Dagens OFFICIAL TRUMP livepris er 8.408 USD. Spor prisoppdateringer for TRUMP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TRUMP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens OFFICIAL TRUMP livepris er 8.408 USD. Spor prisoppdateringer for TRUMP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TRUMP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om TRUMP

TRUMP Prisinformasjon

TRUMP Offisiell nettside

TRUMP tokenomics

TRUMP Prisprognose

TRUMP-historikk

TRUMP Kjøpeguide

TRUMP-til-fiat-valutakonverter

TRUMP Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

OFFICIAL TRUMP Logo

OFFICIAL TRUMP Pris(TRUMP)

1 TRUMP til USD livepris:

$8.404
$8.404$8.404
-0.63%1D
USD
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:17:58 (UTC+8)

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 8.364
$ 8.364$ 8.364
24 timer lav
$ 8.724
$ 8.724$ 8.724
24 timer høy

$ 8.364
$ 8.364$ 8.364

$ 8.724
$ 8.724$ 8.724

$ 75.35181987642682
$ 75.35181987642682$ 75.35181987642682

$ 1.208445100143142
$ 1.208445100143142$ 1.208445100143142

-0.60%

-0.63%

-6.41%

-6.41%

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) sanntidsprisen er $ 8.408. I løpet av de siste 24 timene har TRUMP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 8.364 og et toppnivå på $ 8.724, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TRUMP er $ 75.35181987642682, mens den rekordlave prisen er $ 1.208445100143142.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TRUMP endret seg med -0.60% i løpet av den siste timen, -0.63% over 24 timer og -6.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Markedsinformasjon

No.64

$ 1.68B
$ 1.68B$ 1.68B

$ 5.03M
$ 5.03M$ 5.03M

$ 8.41B
$ 8.41B$ 8.41B

200.00M
200.00M 200.00M

999,999,993.45
999,999,993.45 999,999,993.45

999,999,297.256401
999,999,297.256401 999,999,297.256401

19.99%

0.04%

SOL

Nåværende markedsverdi på OFFICIAL TRUMP er $ 1.68B, med et 24-timers handelsvolum på $ 5.03M. Den sirkulerende forsyningen på TRUMP er 200.00M, med en total tilgang på 999999297.256401. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.41B.

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Prishistorikk USD

Spor prisendringene OFFICIAL TRUMP for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.05328-0.63%
30 dager$ -0.421-4.77%
60 dager$ -2.666-24.08%
90 dager$ -0.617-6.84%
OFFICIAL TRUMP Prisendring i dag

I dag registrerte TRUMP en endring på $ -0.05328 (-0.63%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

OFFICIAL TRUMP 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.421 (-4.77%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

OFFICIAL TRUMP 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TRUMP en endring på $ -2.666 (-24.08%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

OFFICIAL TRUMP 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.617-6.84% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for OFFICIAL TRUMP (TRUMP)?

Sjekk ut OFFICIAL TRUMP Prishistorikk-siden nå.

Hva er OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

the official Trump memecoin

OFFICIAL TRUMP er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere OFFICIAL TRUMP investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TRUMP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om OFFICIAL TRUMP på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din OFFICIAL TRUMP kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

OFFICIAL TRUMP Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil OFFICIAL TRUMP (TRUMP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine OFFICIAL TRUMP (TRUMP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for OFFICIAL TRUMP.

Sjekk OFFICIAL TRUMPprisprognosen nå!

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OFFICIAL TRUMP (TRUMP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TRUMP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

Leter du etter hvordan du kjøperOFFICIAL TRUMP? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe OFFICIAL TRUMP på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TRUMP til lokale valutaer

