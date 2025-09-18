Dagens My Neighbor Alice livepris er 0.361 USD. Spor prisoppdateringer for ALICE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ALICE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens My Neighbor Alice livepris er 0.361 USD. Spor prisoppdateringer for ALICE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ALICE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

My Neighbor Alice Logo

My Neighbor Alice Pris(ALICE)

1 ALICE til USD livepris:

$0.3609
$0.3609$0.3609
-5.10%1D
USD
My Neighbor Alice (ALICE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:55:38 (UTC+8)

My Neighbor Alice (ALICE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.3583
$ 0.3583$ 0.3583
24 timer lav
$ 0.3866
$ 0.3866$ 0.3866
24 timer høy

$ 0.3583
$ 0.3583$ 0.3583

$ 0.3866
$ 0.3866$ 0.3866

$ 42.55032036
$ 42.55032036$ 42.55032036

$ 0.3139154720406003
$ 0.3139154720406003$ 0.3139154720406003

-0.64%

-5.10%

-6.14%

-6.14%

My Neighbor Alice (ALICE) sanntidsprisen er $ 0.361. I løpet av de siste 24 timene har ALICE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.3583 og et toppnivå på $ 0.3866, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ALICE er $ 42.55032036, mens den rekordlave prisen er $ 0.3139154720406003.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ALICE endret seg med -0.64% i løpet av den siste timen, -5.10% over 24 timer og -6.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

My Neighbor Alice (ALICE) Markedsinformasjon

No.697

$ 36.03M
$ 36.03M$ 36.03M

$ 417.49K
$ 417.49K$ 417.49K

$ 36.03M
$ 36.03M$ 36.03M

99.80M
99.80M 99.80M

99,795,027.605753
99,795,027.605753 99,795,027.605753

ETH

Nåværende markedsverdi på My Neighbor Alice er $ 36.03M, med et 24-timers handelsvolum på $ 417.49K. Den sirkulerende forsyningen på ALICE er 99.80M, med en total tilgang på 99795027.605753. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.03M.

My Neighbor Alice (ALICE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene My Neighbor Alice for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.019395-5.10%
30 dager$ -0.0177-4.68%
60 dager$ -0.1362-27.40%
90 dager$ +0.0019+0.52%
My Neighbor Alice Prisendring i dag

I dag registrerte ALICE en endring på $ -0.019395 (-5.10%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

My Neighbor Alice 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0177 (-4.68%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

My Neighbor Alice 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ALICE en endring på $ -0.1362 (-27.40%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

My Neighbor Alice 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0019+0.52% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for My Neighbor Alice (ALICE)?

Sjekk ut My Neighbor Alice Prishistorikk-siden nå.

Hva er My Neighbor Alice (ALICE)

My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends.

My Neighbor Alice er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere My Neighbor Alice investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ALICE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om My Neighbor Alice på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din My Neighbor Alice kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

My Neighbor Alice Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil My Neighbor Alice (ALICE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine My Neighbor Alice (ALICE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for My Neighbor Alice.

Sjekk My Neighbor Aliceprisprognosen nå!

My Neighbor Alice (ALICE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak My Neighbor Alice (ALICE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ALICE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe My Neighbor Alice (ALICE)

Leter du etter hvordan du kjøperMy Neighbor Alice? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe My Neighbor Alice på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ALICE til lokale valutaer

