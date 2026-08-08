この分析では、AIモデルを活用して DeepNode の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の DN 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 72% | 弱気 28%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 3-4 買い 40-60% 中立 移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S2 ≤ 価格 < S1 S2‑S1の間 中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。

【市場構造】 DN_USDTは4時間足チャートにおいて0.1551の水準に位置し、中枢ポイントである0.1628を約4.7%下回る状況です。価格はS1サポートである0.1575とS2サポートである0.1529の間で推移しており、上方の中枢エリアまでには十分な余裕が見られます。複数の移動平均線指標が買いシグナルを示しており、構造レベルからも価格は重要なハブ体系のやや下側に位置していることが確認されます。 【勢力状態】 MA群およびEMA群ともに買い状態を示しており、MACDはゴールデンクロスの形を形成しています。短期・中期の勢力指標は同方向に並び、RSIは中立的なレンジ内で推移しています。多空の勢力分布は現時点で買い優勢であり、速い指標と遅い指標の間に明確な乖離は見られません。 【重要価格帯】 上値抵抗となるR1は0.1674にあり、現在価格から約7.9%の距離に位置します。一方、下値支持となるS1は0.1575に設定されており、現価格からわずか1.5%の近場での注目ポイントです。中枢ポイントである0.1628は中期的な参考水準となり、さらに下方のS2サポート0.1529は遠方の守りのラインとして機能します。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。