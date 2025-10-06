BørsDEX+
Sanntidspris for River er i dag 3.651 USD.RIVER markedsverdien er 71,559,600 USD. Spor sanntids RIVER to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

River Logo

River Pris(RIVER)

1 RIVER til USD livepris:

$3.651
-1.78%1D
USD
River (RIVER) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-11-23 23:02:26 (UTC+8)

River pris i dag

Sanntids River (RIVER) pris i dag er $ 3.651, med en 1.78% endring de siste 24 timene. Nåværende RIVER til USD konverteringssats er $ 3.651 per RIVER.

River rangerer for tiden som #342 etter markedsverdi på $ 71.56M, med en sirkulerende forsyning på 19.60M RIVER. I løpet av de siste 24 timene RIVER har den blitt handlet mellom $ 3.4483(laveste) og $ 3.8561 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 10.246419991222751, mens tidenes laveste notering var $ 1.137662800262792.

Kortsiktig har RIVER beveget seg -1.44% i løpet av den siste timen og -8.31% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 156.30K.

River (RIVER) Markedsinformasjon

No.342

$ 71.56M
$ 156.30K
$ 365.10M
19.60M
100,000,000
100,000,000
19.60%

ETH

Nåværende markedsverdi på River er $ 71.56M, med et 24-timers handelsvolum på $ 156.30K. Den sirkulerende forsyningen på RIVER er 19.60M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 365.10M.

River prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 3.4483
24 timer lav
$ 3.8561
24 timer høy

$ 3.4483
$ 3.8561
$ 10.246419991222751
$ 1.137662800262792
-1.44%

-1.78%

-8.31%

-8.31%

River (RIVER) Prishistorikk USD

Spor prisendringene River for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.066166-1.78%
30 dager$ -5.1641-58.59%
60 dager$ +0.8611+30.86%
90 dager$ +3.151+630.20%
River Prisendring i dag

I dag registrerte RIVER en endring på $ -0.066166 (-1.78%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

River 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -5.1641 (-58.59%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

River 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så RIVER en endring på $ +0.8611 (+30.86%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

River 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +3.151+630.20% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for River (RIVER)?

Sjekk ut River Prishistorikk-siden nå.

Prisforutsigelse for River

River (RIVER) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RIVER for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
River (RIVER) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på River potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

Vil du vite hva prisen for River vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for RIVER prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på River prisforutsigelser.

Hvordan kjøpe og investere i River

Klar til å komme i gang med River? Kjøp av RIVER er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper River. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte River (RIVER) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over 19.60M tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil River umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe River (RIVER) Guide

Hva kan du gjøre med River

Å eie River lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine

Handel med ekstremt lave gebyrer på MEXC

Å kjøpe River (RIVER) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.

Gebyrer for spothandel:
--
Utsteder
--
Taker
Avgifter for futureshandel:
--
Utsteder
--
Taker

Hva er River (RIVER)

River is building a chain-abstraction stablecoin system that enables cross-chain collateral, yield, and liquidity—all without bridging. Powered by the omni-CDP stablecoin satUSD, users can earn, leverage, and scale across different ecosystems natively.

River Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av River, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell River nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om River

Hvor mye vil 1 River være verdt i 2030?
Hvis River skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle River priser og forventet avkastning.
River (RIVER) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
11-23 21:23:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin Market Cap Rebounds to Over $1.7 Trillion, Rising to 8th Place in Global Asset Market Cap Ranking
11-23 16:01:47Bransjeoppdateringer
Market remains in "Extreme Fear" state, with an average of only 10 over the past week
11-22 16:42:51Bransjeoppdateringer
Eight-day outflow ends, U.S. spot Ethereum ETF sees net inflow of $55.7 million yesterday
11-22 07:25:03Bransjeoppdateringer
Probability of a 25-basis-point Fed rate cut in December rises to 71.3%, rate cut bets heat up again
11-21 21:37:03Bransjeoppdateringer
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
11-21 15:19:55Bransjeoppdateringer
Total crypto market cap drops to $3 trillion

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

