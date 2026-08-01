Verge価格(XVG)
Verge (XVG) の本日のライブ価格は ¥ 0.002121 で、直近24時間で 0.23% 変動しました。現在の XVG から JPY への変換レートは、¥ 0.002121 につき XVG です。
Verge は現在、時価総額 ¥ 35.04M で #453 位、循環供給量は 16.52B XVG です。直近24時間の XVG は、¥ 0.002007 (安値) から ¥ 0.002196 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 47.1923178434371974、史上最安値は ¥ 0.00034023942657763 です。
短期的なパフォーマンスでは、XVG は直近1時間で +0.37%、直近7日間で +12.04% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 71.34K に達しました。
No.453
99.99%
XVG
Verge の現在の時価総額は ¥ 35.04M、24時間取引高は ¥ 71.34K です。XVG の循環供給量は 16.52B、総供給量は 16521951234.841349 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 35.04M です。
+0.37%
+0.23%
+12.04%
+12.04%
Verge の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +0.00076414
|+0.23%
|30日
|¥ -0.000033
|-1.54%
|60日
|¥ -0.000382
|-15.27%
|90日
|¥ -0.001696
|-44.44%
本日 XVG は、 ¥ +0.00076414 (+0.23%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0.000033 (-1.54%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、XVG は、 ¥ -0.000382 (-15.27%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.001696 (-44.44%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して Verge の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の XVG 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 65% | 弱気 35%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|デッドクロス
|K < D
|短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
|MAグループ
|1-2 買い
|20-40% 売り
|移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|1-2 買い
|20-40% 売り
|移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
|BOLL (20,2)
|価格 > 上限バンド
|上限バンドに接触または突破
|「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|価格 > R2
|R2の上方
|直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。
XVG_USDTは4時間足チャート上で0.002041の水準に位置しており、価格は中枢である0.002を突破し、R1レジスタンスライン0.002013を上回っています。ハブ構造が明確に形成され、現在の価格はR1とR2の間で推移しており、下値圧力によるレンジ相場から脱却しています。指標の整合性も買い優勢を示しており、短期的なトレンドは上昇方向へ延びています。 MA系およびEMA系の両方とも買いシグナルを示しており、短期・長期の移動平均線が同方向に乖離しています。MACDはゴールデンクロスを形成し、マネーインデックスのバーがプラス領域へ転じたことで、上昇モメンタムの集中放出が確認されています。RSIは中立ゾーンにあり、過剰買われ状態には至っていないため、引き続き上昇余地が残されています。KDJやStochRSIの数値も価格の上昇に連動しており、ボラティリティはボリンジャーバンドの拡大に伴い増加、市場の活発度が高まっています。 上値の目安としては、直近のR2レベルである0.00202が挙げられます。現行価格との差は1%未満であり、即時のテスト目標となります。一方、遠くの抵抗帯については、過去の高値分布を注視する必要があります。下値のサポートとしては、R1が支持に転じた0.002013が近隣の重要な節目となり、現行価格からは約1.3%の距離にあります。さらに重要な守りのラインは中枢の0.002およびS1レベルである0.001993であり、このエリアを下回ると現在の構造特性が変化する可能性があります。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、Verge の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
Verge (XVG)は、取引の匿名性とプライバシーを維持することを目指したプライバシー重視の暗号通貨です。元々のビットコインのブロックチェーンに基づいて構築されたVergeは、TORやI2Pなどの匿名性を重視したネットワークを複数使用してユーザーのIPアドレスを難読化し、取引を追跡不能にします。Vergeは、プルーフ・オブ・ワーク（PoW）の合意形成メカニズムを採用し、マイニングに5種類の異なるハッシュアルゴリズムをサポートしています。これにより、セキュリティが強化され、コインの分配が民主化されます。Vergeは通常、プライベートな取引に使用され、日常の匿名商取引を現実のものにすることを目指しています。そのWraith Protocolは、ユーザーがVergeのブロックチェーン上でプライベートな台帳と公開台帳をシームレスに切り替えることを可能にします。
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The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016.
Verge についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
XVG をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの XVG USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
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