暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
本日の Tezos のライブ価格は 0.2069 JPY です。XTZ の時価総額は 225,081,047.867821843 JPY です。日本 のリアルタイムの XTZ から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Tezos のライブ価格は 0.2069 JPY です。XTZ の時価総額は 225,081,047.867821843 JPY です。日本 のリアルタイムの XTZ から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

XTZ についての詳細

XTZ 価格情報

XTZ とは

XTZ ホワイトペーパー

XTZ 公式ウェブサイト

XTZ トケノミクス

XTZ 価格予測

XTZ 履歴

XTZ 購入ガイド

XTZ から法定通貨への変換

XTZ 現物

XTZ USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Tezos ロゴ

Tezos価格(XTZ)

1 XTZ から JPY へのライブ価格：

¥32.5147
¥32.5147¥32.5147
+1.17%1D
JPY
Tezos (XTZ) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 02:47:54 (UTC+8)

Tezos 本日の価格

Tezos (XTZ) の本日のライブ価格は ¥ 0.2069 で、直近24時間で 1.17% 変動しました。現在の XTZ から JPY への変換レートは、¥ 0.2069 につき XTZ です。

Tezos は現在、時価総額 ¥ 225.08M#115 位、循環供給量は 1.09B XTZ です。直近24時間の XTZ は、¥ 0.1998 (安値) から ¥ 0.2079 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1,440.54536139797681786、史上最安値は ¥ 35.34042081476133383 です。

短期的なパフォーマンスでは、XTZ は直近1時間で +0.58%、直近7日間で +4.65% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 52.92K に達しました。

Tezos (XTZ) 市場情報

No.115

¥ 225.08M
¥ 225.08M¥ 225.08M

¥ 52.92K
¥ 52.92K¥ 52.92K

¥ 229.22M
¥ 229.22M¥ 229.22M

1.09B
1.09B 1.09B

--
----

1,107,859,255.153872
1,107,859,255.153872 1,107,859,255.153872

0.01%

2017-07-01 00:00:00

¥ 73.79
¥ 73.79¥ 73.79

XTZ

Tezos の現在の時価総額は ¥ 225.08M、24時間取引高は ¥ 52.92K です。XTZ の循環供給量は 1.09B、総供給量は 1107859255.153872 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 229.22M です。

Tezos 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.1998
¥ 0.1998¥ 0.1998
24H 最安値
¥ 0.2079
¥ 0.2079¥ 0.2079
24H 最高値

¥ 0.1998
¥ 0.1998¥ 0.1998

¥ 0.2079
¥ 0.2079¥ 0.2079

¥ 1,440.54536139797681786
¥ 1,440.54536139797681786¥ 1,440.54536139797681786

¥ 35.34042081476133383
¥ 35.34042081476133383¥ 35.34042081476133383

+0.58%

+1.17%

+4.65%

+4.65%

Tezos (XTZ) 価格履歴 JPY

Tezos の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.376023+1.17%
30日¥ -0.0314-13.18%
60日¥ -0.0333-13.87%
90日¥ -0.1933-48.31%
Tezos 本日の価格変動

本日 XTZ は、 ¥ +0.376023 (+1.17%) の変動を記録しました。

Tezos 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.0314 (-13.18%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Tezos 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、XTZ は、 ¥ -0.0333 (-13.87%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Tezos 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.1933 (-48.31%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Tezos (XTZ) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Tezos 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Tezos の分析

この分析では、AIモデルを活用して Tezos の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Tezos 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の XTZ 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ3-4 買い40-60% 中立移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントR1 < 価格 ≤ R2R1‑R2の間中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

XTZ_USDTは4時間足の現行価格0.2014で推移しています。価格は中枢帯0.2001の上に位置しており、ハブ体系ではR1レジスタンス水準0.2011がすでに突破されています。現在はR1とR2の間のレンジ内にあり、買い勢力が優位な構図となっています。指標の整合性も上昇方向を示唆しています。 MA群は1～2の買いシグナルを示しており、EMA群は3～4の買い状態を確認しています。MACDはゴールデンクロスの形を形成しており、短期移動平均線系にエネルギーが集中しています。速い指標と遅い指標は同方向に並んでおり、RSIは中立ゾーンに位置しています。ボラティリティは安定した水準を維持しており、極端な超買や超売の状況は見られません。エネルギー分布は比較的均一です。 近隣の重要なレジスタンスレベルはR1の0.2011で、現行価格から0.0003離れた位置にあります。一方、下値サポートとしてはS1の0.1988が参考となり、こちらは現行価格から0.0026離れています。さらに遠方のレジスタンスはR2の0.2024で、現行価格から0.0010離れた地点にあります。下値の深いサポートはS2の0.1978で、現行価格から0.0036離れた位置に存在します。上下のスペース比率は明確に保たれています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Tezos の価格に影響を与える要因は何ですか？

