Dagens Turbo livepris er 0.004143 USD. Spor prisoppdateringer for TURBO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TURBO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Turbo livepris er 0.004143 USD. Spor prisoppdateringer for TURBO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TURBO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Turbo Pris(TURBO)

1 TURBO til USD livepris:

$0.004147
+0.14%1D
USD
Turbo (TURBO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:02:41 (UTC+8)

Turbo (TURBO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0041
24 timer lav
$ 0.004485
24 timer høy

$ 0.0041
$ 0.004485
$ 0.014361285051356523
$ 0.000015467388794084
0.00%

+0.14%

-3.95%

-3.95%

Turbo (TURBO) sanntidsprisen er $ 0.004143. I løpet av de siste 24 timene har TURBO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0041 og et toppnivå på $ 0.004485, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TURBO er $ 0.014361285051356523, mens den rekordlave prisen er $ 0.000015467388794084.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TURBO endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.14% over 24 timer og -3.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Turbo (TURBO) Markedsinformasjon

No.169

$ 285.87M
$ 1.09M
$ 285.87M
69.00B
69,000,000,000
69,000,000,000
100.00%

0.01%

ETH

Nåværende markedsverdi på Turbo er $ 285.87M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.09M. Den sirkulerende forsyningen på TURBO er 69.00B, med en total tilgang på 69000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 285.87M.

Turbo (TURBO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Turbo for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000058+0.14%
30 dager$ -0.000083-1.97%
60 dager$ -0.001302-23.92%
90 dager$ +0.000843+25.54%
Turbo Prisendring i dag

I dag registrerte TURBO en endring på $ +0.0000058 (+0.14%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Turbo 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000083 (-1.97%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Turbo 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TURBO en endring på $ -0.001302 (-23.92%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Turbo 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000843+25.54% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Turbo (TURBO)?

Sjekk ut Turbo Prishistorikk-siden nå.

Hva er Turbo (TURBO)

Turbo Token (TURBO) is a revolutionary meme coin featuring a futuristic toad mascot.

Turbo er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Turbo investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TURBO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Turbo på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Turbo kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Turbo Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Turbo (TURBO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Turbo (TURBO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Turbo.

Sjekk Turboprisprognosen nå!

Turbo (TURBO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Turbo (TURBO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TURBO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Turbo (TURBO)

Leter du etter hvordan du kjøperTurbo? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Turbo på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TURBO til lokale valutaer

Turbo Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Turbo, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Turbo nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Turbo

Hvor mye er Turbo (TURBO) verdt i dag?
Live TURBO prisen i USD er 0.004143 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TURBO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TURBO til USD er $ 0.004143. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Turbo?
Markedsverdien for TURBO er $ 285.87M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TURBO?
Den sirkulerende forsyningen av TURBO er 69.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTURBO ?
TURBO oppnådde en ATH-pris på 0.014361285051356523 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TURBO?
TURBO så en ATL-pris på 0.000015467388794084 USD.
Hva er handelsvolumet til TURBO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TURBO er $ 1.09M USD.
Vil TURBO gå høyere i år?
TURBO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TURBO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:02:41 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