1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til VND
221,256.52
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til AUD
A$12.69608
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til GBP
6.22192
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til EUR
7.1468
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til USD
$8.408
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til MYR
RM35.3136
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til TRY
347.92304
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til JPY
¥1,235.976
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til ARS
ARS$12,401.12736
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til RUB
702.068
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til INR
740.49256
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til IDR
Rp140,133.27728
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til KRW
11,742.94912
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til PHP
479.59232
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til EGP
￡E.405.01336
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til BRL
R$44.73056
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til CAD
C$11.51896
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til BDT
1,023.58992
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til NGN
12,567.94208
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til COP
$32,589.07168
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til ZAR
R.145.62656
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til UAH
347.41856
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til TZS
T.Sh.20,811.81792
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til VES
Bs1,370.504
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til CLP
$8,029.64
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til PKR
Rs2,386.52672
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til KZT
4,552.17528
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til THB
฿267.45848
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til TWD
NT$254.17384
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til AED
د.إ30.85736
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til CHF
Fr6.64232
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til HKD
HK$65.33016
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til AMD
֏3,217.7416
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til MAD
.د.م75.84016
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til MXN
$154.53904
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til SAR
ريال31.53
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til ETB
Br1,207.13656
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til KES
KSh1,086.14544
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til JOD
د.أ5.961272
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til PLN
30.43696
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til RON
лв36.23848
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til SEK
kr79.11928
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til BGN
лв13.95728
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til HUF
Ft2,794.23064
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til CZK
173.79336
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til KWD
د.ك2.56444
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til ILS
27.99864
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til BOB
Bs58.09928
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til AZN
14.2936
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til TJS
SM78.69888
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til GEL
22.7016
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til AOA
Kz7,664.48056
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til BHD
.د.ب3.169816
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til BMD
$8.408
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til DKK
kr53.3908
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til HNL
L220.37368
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til MUR
381.21872
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til NAD
$145.8788
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til NOK
kr83.57552
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til NZD
$14.2936
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til PAB
B/.8.408
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til PGK
K35.14544
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til QAR
ر.ق30.52104
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til RSD
дин.838.36168
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til UZS
soʻm103,802.39336
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til ALL
L693.32368
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til ANG
ƒ15.05032
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til AWG
ƒ15.1344
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til BBD
$16.816
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til BAM
KM13.95728
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til BIF
Fr25,097.88
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til BND
$10.76224
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til BSD
$8.408
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til JMD
$1,348.72728
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til KHR
33,767.03248
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til KMF
Fr3,514.544
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til LAK
182,782.60504
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til LKR
Rs2,543.25184
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til MDL
L138.732
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til MGA
Ar37,203.46616
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til MOP
P67.34808
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til MVR
128.6424
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til MWK
MK14,597.21288
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til MZN
MT537.2712
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til NPR
Rs1,184.85536
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til PYG
60,049.936
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til RWF
Fr12,183.192
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til SBD
$68.9456
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til SCR
120.48664
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til SRD
$320.26072
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til SVC
$73.57
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til SZL
L145.8788
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til TMT
m29.428
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til TND
د.ت24.46728
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til TTD
$56.92216
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til UGX
Sh29,495.264
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til XAF
Fr4,691.664
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til XCD
$22.7016
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til XOF
Fr4,691.664
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til XPF
Fr849.208
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til BWP
P111.99456
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til BZD
$16.90008
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til CVE
$788.50224
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til DJF
Fr1,488.216
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til DOP
$521.46416
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til DZD
د.ج1,089.2564
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til FJD
$18.918
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til GNF
Fr73,107.56
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til GTQ
Q64.40528
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til GYD
$1,759.71032
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) til ISK
kr1,017.368

OFFICIAL TRUMP Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av OFFICIAL TRUMP, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell OFFICIAL TRUMP nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om OFFICIAL TRUMP

Hvor mye er OFFICIAL TRUMP (TRUMP) verdt i dag?
Live TRUMP prisen i USD er 8.408 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TRUMP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TRUMP til USD er $ 8.408. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for OFFICIAL TRUMP?
Markedsverdien for TRUMP er $ 1.68B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TRUMP?
Den sirkulerende forsyningen av TRUMP er 200.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTRUMP ?
TRUMP oppnådde en ATH-pris på 75.35181987642682 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TRUMP?
TRUMP så en ATL-pris på 1.208445100143142 USD.
Hva er handelsvolumet til TRUMP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TRUMP er $ 5.03M USD.
Vil TRUMP gå høyere i år?
TRUMP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TRUMP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:17:58 (UTC+8)

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker