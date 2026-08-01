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本日の Verge のライブ価格は 0.002121 JPY です。XVG の時価総額は 35,043,058.569098501229 JPY です。日本 のリアルタイムの XVG から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Verge のライブ価格は 0.002121 JPY です。XVG の時価総額は 35,043,058.569098501229 JPY です。日本 のリアルタイムの XVG から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Verge価格(XVG)

1 XVG から JPY へのライブ価格：

¥0.332997
¥0.332997¥0.332997
+0.23%1D
JPY
Verge (XVG) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 02:48:40 (UTC+8)

Verge 本日の価格

Verge (XVG) の本日のライブ価格は ¥ 0.002121 で、直近24時間で 0.23% 変動しました。現在の XVG から JPY への変換レートは、¥ 0.002121 につき XVG です。

Verge は現在、時価総額 ¥ 35.04M#453 位、循環供給量は 16.52B XVG です。直近24時間の XVG は、¥ 0.002007 (安値) から ¥ 0.002196 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 47.1923178434371974、史上最安値は ¥ 0.00034023942657763 です。

短期的なパフォーマンスでは、XVG は直近1時間で +0.37%、直近7日間で +12.04% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 71.34K に達しました。

Verge (XVG) 市場情報

No.453

¥ 35.04M
¥ 35.04M¥ 35.04M

¥ 71.34K
¥ 71.34K¥ 71.34K

¥ 35.04M
¥ 35.04M¥ 35.04M

16.52B
16.52B 16.52B

16,521,951,235.741348
16,521,951,235.741348 16,521,951,235.741348

16,521,951,234.841349
16,521,951,234.841349 16,521,951,234.841349

99.99%

XVG

Verge の現在の時価総額は ¥ 35.04M、24時間取引高は ¥ 71.34K です。XVG の循環供給量は 16.52B、総供給量は 16521951234.841349 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 35.04M です。

Verge 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.002007
¥ 0.002007¥ 0.002007
24H 最安値
¥ 0.002196
¥ 0.002196¥ 0.002196
24H 最高値

¥ 0.002007
¥ 0.002007¥ 0.002007

¥ 0.002196
¥ 0.002196¥ 0.002196

¥ 47.1923178434371974
¥ 47.1923178434371974¥ 47.1923178434371974

¥ 0.00034023942657763
¥ 0.00034023942657763¥ 0.00034023942657763

+0.37%

+0.23%

+12.04%

+12.04%

Verge (XVG) 価格履歴 JPY

Verge の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.00076414+0.23%
30日¥ -0.000033-1.54%
60日¥ -0.000382-15.27%
90日¥ -0.001696-44.44%
Verge 本日の価格変動

本日 XVG は、 ¥ +0.00076414 (+0.23%) の変動を記録しました。

Verge 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.000033 (-1.54%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Verge 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、XVG は、 ¥ -0.000382 (-15.27%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Verge 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.001696 (-44.44%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Verge (XVG) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Verge 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Verge の分析

この分析では、AIモデルを活用して Verge の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Verge 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の XVG 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 65% | 弱気 35%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
BOLL (20,2)価格 > 上限バンド上限バンドに接触または突破「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイント価格 > R2R2の上方直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

XVG_USDTは4時間足チャート上で0.002041の水準に位置しており、価格は中枢である0.002を突破し、R1レジスタンスライン0.002013を上回っています。ハブ構造が明確に形成され、現在の価格はR1とR2の間で推移しており、下値圧力によるレンジ相場から脱却しています。指標の整合性も買い優勢を示しており、短期的なトレンドは上昇方向へ延びています。 MA系およびEMA系の両方とも買いシグナルを示しており、短期・長期の移動平均線が同方向に乖離しています。MACDはゴールデンクロスを形成し、マネーインデックスのバーがプラス領域へ転じたことで、上昇モメンタムの集中放出が確認されています。RSIは中立ゾーンにあり、過剰買われ状態には至っていないため、引き続き上昇余地が残されています。KDJやStochRSIの数値も価格の上昇に連動しており、ボラティリティはボリンジャーバンドの拡大に伴い増加、市場の活発度が高まっています。 上値の目安としては、直近のR2レベルである0.00202が挙げられます。現行価格との差は1%未満であり、即時のテスト目標となります。一方、遠くの抵抗帯については、過去の高値分布を注視する必要があります。下値のサポートとしては、R1が支持に転じた0.002013が近隣の重要な節目となり、現行価格からは約1.3%の距離にあります。さらに重要な守りのラインは中枢の0.002およびS1レベルである0.001993であり、このエリアを下回ると現在の構造特性が変化する可能性があります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Verge の価格に影響を与える要因は何ですか？