1 My Neighbor Alice(ALICE) til VND
9,499.715
1 My Neighbor Alice(ALICE) til AUD
A$0.54511
1 My Neighbor Alice(ALICE) til GBP
0.26714
1 My Neighbor Alice(ALICE) til EUR
0.30685
1 My Neighbor Alice(ALICE) til USD
$0.361
1 My Neighbor Alice(ALICE) til MYR
RM1.5162
1 My Neighbor Alice(ALICE) til TRY
14.93457
1 My Neighbor Alice(ALICE) til JPY
¥53.067
1 My Neighbor Alice(ALICE) til ARS
ARS$532.44612
1 My Neighbor Alice(ALICE) til RUB
30.03159
1 My Neighbor Alice(ALICE) til INR
31.80049
1 My Neighbor Alice(ALICE) til IDR
Rp6,016.66426
1 My Neighbor Alice(ALICE) til KRW
504.8946
1 My Neighbor Alice(ALICE) til PHP
20.60227
1 My Neighbor Alice(ALICE) til EGP
￡E.17.38576
1 My Neighbor Alice(ALICE) til BRL
R$1.92052
1 My Neighbor Alice(ALICE) til CAD
C$0.49457
1 My Neighbor Alice(ALICE) til BDT
43.94814
1 My Neighbor Alice(ALICE) til NGN
539.60836
1 My Neighbor Alice(ALICE) til COP
$1,410.15625
1 My Neighbor Alice(ALICE) til ZAR
R.6.25974
1 My Neighbor Alice(ALICE) til UAH
14.91652
1 My Neighbor Alice(ALICE) til TZS
T.Sh.893.56164
1 My Neighbor Alice(ALICE) til VES
Bs58.843
1 My Neighbor Alice(ALICE) til CLP
$344.755
1 My Neighbor Alice(ALICE) til PKR
Rs102.46624
1 My Neighbor Alice(ALICE) til KZT
195.44901
1 My Neighbor Alice(ALICE) til THB
฿11.50146
1 My Neighbor Alice(ALICE) til TWD
NT$10.91303
1 My Neighbor Alice(ALICE) til AED
د.إ1.32487
1 My Neighbor Alice(ALICE) til CHF
Fr0.28519
1 My Neighbor Alice(ALICE) til HKD
HK$2.80497
1 My Neighbor Alice(ALICE) til AMD
֏138.1547
1 My Neighbor Alice(ALICE) til MAD
.د.م3.25622
1 My Neighbor Alice(ALICE) til MXN
$6.63157
1 My Neighbor Alice(ALICE) til SAR
ريال1.35375
1 My Neighbor Alice(ALICE) til ETB
Br51.82877
1 My Neighbor Alice(ALICE) til KES
KSh46.63398
1 My Neighbor Alice(ALICE) til JOD
د.أ0.255949
1 My Neighbor Alice(ALICE) til PLN
1.31043
1 My Neighbor Alice(ALICE) til RON
лв1.55952
1 My Neighbor Alice(ALICE) til SEK
kr3.39701
1 My Neighbor Alice(ALICE) til BGN
лв0.59926
1 My Neighbor Alice(ALICE) til HUF
Ft120.16968
1 My Neighbor Alice(ALICE) til CZK
7.46909
1 My Neighbor Alice(ALICE) til KWD
د.ك0.110105
1 My Neighbor Alice(ALICE) til ILS
1.20213
1 My Neighbor Alice(ALICE) til BOB
Bs2.49451
1 My Neighbor Alice(ALICE) til AZN
0.6137
1 My Neighbor Alice(ALICE) til TJS
SM3.37896
1 My Neighbor Alice(ALICE) til GEL
0.9747
1 My Neighbor Alice(ALICE) til AOA
Kz329.07677
1 My Neighbor Alice(ALICE) til BHD
.د.ب0.136097
1 My Neighbor Alice(ALICE) til BMD
$0.361
1 My Neighbor Alice(ALICE) til DKK
kr2.29235
1 My Neighbor Alice(ALICE) til HNL
L9.46181
1 My Neighbor Alice(ALICE) til MUR
16.36774
1 My Neighbor Alice(ALICE) til NAD
$6.26335
1 My Neighbor Alice(ALICE) til NOK
kr3.59195
1 My Neighbor Alice(ALICE) til NZD
$0.6137
1 My Neighbor Alice(ALICE) til PAB
B/.0.361
1 My Neighbor Alice(ALICE) til PGK
K1.50898
1 My Neighbor Alice(ALICE) til QAR
ر.ق1.31043
1 My Neighbor Alice(ALICE) til RSD
дин.36.01336
1 My Neighbor Alice(ALICE) til UZS
soʻm4,456.78687
1 My Neighbor Alice(ALICE) til ALL
L29.76806
1 My Neighbor Alice(ALICE) til ANG
ƒ0.64619
1 My Neighbor Alice(ALICE) til AWG
ƒ0.6498
1 My Neighbor Alice(ALICE) til BBD
$0.722
1 My Neighbor Alice(ALICE) til BAM
KM0.59926
1 My Neighbor Alice(ALICE) til BIF
Fr1,077.585
