ASTRAAI

AstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app.

NavnASTRAAI

RangeringNo.1112

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)1.19%

Opplagsforsyning9,999,999.99999945

Maksimal forsyning10,000,000

Total forsyning10,000,000

Opplagsforsyning0.9999%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high5.236339133268041,2024-03-13

Laveste pris0.01784007500161164,2023-11-10

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonAstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
Søk
Favoritter
ASTRAAI/USDT
AstraAI
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (ASTRAAI)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Info
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
ASTRAAI/USDT
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (ASTRAAI)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Ordrebok
Markedshandler
Info
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
Loading...