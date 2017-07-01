ページの最終更新日：2026-08-09 02:47:54 (UTC+8)
Tezos 本日の価格
Tezos (XTZ) の本日のライブ価格は ¥ 0.2069 で、直近24時間で 1.17% 変動しました。現在の XTZ から JPY への変換レートは、¥ 0.2069 につき XTZ です。
Tezos は現在、時価総額 ¥ 225.08M で #115 位、循環供給量は 1.09B XTZ です。直近24時間の XTZ は、¥ 0.1998 (安値) から ¥ 0.2079 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1,440.54536139797681786、史上最安値は ¥ 35.34042081476133383 です。
短期的なパフォーマンスでは、XTZ は直近1時間で +0.58%、直近7日間で +4.65% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 52.92K に達しました。
Tezos (XTZ) 市場情報
¥ 225.08M
¥ 225.08M¥ 225.08M
¥ 229.22M
¥ 229.22M¥ 229.22M
1,107,859,255.153872
1,107,859,255.153872 1,107,859,255.153872
Tezos の現在の時価総額は ¥ 225.08M、24時間取引高は ¥ 52.92K です。XTZ の循環供給量は 1.09B、総供給量は 1107859255.153872 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 229.22M です。
Tezos 価格履歴 JPY
¥ 1,440.54536139797681786
¥ 1,440.54536139797681786¥ 1,440.54536139797681786
¥ 35.34042081476133383
¥ 35.34042081476133383¥ 35.34042081476133383
Tezos (XTZ) 価格履歴 JPY
Tezos の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +0.376023
|+1.17%
|30日
|¥ -0.0314
|-13.18%
|60日
|¥ -0.0333
|-13.87%
|90日
|¥ -0.1933
|-48.31%
Tezos 本日の価格変動
本日 XTZ は、 ¥ +0.376023 (+1.17%) の変動を記録しました。
Tezos 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は ¥ -0.0314 (-13.18%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
Tezos 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、XTZ は、 ¥ -0.0333 (-13.87%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
Tezos 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.1933 (-48.31%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
Tezos (XTZ) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
Tezos 価格履歴ページ を今すぐチェック。
現在の XTZ 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|デッドクロス
|K < D
|短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
|MAグループ
|1-2 買い
|20-40% 売り
|移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|3-4 買い
|40-60% 中立
|移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
|BOLL (20,2)
|ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン
|ミドルバンドと上限バンドの間
|比較的強いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|R1 < 価格 ≤ R2
|R1‑R2の間
|中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。
XTZ_USDTは4時間足の現行価格0.2014で推移しています。価格は中枢帯0.2001の上に位置しており、ハブ体系ではR1レジスタンス水準0.2011がすでに突破されています。現在はR1とR2の間のレンジ内にあり、買い勢力が優位な構図となっています。指標の整合性も上昇方向を示唆しています。
MA群は1～2の買いシグナルを示しており、EMA群は3～4の買い状態を確認しています。MACDはゴールデンクロスの形を形成しており、短期移動平均線系にエネルギーが集中しています。速い指標と遅い指標は同方向に並んでおり、RSIは中立ゾーンに位置しています。ボラティリティは安定した水準を維持しており、極端な超買や超売の状況は見られません。エネルギー分布は比較的均一です。
近隣の重要なレジスタンスレベルはR1の0.2011で、現行価格から0.0003離れた位置にあります。一方、下値サポートとしてはS1の0.1988が参考となり、こちらは現行価格から0.0026離れています。さらに遠方のレジスタンスはR2の0.2024で、現行価格から0.0010離れた地点にあります。下値の深いサポートはS2の0.1978で、現行価格から0.0036離れた位置に存在します。上下のスペース比率は明確に保たれています。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
Tezos の価格に影響を与える要因は何ですか？
Tezos（XTZ）の価格には、いくつかの重要な要因が影響します：
1. ネットワークの採用状況と開発者活動 — Tezos上で構築されるdAppやプロジェクトが増えれば、需要も高まります。
2. ステーキング報酬 — Tezosのプルーフ・オブ・ステークメカニズムは、受動的な収入を求める投資家を引き付けています。
