over 24 timer og -5.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AstraAI (ASTRAAI) Markedsinformasjon

No.1080

$ 13.04M
$ 49.36K
$ 13.58M
9.60M
10,000,000
10,000,000
95.99%

ETH

Nåværende markedsverdi på AstraAI er $ 13.04M, med et 24-timers handelsvolum på $ 49.36K. Den sirkulerende forsyningen på ASTRAAI er 9.60M, med en total tilgang på 10000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.58M.

AstraAI (ASTRAAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene AstraAI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00792-0.58%
30 dager$ -0.762-35.95%
60 dager$ -0.61-31.00%
90 dager$ +0.005+0.36%
AstraAI Prisendring i dag

I dag registrerte ASTRAAI en endring på $ -0.00792 (-0.58%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

AstraAI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.762 (-35.95%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

AstraAI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ASTRAAI en endring på $ -0.61 (-31.00%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

AstraAI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.005+0.36% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for AstraAI (ASTRAAI)?

Hva er AstraAI (ASTRAAI)

AstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app.

AstraAI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere AstraAI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ASTRAAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om AstraAI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din AstraAI kjøpsopplevelse jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

AstraAI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AstraAI (ASTRAAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AstraAI (ASTRAAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AstraAI.

AstraAI (ASTRAAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AstraAI (ASTRAAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ASTRAAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe AstraAI (ASTRAAI)

Leter du etter hvordan du kjøperAstraAI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe AstraAI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ASTRAAI til lokale valutaer

AstraAI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av AstraAI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell AstraAI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om AstraAI

Hvor mye er AstraAI (ASTRAAI) verdt i dag?
Live ASTRAAI prisen i USD er 1.358 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ASTRAAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ASTRAAI til USD er $ 1.358. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AstraAI?
Markedsverdien for ASTRAAI er $ 13.04M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ASTRAAI?
Den sirkulerende forsyningen av ASTRAAI er 9.60M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forASTRAAI ?
ASTRAAI oppnådde en ATH-pris på 5.236339133268041 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ASTRAAI?
ASTRAAI så en ATL-pris på 0.01784007500161164 USD.
Hva er handelsvolumet til ASTRAAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ASTRAAI er $ 49.36K USD.
Vil ASTRAAI gå høyere i år?
ASTRAAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ASTRAAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
AstraAI (ASTRAAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

