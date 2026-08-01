Manadia 本日の価格

Manadia (UMXM) の本日のライブ価格は ¥ 0.2317 で、直近24時間で 0.08% 変動しました。現在の UMXM から JPY への変換レートは、¥ 0.2317 につき UMXM です。

Manadia は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- UMXM です。直近24時間の UMXM は、¥ 0.2066 (安値) から ¥ 0.243 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、UMXM は直近1時間で +0.04%、直近7日間で -12.70% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 111.73K に達しました。

Manadia (UMXM) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 111.73K¥ 111.73K ¥ 111.73K 完全希薄化後時価総額 ¥ 69.51M¥ 69.51M ¥ 69.51M 循環供給量 ---- -- 総供給量 300,000,000 300,000,000 300,000,000 パブリックブロックチェーン BSC

Manadia の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 111.73K です。UMXM の循環供給量は --、総供給量は 300000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 69.51M です。