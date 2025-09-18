Hva er Pixels (PIXEL)

Pixels is building a platform where users can build games that natively integrate digital collectibles. Create fun, memorable experiences where your users truly own their progress.

Pixels Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pixels (PIXEL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pixels (PIXEL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pixels.

Pixels (PIXEL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pixels (PIXEL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PIXEL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Pixels (PIXEL)

Pixels Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Pixels, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Pixels Hvor mye er Pixels (PIXEL) verdt i dag? Live PIXEL prisen i USD er 0.03263 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PIXEL-til-USD-pris? $ 0.03263 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PIXEL til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Pixels? Markedsverdien for PIXEL er $ 98.05M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PIXEL? Den sirkulerende forsyningen av PIXEL er 3.00B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPIXEL ? PIXEL oppnådde en ATH-pris på 1.0223754324512926 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PIXEL? PIXEL så en ATL-pris på 0.018845783146790054 USD . Hva er handelsvolumet til PIXEL? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PIXEL er $ 279.41K USD . Vil PIXEL gå høyere i år? PIXEL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PIXEL prisprognosen for en mer grundig analyse.

Pixels (PIXEL) Viktige bransjeoppdateringer

