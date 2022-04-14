My Neighbor Alice (ALICE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i My Neighbor Alice (ALICE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

My Neighbor Alice (ALICE) Informasjon My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends. Offisiell nettside: https://www.myneighboralice.com/ Teknisk dokument: https://whitepaper.myneighboralice.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/9ARQsBfAn65q522cEqSJuse3cLhA31jgWDBGQHeiq7Mg Kjøp ALICE nå!

My Neighbor Alice (ALICE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for My Neighbor Alice (ALICE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 34.55M $ 34.55M $ 34.55M Total forsyning: $ 99.80M $ 99.80M $ 99.80M Sirkulerende forsyning: $ 99.80M $ 99.80M $ 99.80M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 34.55M $ 34.55M $ 34.55M All-time high: $ 28.641 $ 28.641 $ 28.641 All-Time Low: $ 0.3139154720406003 $ 0.3139154720406003 $ 0.3139154720406003 Nåværende pris: $ 0.3462 $ 0.3462 $ 0.3462 Lær mer om My Neighbor Alice (ALICE) pris

My Neighbor Alice (ALICE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak My Neighbor Alice (ALICE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ALICE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ALICE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ALICEs tokenomics, kan du utforske ALICE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ALICE Interessert i å legge til My Neighbor Alice (ALICE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ALICE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ALICE på MEXC nå!

My Neighbor Alice (ALICE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ALICE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ALICE nå!

ALICE prisforutsigelse Vil du vite hvor ALICE kan være på vei? Vår ALICE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ALICE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!