Tezos（XTZ）の価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. ネットワークの採用状況と開発者活動 — Tezos上で構築されるdAppやプロジェクトが増えれば、需要も高まります。
2. ステーキング報酬 — Tezosのプルーフ・オブ・ステークメカニズムは、受動的な収入を求める投資家を引き付けています。
3. ガバナンスアップグレード — Tezosの自己修正型プロトコルにより、シームレスなアップデートが可能となっています。
4. 市場センチメントと暗号資産市場のトレンド
5. 機関投資家のパートナーシップおよび企業による導入
6. Ethereumなどの他のスマートコントラクトプラットフォームとの競争
7. ブロックチェーン技術に影響を及ぼす規制の動向
8. 仮想通貨市場全体の動向およびビットコインとの相関関係

人はなぜ今日 Tezos の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のTezos（XTZ）の価格を知りたがっています。その理由には、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、売買のタイミングの把握、投資パフォーマンスの追跡、そして市場動向の最新情報の入手が含まれます。価格の変動は、収益性とリスクを評価するうえで役立ちます。

Tezos の価格予測

Tezos (XTZ) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の XTZ の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Tezos (XTZ) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Tezos の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Tezos が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？XTZ の 2026–2027 年の価格予測は Tezos 価格予測 ページでご確認いただけます。

Tezos について

Tezos（XTZ）は、P2P取引を実行し、スマートコントラクトをデプロイするプラットフォームとして機能する分散型のオープンソースブロックチェーンネットワークです。このネットワークは、「自己改正」能力を提供するように設計されており、これによりネットワークを2つの異なるブロックチェーンに分割またはフォークすることなく自身をアップグレードすることができます。この機能は、プロトコルの長期的なアップグレード性、セキュリティ、パフォーマンスの向上を目指しています。Tezosの合意形成メカニズムは、トークン保有者が投票によりネットワークのアップグレードに参加する、独自の形式の委任証明型ステーキング（DPoS）です。ネットワークのネイティブ暗号通貨であるXTZは、取引手数料とステーキングに使用され、これはネットワークのセキュリティを強化し、そのガバナンスに参加するプロセスを助けます。

日本 で Tezos を購入して投資する方法

Tezos を使用する準備はできていますか？MEXCでは、XTZ の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Tezos の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Tezos (XTZ) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Tezos が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Tezos (XTZ) の購入ガイド

Tezos でできること

Tezos を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Tezos (XTZ) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー
先物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Tezos ( XTZ ) とは何か

Tezosは、チューリング完全なスマートコントラクトを備えたブロックチェーンネットワークです。メインネットワークは2018年9月に正式に開始されました。 Tezosは、早くも2014年にブロックチェーンネットワークのガバナンスの欠陥に気づき、オンチェーン自律のソリューションを最初に提案しました。 Tezosプロトコルは、パラメーターの修正とプロトコルの反復更新を容易にするように注意深く設計されています。オンチェーン自律システムを通じて、トークン所有者はシステムのアップグレードルートと優先順位を決定できます。これは、紛争を解決し、ネットワークハードフォークに別れを告げるのに役立ちます。さらに、Tezosは独自のLPOSメカニズムを採用しており、現在、世界中から470を超えるバリデーターがネットワークの保護に参加しています。コードレベルでのフォーマル検証設計と相まって、ネットワーク全体のセキュリティは次のように保証されます。最大の範囲。

ホワイトペーパー

Tezos資料

Tezos についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Tezosウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Binance-Peg TokensBNB Chain EcosystemGovernance

よくある質問： Tezos に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 02:47:54 (UTC+8)

Tezos (XTZ) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Tezos についてさらに詳しく知る

XTZ USDT（先物取引）

XTZ をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの XTZ USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Tezos (XTZ) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Tezos ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
XTZ/USDT
¥32.5775
¥32.5775¥32.5775
+1.46%
262.92K (USDT)

さらに多くの暗号資産を探索

MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

ホット

現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産

ビットコイン

ビットコイン

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
モネロ

モネロ

XMR
イーサリアム

イーサリアム

ETH
ソラナ

ソラナ

SOL

新規追加

最近取引可能になった上場暗号資産

AurumX

AurumX

UMX

¥40.97700
¥40.97700¥40.97700

+4.02%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥200.2378
¥200.2378¥200.2378

+8.31%

JMDT

JMDT

JMDT

¥143.0113
¥143.0113¥143.0113

-5.93%

STONK

STONK

STONK

¥1.089580
¥1.089580¥1.089580

-1.09%

Squid

Squid

QUID

¥14.30427
¥14.30427¥14.30427

+0.39%

上昇率ランキング

本日の上昇暗号資産ランキング

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

¥0.824878
¥0.824878¥0.824878

+200.91%

Aether Network

Aether Network

AET

¥6.7039
¥6.7039¥6.7039

+62.97%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

¥0.0498318
¥0.0498318¥0.0498318

+111.60%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥3.330284
¥3.330284¥3.330284

+20.14%

Myros

Myros

MY

¥2.4335
¥2.4335¥2.4335

+3.33%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

XTZ から JPY の計算機

金額

XTZ
XTZ
JPY
JPY

1 XTZ = 32.4833 JPY