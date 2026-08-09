URU の現在の価値はいくらですか？

URU は現在、¥ で取引されており、直近24時間の価格変動率は -36.07% です。このリアルタイムの価格は、市場のリアルタイムの動きと投資家のセンチメントを一瞬で捉えたものです。

URU は今日上昇していますか、それとも下落していますか？

URU は直近24時間に価格変動を示しており、これは市場が最近のニュースや取引量、および Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme エコシステム内の動向にどのように反応しているかを反映しています。

URU は今日どのくらい人気がありますか？

このトークンは24時間の取引量で ¥-- を記録しており、どれだけのトレーダーが積極的に URU を売買しているかを示しています。

URU は他の暗号資産と何が違うのですか？

Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme カテゴリーの一員であり、-- ネットワーク上に構築された URU は、そのエコシステム内で特定のユーティリティと役割を果たしています。これには決済、ステーキング、ガバナンス、またはアプリケーション固有の利用ケースなどが含まれる場合があります。

市場には URU がどれくらい存在しますか？

今日流通しているトークン数は 609998900.0 です。これはトークンの希少性と全体的な市場価値を決定するのに役立ちます。

URU の過去最高値と過去最低値はそれぞれいくらですか？

このトークンの過去最高値（ATH）は ¥ であり、過去最低値（ATL）は ¥ です。長期投資家が価格サイクルを評価する上で重要な背景情報となります。