3. ガバナンスアップグレード — Tezosの自己修正型プロトコルにより、シームレスなアップデートが可能となっています。
4. 市場センチメントと暗号資産市場のトレンド
5. 機関投資家のパートナーシップおよび企業による導入
6. Ethereumなどの他のスマートコントラクトプラットフォームとの競争
7. ブロックチェーン技術に影響を及ぼす規制の動向
8. 仮想通貨市場全体の動向およびビットコインとの相関関係
人はなぜ今日 Tezos の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のTezos（XTZ）の価格を知りたがっています。その理由には、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、売買のタイミングの把握、投資パフォーマンスの追跡、そして市場動向の最新情報の入手が含まれます。価格の変動は、収益性とリスクを評価するうえで役立ちます。
Tezos の価格予測
Tezos (XTZ) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の XTZ の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。Tezos (XTZ) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、Tezos の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Tezos が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？XTZ の 2026–2027 年の価格予測は Tezos 価格予測
ページでご確認いただけます。
Tezos について
Tezos（XTZ）は、P2P取引を実行し、スマートコントラクトをデプロイするプラットフォームとして機能する分散型のオープンソースブロックチェーンネットワークです。このネットワークは、「自己改正」能力を提供するように設計されており、これによりネットワークを2つの異なるブロックチェーンに分割またはフォークすることなく自身をアップグレードすることができます。この機能は、プロトコルの長期的なアップグレード性、セキュリティ、パフォーマンスの向上を目指しています。Tezosの合意形成メカニズムは、トークン保有者が投票によりネットワークのアップグレードに参加する、独自の形式の委任証明型ステーキング（DPoS）です。ネットワークのネイティブ暗号通貨であるXTZは、取引手数料とステーキングに使用され、これはネットワークのセキュリティを強化し、そのガバナンスに参加するプロセスを助けます。
日本 で Tezos を購入して投資する方法
Tezos を使用する準備はできていますか？MEXCでは、XTZ の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Tezos の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Tezos (XTZ) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Tezos が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Tezos でできること
Tezos を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで Tezos (XTZ) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
Tezos ( XTZ ) とは何か
Tezosは、チューリング完全なスマートコントラクトを備えたブロックチェーンネットワークです。メインネットワークは2018年9月に正式に開始されました。 Tezosは、早くも2014年にブロックチェーンネットワークのガバナンスの欠陥に気づき、オンチェーン自律のソリューションを最初に提案しました。 Tezosプロトコルは、パラメーターの修正とプロトコルの反復更新を容易にするように注意深く設計されています。オンチェーン自律システムを通じて、トークン所有者はシステムのアップグレードルートと優先順位を決定できます。これは、紛争を解決し、ネットワークハードフォークに別れを告げるのに役立ちます。さらに、Tezosは独自のLPOSメカニズムを採用しており、現在、世界中から470を超えるバリデーターがネットワークの保護に参加しています。コードレベルでのフォーマル検証設計と相まって、ネットワーク全体のセキュリティは次のように保証されます。最大の範囲。
ホワイトペーパー
Tezosプロトコルは、L.M. Goodman氏によって初めて構想され、2014年にオリジナルのホワイトペーパーが公開されました。現在、Tezosは単一の中央集権的なチームではなく、世界中の開発者、研究者、ユーザーから成るグローバルなコミュニティによって開発・メンテナンスされています。継続的な開発は、Tezos Foundationを含む複数の組織によって支援されており、同Foundationは技術開発、研究、コミュニティ活動に対して助成金を提供しています。時間の経過とともに、このエコシステムは世界中の多くの開発企業および団体を含むまでに拡大しました。Tezosの重要な特徴の1つは、その進化を単一の組織が支配していない点です。代わりに、トークン保有者がガバナンスシステムを通じてプロジェクトの方向性を導いています。この分散型の構造により、Tezos上で開発を行う多数の開発チーム、研究機関、企業が惹きつけられており、プラットフォームの進化が特定のグループの優先事項ではなく、ユーザーのニーズに基づいて進められることを保証しています。
Tezosは、継続的な改善を目的として構築されたデジタル台帳であり、コミュニティメンバーがアップグレード案を提出し、共同で採用すべき案を決定できる仕組みを備えています。重要な要素の一つが「ネットワークシェル（network shell）」で、これは互換性レイヤーであり、アップグレード時の異なるプロトコルバージョン間の円滑な連携を支援し、あるバージョンから次のバージョンへの移行における摩擦を軽減します。セキュリティ面では、Tezosはプルーフ・オブ・ステーク（Proof-of-Stake）を採用しています：ユーザーはコインを担保としてロックし、不正行為を試みるとこの担保を失う一方、誠実な参加には報酬が与えられます。従来のマイニングと比較して、このモデルはエネルギー効率が高く、ネットワーク保護という目的に沿ったインセンティブ設計となっています。Tezosには、事前に定義された条件が満たされると自動的に実行されるスマートコントラクトが含まれています。これらのコントラクトは、Tezos向けに特別に設計された言語で記述されており、セキュリティと信頼性に重点が置かれています。また、プラットフォームは複数のプログラミングフレームワークをサポートすることで、開発者に幅広い選択肢を提供しています。もう一つの核となる特徴は、アップグレードの検証方法です：変更が承認されると、メインチェーンへ反映される前に、別途用意されたテストネット上で専用のテスト期間を経ることになります。これにより技術的リスクが低減され、ユーザー資産の保護にも貢献します。
Tezosは、「tez」と呼ばれるネイティブなデジタルコイン上で動作し、そのシンボルは ꜩ です。このコインは、エコシステム全体における主要な活動をサポートします。tezは、トランザクション手数料の支払い、スマートコントラクトの実行、およびガバナンス投票への参加に使用されます。ユーザーはまた、一定期間コインをロック（ステーキング）することで報酬を得ることができ、これは、ネットワークのセキュリティ向上に貢献しつつ、普通預金口座で利息を得るのと同様の仕組みとよく比較されます。年間のステーキング報酬は通常5～6％程度であり、これらの報酬によって生じる内包型のインフレは、予測可能かつ持続可能であるよう設計されています。高価なマイニング機器に依存することなく、Tezosでは十分な量のコインを持つ誰もがネットワークのセキュリティ確保に貢献できます。また、バリデーター（検証者）となるために必要な最低保有量は、より広範な参加を促進するため、6,000 tezまで引き下げられました。効率性を高めるため、Tezosは非アクティブ状態にも対応しています：アドレスが長期間非アクティブになると、再びアクティブになるまでステーキング権限を失います。これにより、セキュリティおよびガバナンスが、積極的に関与する参加者に依拠することを保証しています。
Tezosは、約3か月間続く繰り返しの投票サイクルに基づくオンチェーンガバナンスのペースで進化しています。各サイクルは「提案（Proposal）」「投票（Voting）」「テスト（Testing）」「アクティベーション（Activation）」の4つのフェーズに分けられており、アップグレードは提案から本番展開まで、厳密に制御された順序で進められます。提案フェーズでは、誰でもプラットフォームの改善を目的としたアイデアを提出できます。投票フェーズでは、ユーザーがどの提案を次へ進めるかを決定します。採択された提案は、別ネットワーク上でテストフェーズに入り、メインネットワークへのアクティベーション前に最終的な承認投票が行われます。この構造化された手法は、アップグレードが十分にテストされ、コミュニティによる強い支持を得ることを保証するよう設計されています。また、ガバナンスシステムは、実際の有権者投票率をもとに、参加要件を随時調整可能であり、プロセスの柔軟性と応答性を高めています。ローンチ以来、Tezosはスマートコントラクトの改善、手数料の削減、トランザクション速度の向上など、複数のアップグレードを実施しており、今後もコミュニティのニーズや技術的進歩に応じて継続的に進化を続けています。
Tezos（テゾス）は、破壊的なチェーンスプリットを必要とせずに変化・改善できるよう設計されたブロックチェーンプラットフォームであり、プロトコル自体が時間の経過とともに自己修正（self-amendment）するアプローチを採用しています。これは、ユーザーがアップデートを承認した後にのみ新しいバージョンをインストール・テストできる「スマートフォン」に例えられることが多いです。ネットワークはプルーフ・オブ・ステーク（PoS）によってセキュア化されており、参加者はコインをロックすることでネットワークの運用・防衛を支援します。また、Tezosはアプリケーション構築のためのスマートコントラクトもサポートしています。その目立つ特徴は、トークン保有者によるガバナンスです：Tezosを保有する人々が、ネットワークのルール変更に対して投票でき、コミュニティが実質的な支配権を保持します。2018年のローンチ以降、Tezosはこのオンチェーンガバナンスプロセスを通じて複数回のプロトコルアップグレードを成功裏に完了しており、自己修正モデルが現実の条件下で機能することを実証しています。
Tezos資料
Tezos についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： Tezos に関するその他の質問
Tezos が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 Tezos の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の Tezos の価格は ¥ 32.4833 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
Tezos は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、XTZ への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の Tezos がMEXCで取引されました。
XTZ ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の Tezos 価格を確認するには、XTZ 価格のページにアクセスしてください。
XTZ の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,058.47
-0.04%
ETH
1,921.51
-0.05%
GOLD(XAUT)
4,330.31
-0.03%
SOL
76.18
-0.27%
XMR
384.84
+0.32%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、XTZ/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、Tezos の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
Tezos 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については Tezos (XTZ) の価格予測をご覧ください。
ページの最終更新日：2026-08-09 02:47:54 (UTC+8)
Tezos (XTZ) 業界の重要最新情報
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
XTZ USDT（先物取引）
XTZ をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの XTZ USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。