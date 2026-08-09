VinuChainのリアルタイム価格はいくらですか？

現在の評価額は¥で、直近24時間の価格変動率は0.21%です。

市場センチメントはVCにどのように影響しますか？

センチメントはマクロ経済状況、業界ニュース、および--エコシステム全体の動向によって形成されます。ポジティブなセンチメントは多くの場合、取引量の増加と短期的な価格上昇と相関しています。

VinuChainの時価総額と世界ランキングはどのくらいですか？

時価総額は¥36430425.02689194036000で、VinuChainはランキング#4556に位置し、広い市場におけるその影響力と規模を示しています。

最近の取引動向はどうですか？

VCは24時間の取引量で¥--を記録し、世界中のトレーダーによる活発な参加ぶりを示しています。

今日のVCのボラティリティはどのくらいですか？

このトークンのボラティリティは--%で測定されており、トレーダーが市場が安定しているのか急激な変動を経験しているのかを判断するのに役立ちます。

本日の24時間の取引レンジはどのくらいですか？

取引レンジは¥から¥の間で推移しており、日中における価格の強さを示しています。

VinuChainに長期的に影響を与える要因は何ですか？

要因には流通供給量（971293104.0660058トークン）、Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Proof of Stake (PoS)内での採用傾向、および--ネットワーク全体の牽引力が含まれます。