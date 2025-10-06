River pris i dag

Sanntids River (RIVER) pris i dag er $ 3.651, med en 1.78% endring de siste 24 timene. Nåværende RIVER til USD konverteringssats er $ 3.651 per RIVER.

River rangerer for tiden som #342 etter markedsverdi på $ 71.56M, med en sirkulerende forsyning på 19.60M RIVER. I løpet av de siste 24 timene RIVER har den blitt handlet mellom $ 3.4483(laveste) og $ 3.8561 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 10.246419991222751, mens tidenes laveste notering var $ 1.137662800262792.

Kortsiktig har RIVER beveget seg -1.44% i løpet av den siste timen og -8.31% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 156.30K.

River (RIVER) Markedsinformasjon

Rangering No.342 Markedsverdi $ 71.56M Volum (24 timer) $ 156.30K Fullt utvannet markedsverdi $ 365.10M Opplagsforsyning 19.60M Maksimal forsyning 100,000,000 Total forsyning 100,000,000 Opplagsforsyning 19.60% Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på River er $ 71.56M, med et 24-timers handelsvolum på $ 156.30K. Den sirkulerende forsyningen på RIVER er 19.60M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 365.10M.