1 My Neighbor Alice(ALICE) til BND
$0.46208
1 My Neighbor Alice(ALICE) til BSD
$0.361
1 My Neighbor Alice(ALICE) til JMD
$57.90801
1 My Neighbor Alice(ALICE) til KHR
1,449.79766
1 My Neighbor Alice(ALICE) til KMF
Fr150.898
1 My Neighbor Alice(ALICE) til LAK
7,847.82593
1 My Neighbor Alice(ALICE) til LKR
Rs109.19528
1 My Neighbor Alice(ALICE) til MDL
L5.9565
1 My Neighbor Alice(ALICE) til MGA
Ar1,597.34197
1 My Neighbor Alice(ALICE) til MOP
P2.89161
1 My Neighbor Alice(ALICE) til MVR
5.5233
1 My Neighbor Alice(ALICE) til MWK
MK626.73571
1 My Neighbor Alice(ALICE) til MZN
MT23.0679
1 My Neighbor Alice(ALICE) til NPR
Rs50.87212
1 My Neighbor Alice(ALICE) til PYG
2,578.262
1 My Neighbor Alice(ALICE) til RWF
Fr523.089
1 My Neighbor Alice(ALICE) til SBD
$2.9602
1 My Neighbor Alice(ALICE) til SCR
5.49442
1 My Neighbor Alice(ALICE) til SRD
$13.75049
1 My Neighbor Alice(ALICE) til SVC
$3.15875
1 My Neighbor Alice(ALICE) til SZL
L6.26335
1 My Neighbor Alice(ALICE) til TMT
m1.2635
1 My Neighbor Alice(ALICE) til TND
د.ت1.05051
1 My Neighbor Alice(ALICE) til TTD
$2.44397
1 My Neighbor Alice(ALICE) til UGX
Sh1,266.388
1 My Neighbor Alice(ALICE) til XAF
Fr201.438
1 My Neighbor Alice(ALICE) til XCD
$0.9747
1 My Neighbor Alice(ALICE) til XOF
Fr201.438
1 My Neighbor Alice(ALICE) til XPF
Fr36.461
1 My Neighbor Alice(ALICE) til BWP
P4.80852
1 My Neighbor Alice(ALICE) til BZD
$0.72561
1 My Neighbor Alice(ALICE) til CVE
$33.85458
1 My Neighbor Alice(ALICE) til DJF
Fr64.258
1 My Neighbor Alice(ALICE) til DOP
$22.38922
1 My Neighbor Alice(ALICE) til DZD
د.ج46.77116
1 My Neighbor Alice(ALICE) til FJD
$0.81225
1 My Neighbor Alice(ALICE) til GNF
Fr3,138.895
1 My Neighbor Alice(ALICE) til GTQ
Q2.76526
1 My Neighbor Alice(ALICE) til GYD
$75.55369
1 My Neighbor Alice(ALICE) til ISK
kr43.681

My Neighbor Alice Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av My Neighbor Alice, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell My Neighbor Alice nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om My Neighbor Alice

Hvor mye er My Neighbor Alice (ALICE) verdt i dag?
Live ALICE prisen i USD er 0.361 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ALICE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ALICE til USD er $ 0.361. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for My Neighbor Alice?
Markedsverdien for ALICE er $ 36.03M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ALICE?
Den sirkulerende forsyningen av ALICE er 99.80M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forALICE ?
ALICE oppnådde en ATH-pris på 42.55032036 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ALICE?
ALICE så en ATL-pris på 0.3139154720406003 USD.
Hva er handelsvolumet til ALICE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ALICE er $ 417.49K USD.
Vil ALICE gå høyere i år?
ALICE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ALICE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:55:38 (UTC+8)

My Neighbor Alice (ALICE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

ALICE-til-USD-kalkulator

Beløp

ALICE
ALICE
USD
USD

1 ALICE = 0.361 USD

Handle ALICE

ALICEUSDT
$0.3609
$0.3609$0.3609
-5.14%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker