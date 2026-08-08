この分析では、AIモデルを活用して Jimothy The Raccoon の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の JIMOTHY 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 65% | 弱気 35%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI > 80 買われ過ぎゾーン 短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 BOLL (20,2) 価格 > 上限バンド 上限バンドに接触または突破 「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント ピボット ≤ 価格 ≤ R1 ピボット‑R1の間 中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

JIMOTHY_USDTは4時間足チャート上で中枢0.00621を上回るレンジで推移しており、現在の価格0.00794はR1レジスタンス0.008359の下側に位置しています。価格構造は強気優勢で、短期移動平均線群およびEMA群ともに買いシグナルを示しています。また、ハブ体系では価格が中軸と第一レジスタンス間にあることが確認されています。 MACD指標はゴールデンクロスを形成し、モメンタムは上向きです。RSIは中立域にあり、買われ過ぎや売られ過ぎといった極端な状況は見られません。ストキャスティクス系指標も同方向に推移しており、ボラティリティは安定した状態を維持しており、顕著な拡大や収縮の兆候は確認されていません。 KDJおよびStochRSIの数値は現行の価格トレンドと整合しており、明確なデバイアスは観測されていません。 上値方面の近い重要なレジスタンスレベルはR1の0.008359で、現在の価格から約5.2%の距離にあります。この水準を突破すれば、遠い目安となるR2レジスタンス0.010036へと向かう可能性があります。一方、下値方面では中枢ポイントである0.00621が近いサポートとして機能しており、現在の価格から約21.7%の距離にあります。さらに下落が進行する場合、S1サポート0.004533までテストされる可能性があり、この水準は二次的な防衛ラインとしての役割を果たします。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。