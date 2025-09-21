My Neighbor Alice (ALICE)-prisforutsigelse (USD)

Få My Neighbor Alice prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye ALICE vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på My Neighbor Alice % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.3631 $0.3631 $0.3631 +0.19% USD Faktisk Prediksjon My Neighbor Alice-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) My Neighbor Alice (ALICE) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan My Neighbor Alice potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.3631 i 2025. My Neighbor Alice (ALICE) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan My Neighbor Alice potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.381255 i 2026. My Neighbor Alice (ALICE) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ALICE for 2027 $ 0.400317 med en 10.25% vekstrate. My Neighbor Alice (ALICE) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ALICE for 2028 $ 0.420333 med en 15.76% vekstrate. My Neighbor Alice (ALICE) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ALICE for 2029 $ 0.441350 med en 21.55% vekstrate. My Neighbor Alice (ALICE) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ALICE for 2030 $ 0.463417 med en 27.63% vekstrate. My Neighbor Alice (ALICE) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på My Neighbor Alice potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.754858. My Neighbor Alice (ALICE) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på My Neighbor Alice potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 1.2295. År Pris Vekst 2025 $ 0.3631 0.00%

2026 $ 0.381255 5.00%

2027 $ 0.400317 10.25%

2028 $ 0.420333 15.76%

2029 $ 0.441350 21.55%

2030 $ 0.463417 27.63%

2031 $ 0.486588 34.01%

2032 $ 0.510918 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.536464 47.75%

2034 $ 0.563287 55.13%

2035 $ 0.591451 62.89%

2036 $ 0.621024 71.03%

2037 $ 0.652075 79.59%

2038 $ 0.684679 88.56%

2039 $ 0.718913 97.99%

2040 $ 0.754858 107.89% Vis mer Kortsiktig My Neighbor Alice-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.3631 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.363149 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.363448 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.364592 0.41% My Neighbor Alice (ALICE) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for ALICE September 21, 2025(I dag) er $0.3631 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. My Neighbor Alice (ALICE) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for ALICE, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.363149 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. My Neighbor Alice (ALICE) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for ALICE, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.363448 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. My Neighbor Alice (ALICE) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for ALICE $0.364592 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende My Neighbor Alice prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.3631$ 0.3631 $ 0.3631 Prisendring (24 t) +0.19% Markedsverdi $ 36.24M$ 36.24M $ 36.24M Opplagsforsyning 99.80M 99.80M 99.80M Volum (24 timer) $ 353.89K$ 353.89K $ 353.89K Volum (24 timer) -- Den siste ALICE-prisen er $ 0.3631. Den har en 24-timers endring på +0.19%, med et 24-timers handelsvolum på $ 353.89K. Videre har ALICE en sirkulerende forsyning på 99.80M og total markedsverdi på $ 36.24M. Se ALICE livepris

My Neighbor Alice Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for My Neighbor Alice direktepris, er gjeldende pris for My Neighbor Alice 0.3631USD. Den sirkulerende forsyningen av My Neighbor Alice(ALICE) er 0.00 ALICE , som gir den en markedsverdi på $36.24M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.01% $ 0.002500 $ 0.3653 $ 0.3524

7 dager -0.10% $ -0.044600 $ 0.4099 $ 0.35

30 dager -0.03% $ -0.014100 $ 0.4235 $ 0.3421 24-timers ytelse De siste 24 timene har My Neighbor Alice vist en prisbevegelse på $0.002500 , noe som gjenspeiler en 0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har My Neighbor Alice handlet på en topp på $0.4099 og en bunn på $0.35 . Det så en prisendring på -0.10% . Denne nylige trenden viser potensialet til ALICE for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har My Neighbor Alice opplevd en -0.03% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.014100 av dens verdi. Dette indikerer at ALICE kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette My Neighbor Alice prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full ALICE prishistorikk

Hvordan fungerer My Neighbor Alice (ALICE) prisforutsigelsesmodul? My Neighbor Alice-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for ALICE basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for My Neighbor Alice det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for ALICE, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til My Neighbor Alice. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til ALICE. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til ALICE for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til My Neighbor Alice.

Hvorfor er ALICE-prisforutsigelse viktig?

ALICE-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i ALICE nå? I følge dine forutsigelser vil ALICE oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for ALICE neste måned? I følge My Neighbor Alice (ALICE)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte ALICE-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 ALICE koste i 2026? Prisen på 1 My Neighbor Alice (ALICE) i dag er $0.3631 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ALICE øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på ALICE i 2027? My Neighbor Alice (ALICE) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ALICE innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for ALICE i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil My Neighbor Alice (ALICE) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for ALICE i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil My Neighbor Alice (ALICE) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 ALICE koste i 2030? Prisen på 1 My Neighbor Alice (ALICE) i dag er $0.3631 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ALICE øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for ALICE i 2040? My Neighbor Alice (ALICE) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ALICE innen 2040. Registrer deg nå