Verge（XVG）の価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. 市場のセンチメントと全体的な暗号通貨市場の動向
2. プライバシー銘柄に関する規制および法的動向
3. 技術面でのアップデートやブロックチェーンの改善
4. 交易所における取引量と流動性
5. コミュニティの採用状況と開発者の活動
6. 他のプライバシー重視の暗号通貨との競争
7. 提携の発表や実際の利用事例
8. ビットコインの価格動向がアルトコインに与える影響
9. ソーシャルメディア上の話題性やインフルエンサーによる推薦

人はなぜ今日 Verge の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のVerge（XVG）の価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、マーケットタイミング、そして投資計画が含まれます。トレーダーは、利益を上げて売買注文を実行するために現在の価格を必要としています。一方、投資家は保有資産の価値を評価し、戦略的な調整を行うために日々のパフォーマンスを追跡しています。

Verge の価格予測

Verge (XVG) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の XVG の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Verge (XVG) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Verge の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Verge が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？XVG の 2026–2027 年の価格予測は Verge 価格予測 ページでご確認いただけます。

Verge について

Verge (XVG)は、取引の匿名性とプライバシーを維持することを目指したプライバシー重視の暗号通貨です。元々のビットコインのブロックチェーンに基づいて構築されたVergeは、TORやI2Pなどの匿名性を重視したネットワークを複数使用してユーザーのIPアドレスを難読化し、取引を追跡不能にします。Vergeは、プルーフ・オブ・ワーク（PoW）の合意形成メカニズムを採用し、マイニングに5種類の異なるハッシュアルゴリズムをサポートしています。これにより、セキュリティが強化され、コインの分配が民主化されます。Vergeは通常、プライベートな取引に使用され、日常の匿名商取引を現実のものにすることを目指しています。そのWraith Protocolは、ユーザーがVergeのブロックチェーン上でプライベートな台帳と公開台帳をシームレスに切り替えることを可能にします。

日本 で Verge を購入して投資する方法

Verge を使用する準備はできていますか？MEXCでは、XVG の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Verge の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Verge (XVG) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Verge が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Verge (XVG) の購入ガイド

Verge でできること

Verge を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Verge (XVG) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Verge ( XVG ) とは何か

The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016.

Verge資料

Verge についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Vergeウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Ethereum EcosystemMade in USAPrivacy

よくある質問： Verge に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 02:48:40 (UTC+8)

Verge (XVG) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Verge についてさらに詳しく知る

XVG USDT（先物取引）

XVG をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの XVG USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Verge (XVG) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Verge ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
XVG/USDT
¥0.333782
¥0.333782¥0.333782
+0.56%
34.19M (USDT)
XVG/USDC
¥0.333311
¥0.333311¥0.333311
+0.42%
26.37M (USDT)

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最近取引可能になった上場暗号資産

AurumX

AurumX

UMX

¥41.25960
¥41.25960¥41.25960

+4.74%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥200.2535
¥200.2535¥200.2535

+8.32%

JMDT

JMDT

JMDT

¥143.0113
¥143.0113¥143.0113

-5.93%

STONK

STONK

STONK

¥1.090365
¥1.090365¥1.090365

-1.02%

Squid

Squid

QUID

¥14.32154
¥14.32154¥14.32154

+0.51%

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Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

¥0.847800
¥0.847800¥0.847800

+209.27%

Aether Network

Aether Network

AET

¥7.0650
¥7.0650¥7.0650

+71.75%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

¥0.0470843
¥0.0470843¥0.0470843

+99.93%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥3.354776
¥3.354776¥3.354776

+21.03%

Myros

Myros

MY

¥2.7004
¥2.7004¥2.7004

+14.66%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

XVG から JPY の計算機

金額

XVG
XVG
JPY
JPY

1 XVG = 0.332997 JPY