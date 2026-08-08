この分析では、AIモデルを活用して Folks Finance の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の FOLKS 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 BOLL (20,2) 価格 < 下限バンド 下限バンドに接触または突破 「割安」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント 価格 < S2 S2の下方 直近の「最安価格帯」を下回る安値圏にあります。

FOLKS_USDTは4時間足のチャートにおいて、中枢ポイントである1.9346を下回るレンジで推移しています。現在の価格1.9028は、S2とS1の間の下限付近に位置しており、中央軸からの乖離率は3.18%となっています。移動平均線の体系は強気の並びを見せており、短期的な買い圧力が優勢な状況です。 MACD指標ではデッドクロスの形態が形成されており、速い線と遅い線の間でモメンタムの乖離が見られます。RSIは中立的な均衡領域に留まっており、ボラティリティも収束した状態を維持しています。このため、短期的には多空両勢力のバランスが拮抗していると言えます。 上値方向の直近の抵抗ラインであるS1は1.9203であり、現行価格から0.92%の距離にあります。また、遠くの参考水準として中枢ポイント1.9346が挙げられます。一方、下値方向の直近のサポートラインであるS2は1.9116で、現行価格から0.46%の距離に位置しています。さらに下位の参考レベルR2は1.9576にあたり、重要な節目は1.91～1.92という狭いレンジに集中しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。